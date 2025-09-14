Yamaha PG-1 thêm ABS giá 34 triệu, liệu có đủ thuyết phục trước Honda Wave RSX?

Yamaha Motor Việt Nam vừa giới thiệu PG-1 ABS 2025, là phiên bản nâng cấp của mẫu underbone địa hình từng ra mắt lần đầu cách đây 2 năm.

Ở phiên bản mới, Yamaha PG-1 ABS 2025 có 3 lựa chọn gồm bản tiêu chuẩn (6 màu) giá 30,9 triệu đồng tương đương giá phiên bản cũ, bản cao cấp (3 màu) giá 34,36 triệu đồng và bản giới hạn (1 màu xanh camo) giá 34,85 triệu đồng.

Yamaha PG-1 2025 nâng cấp với màu tem nhiều lựa chọn và thêm đồng hồ mới, phanh ABS.

So giá bán với đối thủ duy nhất trên thị trường xe máy Việt Nam là Honda CT125 (trên 140 triệu đồng) thì Yamaha PG-1 ABS 2025 vẫn "dễ chịu", nhưng cao hơn nếu xếp "chung mâm" với các dòng xe số phổ thông như Honda Wave (giá từ 21 đến 25 triệu đồng), Yamaha Sirius (19,1-22,1 triệu đồng), SYM Angel 110 (17,7 triệu đồng).

Ra mắt lần đầu năm 2023, Yamaha PG-1 nhanh chóng tạo dấu ấn với giới trẻ nhờ thiết kế gọn nhẹ, thích hợp đi phố nhưng vẫn đủ linh hoạt cho những chuyến dã ngoại cuối tuần. Ở bản 2025, thiết kế tổng thể trên PG-1 nhưng Yamaha bổ sung thêm phanh ABS cho bánh trước, màn hình LCD tròn hiện đại và lốp IRC GP-22S gai lớn, giúp tăng độ an toàn và độ bám đường.

Cụm đồng hồ thiết kế mới trên Yamaha PG-1 2025.

Ngoài ra, phiên bản mới còn có thiết kế dàn áo và ốp hông lấy cảm hứng từ văn hóa thập niên 1970, yên đôi thoải mái hơn, cùng cụm đèn tròn cổ điển – những chi tiết củng cố phong cách retro vốn là điểm nhận diện của PG-1.

Xe vẫn sử dụng động cơ 113,7 cc, 1 xi-lanh, phun xăng điện tử, làm mát bằng không khí, cho công suất 8,9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm. Động cơ kết hợp hộp số 4 cấp. Với trọng lượng chỉ hơn 100 kg, PG-1 hướng đến nhóm khách hàng trẻ cần một chiếc xe nhỏ gọn, dễ lái và có cá tính riêng.

Trong khi đó, mẫu xe Honda Wave RSX trang bị động cơ 109 cc, cho công suất tương đương khoảng 8,9 mã lực, nhưng mô-men xoắn cực đại 8,7 Nm. So với PG-1, sức kéo không mạnh bằng, nhưng bù lại động cơ của RSX khá tiết kiệm nhiên liệu với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI nổi tiếng của Honda.

Một thiết kế "độ" trên Yamaha PG-1 2025 khá cá tính. Đây cũng là trào lưu mà hãng xe Nhật Bản muốn hướng đến cho các khách hàng của mình.

Dù có thêm ABS – tính năng vốn được xem là điểm cộng lớn trong phân khúc underbone bình dân, nhưng Yamaha PG-1 2025 vẫn sử dụng phanh sau tang trống. Đây được xem là hạn chế trong bối cảnh các đối thủ cùng tầm giá như Honda Wave RSX hay Honda Winner X đều đã trang bị phanh đĩa sau hiện đại hơn. Bên cạnh đó, ngoài ưu điểm sử dụng bình xăng lớn lên tới 5,1 lít, hơn Honda Wave (bình xăng dung tích 3,7-4 lít), thì PG-1 lại hạn chế ở lốp xe vẫn dùng xăm và cốp dưới yên bé (chỉ đủ để giấy tờ nhỏ hoặc găng tay).

Với những đặc tính và trang bị như trên, Yamaha PG-1 ABS 2025 được đánh giá là dòng xe máy có phân khúc thị trường riêng biệt, hướng đến khách hàng trẻ, ưa dịch chuyển và có cá tính (dễ độ hoặc gắn đồ chơi).

Trong bối cảnh thị trường xe máy xăng đang đứng trước "cơn bão" cạnh tranh mạnh mẽ từ xe máy điện thì "cá tính" riêng của Yamaha PG-1 cũng như mức giá "hợp ví" nhiều khả năng sẽ tiếp tục giúp mẫu xe này tồn tại, phát triển ngay cả khi các đô thị lớn hạn chế xe máy xăng.