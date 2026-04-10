Yamaha ra mắt xe tay ga hybrid tại Việt Nam, thiếu phanh ABS

Yamaha Gear 125 ra mắt tại Việt Nam với động cơ hybrid, bổ sung lựa chọn xe tay ga đa dụng trong tầm giá hơn 30 triệu đồng.

Tối 10/4, Yamaha giới thiệu mẫu xe tay ga Gear 125 tại thị trường Việt Nam. Xe thuộc phân khúc phổ thông, hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị và sử dụng động cơ hybrid.

Gear 125 vẫn mang ngôn ngữ thiết kế thực dụng và có phần kén người dùng của Yamaha. Ảnh: Yamaha.

Thực tế, Gear không phải cái tên hoàn toàn xa lạ khi đã xuất hiện tại nhiều thị trường Đông Nam Á. Mẫu xe này cũng từng được nhập về Việt Nam vào năm 2022 với giá khoảng 34 triệu đồng.

Yamaha Gear tại Việt Nam gần như giữ nguyên cách tạo hình của bản quốc tế, không có nhiều khác biệt đáng kể. Xe sở hữu vóc dáng gọn, đường nét thiên về sự khỏe khoắn và tính thực dụng, dù phong cách này tại Việt Nam có thể không dễ tiếp cận số đông như một số mẫu Honda cùng phân khúc.

Cụm đèn trước chia khoang kết hợp đèn báo rẽ đặt về 2 bên khá giống với "người anh em" FreeGo. Ảnh: Yamaha.

Ở phía trước, phần đầu xe gợi nhớ đến Mio Classico từng được Yamaha bán trước đây. Cụm đèn trước và đèn báo rẽ được chia thành các mảng riêng, giống với cách bố trí trên FreeGo. Cụm đèn hậu và cản sau mang thiên hướng thực dụng, không có chi tiết thừa.

Yamaha cũng bổ sung cho Gear 125 loạt tiện ích hướng đến trải nghiệm thực tế. Xe có cốp dung tích 17,4 lít, hộc chứa đồ phía trước kèm cổng sạc, chiều cao yên 750 mm và trọng lượng dưới 100 kg.

Xe đi kèm cổng sạc điện thoại ở hộc đồ phía trước. Ảnh: Yamaha.

Bản cao cấp DX được trang bị thêm khóa thông minh, phanh UBS và khả năng kết nối điện thoại qua ứng dụng để hiển thị thông báo, theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu hay nhắc lịch bảo dưỡng.

Đáng tiếc, Gear 125 chưa được trang bị phanh ABS, trong khi đây đã là tính năng an toàn xuất hiện khá phổ biến trên các mẫu xe tay ga phổ thông. Điều này khiến mẫu xe mới của Yamaha phần nào kém lợi thế hơn, kể cả khi đặt cạnh FreeGo S trong cùng dải sản phẩm.

Điểm đáng chú ý nhất của Gear 125 nằm ở động cơ Bluecore Hybrid 125 cc, cho ra công suất 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút. So với động cơ hybrid trên Grande (8,2 mã lực, 9,7 Nm), Gear 125 mạnh hơn đôi chút.

Khối động cơ hybrid trên Gear 125 chỉ tiêu hao 1,7 lít xăng cho 100 km, con số ấn tượng trong bối cảnh giá xăng biến động như hiện nay. Ảnh: Yamaha.

Theo công bố của hãng, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 1,7 lít/100 km. Xe tiết kiệm nhiên liệu nhờ hệ thống trợ lực điện hỗ trợ tăng lực kéo trong những giây đầu tăng tốc. Trên bản DX, mẫu xe này còn có tính năng ngắt động cơ tạm thời khi dừng chờ.

Về giá bán, Gear 125 bản tiêu chuẩn có giá 30,4 triệu đồng, trong khi bản cao cấp DX ở mức 34,4 triệu đồng. Cùng tầm giá này, khách hàng còn có các lựa chọn khác như Janus (29,1-33,3 triệu đồng), FreeGo (30,3-34,5 triệu đồng), Honda Vision (31,3-36,6 triệu đồng) và SYM TPBW 125 (32,8-33,8 triệu đồng).

Ở nhóm xe máy điện, người mua có thể cân nhắc VinFast Feliz II (30,5 triệu đồng), Vero X (34,9 triệu đồng), Yadea Velax (31,9 triệu đồng) hay Dat Bike Quantum S3 (34,9-35,9 triệu đồng).