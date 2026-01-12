Xe tải lao vào đám đông biểu tình chống Iran ở Los Angeles

Một chiếc xe tải lao thẳng vào đám đông biểu tình phản đối chính quyền Hồi giáo Iran tại Los Angeles (Mỹ), khiến nhiều người bị thương và gây hỗn loạn nghiêm trọng. Vụ việc đang được điều tra.

Theo các nguồn tin địa phương, một chiếc xe tải đã lao vào đám đông đang tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ Iran ở thành phố Los Angeles, bang California. Vụ việc được cho là đã làm một số người bị thương.

Sự cố xảy ra tại khu vực Westwood, nơi hàng trăm người tụ tập để bày tỏ sự đoàn kết với các cuộc biểu tình tại Iran. Các cuộc biểu tình này bùng phát từ tháng trước do lạm phát tăng vọt, sau đó leo thang thành các vụ bạo loạn và đối đầu trên diện rộng.

Những đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy cảnh tượng hỗn loạn khi nhiều người la hét, bỏ chạy trong lúc một chiếc xe tải U-Haul màu trắng chạy xuyên qua con phố đông người. Một người còn được nhìn thấy đứng trên nóc xe khi phương tiện đang di chuyển.

Sau khi chiếc xe dừng lại, đám đông phẫn nộ đã bao vây và tấn công chiếc xe, đập vỡ kính chắn gió và các cửa sổ bên hông. Một số người dùng cán cờ để đánh vào tài xế trước khi cảnh sát can thiệp.

Đài ABC địa phương đưa tin rằng đám đông đã kéo một người đàn ông ra khỏi xe tải, và cảnh sát dường như đã tạm giữ người này, dù giới chức chưa công bố chính thức bất kỳ vụ bắt giữ nào.

Theo Sở Cứu hỏa Los Angeles, có một số người bị thương trong vụ việc. Hai người đã được nhân viên y tế kiểm tra tại chỗ nhưng từ chối nhập viện.

Trên chiếc xe tải có treo nhiều tấm biển, trong đó có một tấm ghi dòng chữ: “Không Shah. Không chế độ. Mỹ: Đừng lặp lại năm 1953. Không giáo sĩ”, được cho là ám chỉ cuộc đảo chính do CIA hậu thuẫn năm 1953, lật đổ Thủ tướng Iran Mohammad Mosaddegh.

Vụ việc đang được giới chức địa phương điều tra làm rõ.

Theo RT