WHO viện trợ 9.000 liều vắc xin cứu người bị chó dại cắn ở Phú Thọ, Tuyên Quang

WHO trao tặng 9.000 liều vắc xin phòng dại trị giá 100.000 USD cho hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang nhằm cứu sống người bị chó dại cắn, đặc biệt là trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số vùng nguy cơ cao.

Theo WHO, bệnh dại đang có chiều hướng gia tăng tại Việt Nam. Riêng năm 2024, cả nước ghi nhận 89 ca tử vong – gần một nửa trong số đó là trẻ em.

Vì thế, sáng 22/10, WHO đã trao tặng 9.000 liều vắc xin phòng dại cho người dân hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang – hai địa phương đang nằm trong nhóm nguy cơ cao nhất về bệnh dại tại Việt Nam.

Số vắc xin phòng dại sau phơi nhiễm (PEP) này có tổng giá trị khoảng 100.000 USD (tương đương 2,6 tỷ đồng), nhằm cứu sống những người bị chó dại cắn – đặc biệt là các nhóm dân cư yếu thế, người nghèo và trẻ em vùng sâu vùng xa.

Bệnh dại có tỉ lệ tử vong 100% khi phát bệnh, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị cắn được tiêm vắc xin kịp thời.

Các cơ sở y tế tiếp nhận vắc xin phòng dại do WHO tặng

Toàn bộ 9.000 liều vắc xin được WHO chuyển giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của hai tỉnh, dưới sự phối hợp giữa Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE), Bộ Y tế và chính quyền địa phương. Nguồn tài trợ được thực hiện thông qua Gavi – Liên minh Vắc xin toàn cầu.

TS Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Sự hỗ trợ này không chỉ là việc cung cấp vắc xin, mà là lời kêu gọi hành động. Không một ai đáng bị thiệt mạng vì bệnh dại chỉ vì họ không thể chi trả cho vắc xin.”

Bà Pratt kêu gọi các cơ quan chức năng đảm bảo nguồn vắc xin dự phòng sau phơi nhiễm được phổ biến rộng rãi và dễ dàng tiếp cận cho mọi người dân, đặc biệt ở vùng nghèo, vùng núi, nơi điều kiện y tế còn hạn chế.

Hiện nay, vắc xin phòng dại cho người chưa nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Chi phí cho một liệu trình 5 mũi tiêm khoảng 1,5 triệu đồng – con số không nhỏ đối với người dân nghèo ở vùng cao.

WHO cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022–2030, hướng tới mục tiêu “Không còn tử vong do bệnh dại lây truyền từ chó vào năm 2030”.