Vừa chốt giá IPO, VPBankS bị phạt 340 triệu đồng do loạt vi phạm chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phạt Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) 340 triệu đồng do loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Cùng ngày, VPBankS chốt IPO với giá 33.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng định giá 2,4 tỷ USD.

Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính VPBankS do loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, công ty bị phạt 65 triệu đồng do vi phạm quy định về chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ. Cụ thể, tại một số ngày trong giai đoạn từ ngày 08/01/2024 - 12/8/2025, công ty giải ngân cho khách hàng mua một số mã chứng khoán không nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ.

Bên cạnh đó, VPBankS bị phạt 275 triệu đồng do giai đoạn từ ngày 1/01/2024 - 14/8/2025, công ty cung cấp sản phẩm Tiền Thông Minh kỳ hạn (eInvest Fix), Tiền Thông Minh linh hoạt (eInvest Auto), Hợp đồng cho vay tài sản (eMonie) để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng khi chưa báo cáo và có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng số tiền VPBankS bị phạt là 340 triệu đồng.

Định giá 2,4 tỷ USD

Cùng ngày, VPBankS công bố phương án chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu. Với tổng số lượng cổ phiếu bán ra trong đợt IPO là 375 triệu đơn vị, VPBankS dự kiến thu về gần 12.713 tỷ đồng.

Công ty dự kiến dùng hơn 3.814 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá); 8.645 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và 254 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán. Tiến độ giải ngân từ quý IV/2025 cho đến hết năm 2026.



Ba đại lý phân phối cho đợt IPO này của VPBankS là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, Công ty Chứng khoán SSI và Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Theo kế hoạch trước đó, Vietcap là đơn vị duy nhất tham gia làm đại lý.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của VPBankS có thể tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Với mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu công bố, định giá VPBankS ở mức gần 63.600 tỷ đồng, tương ứng khoảng 2,4 tỷ USD (xét theo tỷ giá hiện hành).

Trước đó, VPBankS thông qua phương án phát hành tối đa 40.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, dự kiến thu về 4.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý III - IV/2025.

VPBankS kỳ vọng bổ sung nguồn tiền để thanh toán gốc, lãi khoản nợ sắp đến hạn trong tháng 10/2025 - 6/2026. Trong đó, có một số khoản vay chủ yếu tại các đơn vị như: TPBank (1.365 tỷ đồng), Techcombank (1.300 tỷ đồng), VietinBank (1.17tỷ đồng), Vinaconex (700 tỷ đồng)…

Ghi nhận tại ngày 30/6/2025, VPBankS không phát sinh dư nợ trái phiếu nhưng gia tăng cực mạnh nợ vay ngắn hạn từ 9.135 tỷ đồng hồi đầu năm lên 32.202 tỷ đồng - tức tăng 3,5 lần. Một số ngân hàng đang cho công ty chứng khoán này vay nhiều như: SMBC (3.891 tỷ đồng), BIDV (2.205 tỷ đồng), VIB (2.975 tỷ đồng), Techcombank (1.500 tỷ đồng). Và đặc biệt, VPBankS còn vay cá nhân hơn 10.230 tỷ đồng.

Tỷ trọng nợ vay trên tổng tài sản tăng mạnh từ 34% lên 63% cho thấy mức độ phụ thuộc lớn vào nguồn vốn vay của công ty chứng khoán này.

Ngoài VPBankS, thị trường tới đây sẽ đón nhận nhiều thương vụ IPO lớn từ nhóm công ty chứng khoán. Gần đây nhất, Công ty Chứng khoán VPS và Công ty Chứng khoán Kafi đều hé lộ về kế hoạch IPO trong giai đoạn 2025-2026.

Trước đó, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã thực hiện IPO. Kết thúc đợt chào bán, công ty đã phân phối thành công 231,15 triệu cổ phiếu cho tổng cộng 26.099 nhà đầu tư. Với mức giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu, TCBS huy động được 10.818 tỷ đồng, thu ròng (sau chi phí) đạt 10.729 tỷ đồng.

Việc các công ty chứng khoán liên tiếp muốn IPO diễn ra trong bối cảnh thuận lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam - đang trong thời kỳ "bùng nổ" và chuẩn bị được nâng hạng. Điều đó giúp các doanh nghiệp dễ dàng IPO, huy động vốn tốt hơn.

Ngoài ra, làn sóng này còn được hỗ trợ bởi triển vọng của quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và phần nào là hệ quả của chính sách tiền tệ mở rộng.

Việc xuất hiện các vụ IPO/niêm yết lớn được đánh giá sẽ mang lại sinh khí mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường sẽ có thêm nhiều hàng hoá, sôi động hơn, hấp dẫn hơn, thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.