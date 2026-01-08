Anh thừa nhận hỗ trợ Mỹ bắt tàu dầu treo cờ Nga ngoài khơi Scotland, Moscow phản đối gay gắt

London đã xác nhận vai trò của mình trong chiến dịch do Mỹ dẫn đầu nhằm bắt giữ một tàu treo cờ Nga ngoài khơi Scotland.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này đã cung cấp “hỗ trợ mang tính then chốt” cho quân đội Mỹ trong việc tịch thu tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga.

Con tàu bị chặn giữ vào hôm 7/1 tại vùng biển quốc tế ở phía tây bắc Scotland. Lầu Năm Góc tuyên bố tàu này, trước đây mang tên Bella 1, có liên quan đến các cáo buộc “vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ”.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh, London đã hỗ trợ Washington trong chiến dịch này theo đề nghị từ phía Mỹ.

“Lực lượng Vũ trang Vương quốc Anh đã thể hiện kỹ năng và tính chuyên nghiệp khi hỗ trợ thành công cho Mỹ trong việc chặn giữ tàu Bella 1 trên đường quay về Nga. Hành động này là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp các hoạt động né tránh trừng phạt”, tuyên bố nêu rõ.

Anh cáo buộc con tàu bị chặn giữ có “lịch sử mờ ám” và bị cho là hoạt động như “một phần của trục Nga–Iran nhằm né tránh trừng phạt”. Trong khi đó, Mỹ cho biết việc tịch thu tàu chở dầu này liên quan đến “chiến dịch phong tỏa dầu mỏ Venezuela bị trừng phạt và hoạt động buôn bán bất hợp pháp”.

Moscow đã thừa nhận việc con tàu bị bắt giữ. Bộ Giao thông Nga cho biết tàu Marinera đã được cấp giấy phép tạm thời để treo quốc kỳ Nga vào ngày 24/12. Bộ này cáo buộc Mỹ vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, văn kiện bảo đảm quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế.

Tàu Marinera từng gây chú ý trên truyền thông quốc tế vào cuối năm ngoái khi lần đầu bị quân đội Mỹ nhắm tới, sau khi bị cáo buộc tiếp cận Venezuela. Khi đó, thủy thủ đoàn đã từ chối cho lực lượng Tuần duyên Mỹ lên tàu và đổi hướng ra Đại Tây Dương, trong khi bị lực lượng Mỹ truy đuổi. Trong quá trình này, con tàu đã đổi tên và đổi cờ.

Không lâu sau khi bắt giữ Marinera, Mỹ tuyên bố tiếp tục tịch thu một tàu chở dầu khác tại vùng biển Caribbean, mang tên Sophia. Quân đội Mỹ mô tả đây là “một tàu chở dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’, không quốc tịch và đang chịu lệnh trừng phạt”.

“Tàu bị chặn giữ, M/T Sophia, đang hoạt động trên vùng biển quốc tế và tiến hành các hoạt động bất hợp pháp tại Caribbean. Lực lượng Tuần duyên Mỹ hiện đang hộ tống M/T Sophia về Mỹ để xử lý theo quy định cuối cùng”, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết.

