Vụ nữ du khách bị hủy phòng dù đã thanh toán: Khách sạn Royal Hostel lộ hàng loạt sai phạm

Sau vụ việc nữ du khách bị hủy phòng dù đã thanh toán đủ tiền, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo, Hà Nội) có nhiều vi phạm về hoạt động kinh doanh, lưu trú và phòng cháy chữa cháy.

Tối 10/11, lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin liên quan việc khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo) hủy phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền. Ngay sau đó, công an phường đã cử cán bộ xác minh làm rõ vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khách sạn có nhận đặt phòng của một khách tên N.Y.Q qua ứng dụng Agoda. Tuy nhiên, ngày 7/11 khách không đến nhận phòng. Đến khoảng 2h sáng 9/11, khách đến nhận phòng thì được anh T.A (người trông coi ban đêm) thông báo đã hết phòng, không thể bố trí chỗ ở cho khách. Sự việc khiến khách bức xúc, quay clip đưa lên mạng xã hội.

Sau đó, chủ khách sạn là bà H đã liên hệ khách xin lỗi, đồng thời nhờ Agoda hỗ trợ hoàn tiền cho khách. Khách hàng cũng đã đồng ý gỡ bỏ bài đăng trên TikTok.

Tại cơ quan công an, bà H cho biết cơ sở mở ra với mục đích cho thuê căn hộ. Lúc vắng khách, cơ sở mới vận dụng cho khách thuê ngắn hạn.

Qua kiểm tra hành chính, Công an phường Ô Chợ Dừa ghi nhận nhiều vi phạm tại khách sạn Royal Hostel, gồm: Không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú (vi phạm Nghị định 144/2021/NĐ-CP); Kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện (vi phạm Nghị định 144/2021/NĐ-CP); Không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng (vi phạm Nghị định 106/2025/NĐ-CP).

Công an phường Ô Chợ Dừa đang xử lý các tồn tại, vi phạm của cơ sở theo quy định của pháp luật.

Khách sạn nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, ứng dụng Agoda, chị N.Y.Q thanh toán hơn 1,5 triệu đồng cho 3 đêm nghỉ tại khách sạn Royal Hostel. Do ảnh hưởng của bão số 13, chị phải lùi lịch bay lại 2 ngày. 2h00 sáng 9/11, khi tới khách sạn, chị được thông báo phòng đã có người khác thuê.

Trời lúc đó mưa rất to, du khách đề nghị nhân viên lễ tân hỗ trợ sắp xếp phòng nghỉ tạm nhưng không được đáp ứng. Bức xúc trước cách hành xử trên của khách sạn, chị Q đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Sau đó, phía khách sạn đã liên hệ để gửi lại tiền đã thanh toán trước đó nhưng chị Q không hài lòng với cách giải quyết này.

Sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc trước cách giải quyết của khách sạn Royal Hostel, đồng loạt tràn vào đánh giá khách sạn này một sao.