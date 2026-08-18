Khoảnh khắc lốc xoáy quét qua thành phố Nga, cuốn tung mái nhà và cây cối

Lốc xoáy bất ngờ quét qua Nizhny Novgorod, Nga, giữa trận mưa lớn, cuốn tung cây cối, mảnh vỡ và gây ngập nhiều tuyến đường.

Một cơn lốc xoáy đã quét qua thành phố Nizhny Novgorod, miền Tây nước Nga, hôm 17/8 theo giờ địa phương, khi một trận bão mạnh trút mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường.

Những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một cột lốc màu đen hình thành dưới những đám mây giông, cuốn theo các mảnh vỡ và hất tung chúng lên không trung.

Mưa lớn khiến hệ thống thoát nước của thành phố quá tải. Truyền thông địa phương mô tả trận mưa như một “bức tường nước”, biến một số tuyến phố thành những dòng nước chảy xiết.

Gió mạnh quật đổ nhiều cây xanh và cành cây lớn. Một số cây được cho là đã đổ xuống những phương tiện đang đỗ, khiến kính xe bị vỡ và thân xe hư hỏng.

Thị trưởng Nizhny Novgorod Yury Shalabayev cho biết không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Chính quyền thành phố đã điều động các đội công nhân đến xử lý hậu quả sau trận bão.

Thời tiết cực đoan xảy ra trong bối cảnh khu vực này đang trải qua một đợt không khí lạnh bất thường. Nhiệt độ tại Nizhny Novgorod giảm xuống khoảng 8 độ C, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình giữa tháng 8, thời điểm nhiệt độ ban ngày thường lên tới khoảng 22 độ C.

Lốc xoáy mới nhất trong mùa hè thời tiết cực đoan ở Nga

Lốc xoáy tại Nizhny Novgorod là diễn biến mới nhất trong một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan được ghi nhận tại Nga trong mùa hè năm nay.

Hồi tháng 6, một cơn lốc mạnh quét qua thị trấn Kushva thuộc vùng Ural, khiến 16 người bị thương. Cuối tháng 5, một trận lốc khác tại vùng Perm đã tàn phá hơn 700 ha rừng.

Một nghiên cứu khí hậu quy mô lớn cho thấy trung bình hơn 100 trận lốc xoáy được ghi nhận mỗi năm tại Nga trong giai đoạn 2009-2018. Phần lớn các trận lốc xảy ra ở những khu vực cách xa các vùng dân cư đông đúc.

Các nhà nghiên cứu cho rằng số lượng lốc xoáy thực tế tại Nga trong lịch sử có thể cao hơn đáng kể so với số liệu từng được ghi nhận.

Theo RT