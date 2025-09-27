Xem cảnh phái đoàn các nước bỏ ra ngoài khi ông Netanyahu phát biểu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Liên Hợp Quốc, cam kết “kết thúc công việc” ở Gaza và gọi việc công nhận Nhà nước Palestine là “điên rồ”, trong khi hàng chục phái đoàn rời khỏi khán phòng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cam kết sẽ “kết thúc công việc” ở Gaza và gọi việc công nhận Nhà nước Palestine là “điên rồ”, trong khi hàng chục phái đoàn rời khỏi khán phòng khi ông phát biểu tại Liên Hợp Quốc.

Chỉ vài ngày sau khi Anh, Pháp, Canada, Australia và nhiều quốc gia khác đi ngược lại Mỹ để công nhận Nhà nước Palestine độc lập, ông Netanyahu đã gọi giải pháp hai nhà nước là “sự điên rồ thuần túy. Nó điên rồ, và chúng tôi sẽ không làm điều đó”.

“Trao cho người Palestine một quốc gia cách Jerusalem một dặm sau ngày 7/10 chẳng khác gì trao cho al-Qaeda một quốc gia cách New York một dặm sau ngày 11/9”, ông nói. Hiện có 157 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã công nhận Palestine là một quốc gia độc lập.

Theo Washington Post, hơn 100 nhà ngoại giao từ hơn 50 quốc gia đã rời khỏi khán phòng khi ông Netanyahu bước vào.

Bài phát biểu được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ ngăn ông Netanyahu sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Bờ Tây để trả đũa việc nhiều nước công khai ủng hộ Palestine. “Tôi sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây… điều đó sẽ không xảy ra”, ông Trump nói.

Các đồng minh cánh hữu của ông Netanyahu trước đó đã đề xuất sáp nhập tới 82% Bờ Tây, khu vực hiện do Chính quyền Palestine quản lý. Giới chức Anh cho biết họ lo ngại Washington có thể ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên, trong bài phát biểu hôm thứ Sáu, ông Netanyahu không nhắc tới vấn đề sáp nhập.

Nhắm vào Anh, Pháp và các nước đã công nhận Palestine, ông Netanyahu chỉ trích: “Các bạn đã không làm điều đúng đắn. Các bạn đã làm một việc sai lầm, vô cùng sai lầm”.

“Quyết định đáng hổ thẹn của các bạn sẽ khuyến khích chủ nghĩa khủng bố chống lại người Do Thái và chống lại những người vô tội ở khắp mọi nơi”, ông nói thêm.

Trong bài phát biểu, ông Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố Gaza, bất chấp sự phản đối quốc tế rằng động thái này sẽ làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo và bị Tòa án Hình sự Quốc tế lên án là tội ác chiến tranh.

“Những tàn dư cuối cùng của Hamas đang cố thủ tại thành phố Gaza”, ông nói, và Israel “phải kết thúc công việc” để không phải đối mặt với những cuộc tấn công kiểu 7/10 “hết lần này đến lần khác. Đó là lý do chúng tôi muốn làm việc này càng nhanh càng tốt”.

Ông cũng bác bỏ cáo buộc Israel đang tiến hành diệt chủng ở Gaza: “Một quốc gia đang diệt chủng có cầu xin thường dân rời khỏi vùng nguy hiểm không?”.

Bài phát biểu gây tranh cãi được đọc trước một khán phòng trống trải tại Đại hội đồng LHQ, nơi có sức chứa 1.800 người. Truyền thông cho biết ngay cả phái đoàn Mỹ và Anh vẫn ở lại cũng chỉ cử các nhà ngoại giao cấp thấp thay vì quan chức cấp cao.

Theo The Guardian