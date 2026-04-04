Porsche 911 GT3 RS và những xế hộp tiền tỷ chiếm sóng thị trường ô tô mới tháng 3

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 3 ghi nhận loạt sản phẩm mới ra mắt chủ yếu có giá từ khoảng 3 tỷ đến hơn 21 tỷ đồng, hướng tới nhóm khách hàng giàu và cá tính rõ rệt.

Quý I khép lại cũng là lúc thị trường ô tô Việt Nam đi qua một tháng 3 sôi động với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Bên cạnh các mẫu xe phổ thông, tâm điểm vẫn thuộc về những mẫu xe định vị cao cấp, có giá từ gần 3 tỷ đồng đến hơn 21 tỷ đồng.

Volkswagen Teramont Pro

Teramont Pro được Volkswagen đưa về Việt Nam với 2 phiên bản, có giá lần lượt 2,8 tỷ và 2,9 tỷ đồng. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ E, cấu hình 7 chỗ, nhập khẩu từ Trung Quốc.

Teramont Pro có 2 phiên bản gồm tiêu chuẩn và Pro Max, sở hữu thiết kế đồ sộ. Ảnh: Volkswagen.

Ở tầm giá này, Teramont Pro sẽ cạnh tranh Toyota Land Cruiser Prado (3,4-3,5 tỷ đồng). So với các lựa chọn đó, mẫu xe của Volkswagen phù hợp với người cần một chiếc SUV rất rộng, mới lạ hơn số đông và thiên về trang bị phục vụ gia đình hoặc doanh nhân.

Teramont Pro có kích thước dài x rộng x cao của lần lượt là 5.158 x 1.991 x 1.788 mm, trục cơ sở 2.980 mm. Thông số này đưa mẫu xe của Volkswagen trở thành mẫu xe to lớn nhất phân khúc khi so với Hyundai Palisade (4.995 x 1.975 x 1.785 mm và trục cơ sở 2.900 mm) và Toyota Land Cruiser Prado (4.925 x 1.980 x 1.935 mm và trục cơ sở 2.850 mm).

Khoang nội thất Teramont Pro với màn hình trung tâm cỡ lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và dải đèn trang trí nội thất. Ảnh: Volkswagen.

Teramont Pro được phát triển theo hướng ưu tiên tiện nghi. Xe có ghế trước chỉnh điện, sưởi, làm mát, massage 8 chế độ, cùng cửa sổ trời toàn cảnh và gói hỗ trợ lái ADAS. Với trục cơ sở 2.980 mm, mẫu SUV này phù hợp nhóm khách hàng cần một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, nhiều tiện ích và đề cao sự thoải mái.

Volvo XC90 bản nâng cấp

Volvo XC90 2026 ra mắt tại Việt Nam với giá 3,3 tỷ đồng, dưới dạng bản facelift giữa vòng đời và nhập khẩu nguyên chiếc.

Mẫu SUV này sử dụng động cơ xăng 2.0 lít kết hợp hệ thống mild hybrid, cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. So với cấu hình B6 trước đây, thông số vận hành có phần thấp hơn, nhưng bù lại mức giá cũng trở nên dễ tiếp cận hơn.

Volvo XC90 2026 trưng bày tại Việt Nam với thiết kế tối giản đặc trưng và lưới tản nhiệt mới. Ảnh: Volvo.

XC90 2026 vẫn giữ cách tiếp cận quen thuộc của Volvo với thiết kế tiết chế và khoang cabin tối giản theo phong cách Bắc Âu. Bản nâng cấp lần này tập trung vào trải nghiệm sử dụng hằng ngày với màn hình trung tâm 11,2 inch đặt nổi và giao diện mới trực quan hơn.Mẫu SUV này tiếp tục duy trì cấu hình 7 chỗ, đi kèm hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins trên bản cao cấp. Loạt công nghệ hỗ trợ lái và an toàn chủ động vẫn là điểm nhấn, vốn từ lâu đã là thế mạnh của dòng XC90.

Trong nhóm SUV hạng sang hơn 3 tỷ đồng, XC90 cạnh tranh với BMW X5 (3,9 tỷ đồng), Lexus RX 350 Premium (3,4 tỷ đồng) và Audi Q7 (3,8 tỷ đồng). Nếu X5 hấp dẫn ở cảm giác lái và RX 350 mạnh về hình ảnh thương hiệu, XC90 lại hợp với nhóm khách hàng chuộng sự kín đáo, an toàn và phong cách sống tinh gọn.

Porsche 911 GT3 RS

Nếu Teramont Pro và XC90 còn gắn với nhu cầu sử dụng hàng ngày, Porsche 911 GT3 RS gần như đứng ở một thế giới khác. Bản tiêu chuẩn của 911 GT3 RS có giá gần 17,7 tỷ đồng, còn chiếc xuất hiện trong tháng 3 là bản có gói Weissach và nhiều tùy chọn, nâng giá lên hơn 21,7 tỷ đồng.

Porsche 911 GT3 RS với thiết kế khí động học nổi bật và cánh gió cỡ lớn, hướng tới hiệu suất đường đua. Ảnh: Porsche.

Xe dùng động cơ boxer 6 xi lanh 4.0 lít hút khí tự nhiên, cho công suất 525 mã lực và mô-men xoắn 465 Nm. Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép PDK 7 cấp, mẫu xe này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 296 km/h.

Porsche 911 GT3 RS không đặt nặng yếu tố tiện nghi mà tập trung vào hiệu suất vận hành. Mẫu xe nổi bật ở cấu hình khí động học, độ bám đường và cảm giác lái đậm chất đường đua. Gói Weissach bổ sung nhiều chi tiết sợi carbon để giảm trọng lượng, qua đó tăng chất hiệu năng cho xe.

Porsche 911 GT3 RS với phần đuôi xe nổi bật cánh gió cỡ lớn và dải đèn hậu kéo dài, tối ưu khí động học. Ảnh: Porsche.

Trong vùng giá trên 20 tỷ đồng, 911 GT3 RS có thể được đặt cạnh Ferrari 296 GTB (từ 21 tỷ đồng), McLaren 750S (từ 20 tỷ đồng) và Bentley Continental GT (từ 19,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, Porsche vẫn có chỗ đứng riêng nhờ chất cơ khí đậm đặc, cấu hình thiên đường đua và danh tiếng rất mạnh trong nhóm khách mê lái.