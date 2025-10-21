Giả danh Bộ Y tế, tung chiêu “khóa học miễn phí” lừa phụ huynh

Trang Facebook “Khoa học hiểu con – Bộ Y tế” đang lan truyền thông tin sai sự thật khi mạo danh Bộ Y tế, mạo danh chương trình phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT để đánh lừa phụ huynh.

Sáng nay, 21/10, Bộ Y tế thông báo trang Facebook có tên “Khoa học hiểu con – Bộ Y tế”(facebook.com/Khoahochieucon.BoYTe) - một trang giả mạo cơ quan nhà nước - đang lan truyền hàng loạt bài viết mạo danh chương trình “Hiểu Con Tuổi Dậy Thì” nhằm lừa đảo phụ huynh như lừa tiền, thu thập thông tin người dân dưới danh nghĩa “khóa đào tạo miễn phí”.

Trên trang, kẻ giả mạo đăng tải nhiều bài viết với giọng điệu trang trọng, dùng logo và ngôn từ gần giống các chiến dịch truyền thông chính thống của Bộ Y tế.

Trang giả mạo nhằm lừa đảo phụ huynh

Tự nhận là “phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT”, nhưng trang không có bất kỳ công bố nào từ hai cơ quan này. Email được gắn trên trang (HieuConTuoiDayThi.BoYTe@gmail.com) cũng không thuộc tên miền của Bộ Y tế.

Số hotline 1900 077748 cũng không thuộc hệ thống tổng đài của Bộ.

Ngoài ra, trang này gắn nhiều liên kết như benhviennhitrunguong.gov.vn, medinet.gov.vn, nhathuoclongchau.com.vn… nhưng dễ dẫn đến các trang trung gian thu thập dữ liệu.

Theo Bộ Y tế, đây là chiêu mạo danh tinh vi khi nhóm đối tượng không sử dụng nội dung sai lệch cực đoan, mà khai thác chủ đề nhân văn – giáo dục con tuổi dậy thì, bảo vệ sức khỏe tinh thần trẻ em.

Kẻ xấu đánh vào lòng tin và sự quan tâm của cha mẹ, nhiều người đã đăng ký tham gia, cung cấp tên, email, số điện thoại. Dữ liệu này có thể bị khai thác cho mục đích thương mại, quảng cáo hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài khoản, tiền.

Trước sự việc này, Bộ Y tế khẳng định đơn vị không tổ chức, không phối hợp, không ủy quyền cho bất kỳ đơn vị nào thực hiện “Khóa học Hiểu Con Tuổi Dậy Thì”.

Mọi chương trình truyền thông hợp pháp của Bộ đều được đăng tải công khai tại website chính thức moh.gov.vn và trang Facebook “Bộ Y tế Việt Nam – Ministry of Health” (dấu tích xanh). Các email có đuôi “@gmail.com” không phải kênh liên hệ của Bộ Y tế.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chú ý:

1. Không đăng ký, không cung cấp thông tin cá nhân cho trang “Khoa học hiểu con – Bộ Y tế”.

2. Báo cáo trang giả mạo cho Facebook theo hướng dẫn “Báo cáo → Giả mạo tổ chức”.

3. Nếu đã để lại thông tin, cần đổi mật khẩu, cảnh giác với tin nhắn hoặc cuộc gọi lạ.

4. Chia sẻ cảnh báo này để tránh thêm người bị lừa.