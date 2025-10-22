Giành lại sự sống cho nam sinh bị thanh sắt xuyên qua mặt

Thanh sắt xuyên từ mũi qua cổ ra sau gáy nam sinh 16 tuổi, nguy cơ tử vong cận kề. Cuộc phẫu thuật xuyên đêm của các bác sĩ Việt Đức đã làm nên phép màu, đưa nam sinh Nghệ An trở về từ lằn ranh sinh tử.

Tai nạn kinh hoàng đêm Trung thu

Sau hơn 6 tuần trong phòng cấp cứu, sáng 22/10, bệnh nhân từng giữa ranh giới sinh tử ấy đã ổn định sức khoẻ. Nam sinh 16 tuổi ngỡ như gặp phép màu khi thấy mình vẫn sống.

Hơn một tháng trước, đúng vào đêm Trung thu, một tiếng hét xé toạc không khí lễ hội ở Nghệ An. Nam sinh 16 tuổi ngã gục vì thanh sắt dài 3 mét đâm xuyên từ đầu, mặt ra gáy. Thanh sắt ghim chặt qua khu vực tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng, nguy cơ tử vong cận kề.

Tại bệnh viện tuyến tỉnh, các bác sĩ lập tức cắt ngắn thanh sắt, cố định dị vật, cầm máu tạm thời. Sự bình tĩnh, chính xác và bản lĩnh của đội ngũ y tế địa phương đã góp phần giữ lại cơ hội sống mong manh cho nạn nhân, bước đầu tiên trong hành trình vượt “cửa tử”.

Nhưng hành trình đưa em ra Hà Nội lại là cuộc đua với tử thần: dị vật xuyên chéo qua đầu – cổ khiến bệnh nhân không thể nằm hay ngửa đầu suốt hơn 300km. Mỗi rung lắc nhỏ cũng có thể khiến máu phun ra dữ dội.

Ca mổ nghẹt thở lấy thanh sắt ra khỏi đâù - mặt nạn nhân 16 tuổi

Khi tới BV Việt Đức, phần thanh sắt dài nửa mét vẫn còn cắm xuyên qua mặt. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy dị vật đi từ đầu mũi xuyên qua vòm cứng, xương ổ răng, nền cổ rồi ra sau gáy – một “đường đi tử thần” có thể cắt đứt mạch máu lớn hoặc liệt mặt vĩnh viễn.

TS Dương Đức Hùng, Giám đốc BV Việt Đức, lập tức cho kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Hàng loạt chuyên khoa cùng lúc nhập cuộc: Hàm mặt – Tạo hình, Gây mê – Hồi sức, Cột sống, Tim mạch – Lồng ngực, Chẩn đoán hình ảnh. Một cuộc hội chẩn thần tốc giữa các chuyên gia hàng đầu của BV tiến hành ngay trong đêm.

Các bác sĩ thống nhất phương án phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật xuyên vùng mặt – cổ. Vì dị vật đâm chéo qua vùng hàm, làm vỡ xương, chảy máu nhiều, nên ê-kíp Hàm mặt, Tạo hình buộc phải mở khí quản để đảm bảo đường thở và gây mê an toàn. Cùng lúc đó, nhóm phẫu thuật tim mạch tiếp cận, kiểm soát bó mạch cảnh phải – “tuyến phòng thủ sinh tử” của ca mổ.

Trao đổi với VietTimes, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết: “Thanh sắt phải được rút ra từ từ, từng milimet, mọi mạch máu và huyết động của bệnh nhân được kiểm soát tuyệt đối. Chúng tôi phải đảm bảo không chỉ cứu sống bệnh nhân mà còn giữ được cấu trúc giải phẫu và chức năng vùng mặt – nơi chứa nhiều dây thần kinh cảm giác, vận động quan trọng.”

Không khí trong phòng mổ lúc đó căng như dây đàn. Mỗi động tác đều đòi hỏi sự phối hợp chính xác tuyệt đối. Sau hơn một giờ, thanh sắt được rút ra an toàn, các tổn thương được xử lý triệt để, xương hàm được cố định. Khi trời gần sáng, sự im lặng trong phòng mổ cuối cùng vỡ òa – bệnh nhân đã sống.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà hướng dẫn nam sinh tập các động tác phục hồi

Theo các bác sĩ, đây là một ca “cực kỳ may mắn”, vì thanh sắt đi vào các vị trí quan trọng.

Ca bệnh hy hữu không chỉ là kỳ tích cứu người mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh phối hợp giữa y tế tuyến tỉnh và trung ương. Từ sự xử trí đúng đắn của đội ngũ y tế Nghệ An đến năng lực chuyên môn cao của Bệnh viện Việt Đức, tất cả đã tạo nên một “phép màu” y khoa.