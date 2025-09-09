Vụ cựu chủ tịch SJC chiếm đoạt 95 lượng vàng: Kê biên 8 bất động sản, thu giữ hàng trăm lượng vàng

Cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản, thu giữ hơn 429 lượng vàng và hơn 28,4 tỷ đồng khắc phục hậu quả, trong đó bà Lê Thúy Hằng nộp 20 tỷ đồng.

Thủ đoạn “rút ruột” hơn 95 lượng vàng

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cùng 4 đồng phạm về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài nhóm bị can nêu trên, cơ quan tố tụng cũng xác định thêm 11 người khác bị truy tố về một trong hai tội danh tương tự, liên quan đến các sai phạm trong quá trình quản lý, gia công và kinh doanh vàng tại SJC.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do Ngân hàng Nhà nước giao liên quan đến sản xuất vàng miếng SJC móp méo, vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng bình ổn giá, bà Lê Thúy Hằng, khi đó là Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi tham ô tài sản và làm trái quy định, thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, tổng thiệt hại mà các bị cáo gây ra cho SJC lên tới hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, hành vi chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại 11,6 tỷ đồng; hành vi làm trái quy định, hưởng lợi bất hợp pháp gây thiệt hại 95,8 tỷ đồng.

Bà Lê Thúy Hằng. Ảnh: Vietnamnet.

Về tội Tham ô tài sản, hồ sơ vụ án thể hiện, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. Song với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bà Hằng đã chỉ đạo các cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.



Dựa vào tờ trình khống này, kế toán trưởng SJC soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới và áp dụng vào quá trình gia công. Bà Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0,0005 chỉ/sản phẩm tương đương với 40.000 đồng/sản phẩm.

Trong 2 đợt sản xuất, Công ty SJC đã cấp cho xưởng vàng tổng cộng 133,333 lượng vàng hao hụt. Quá trình sản xuất, hằng ngày căn cứ vào số vàng hao hụt thực tế, Đoàn Lê Thanh (tổ trưởng tổ nấu vàng) tính toán lấy ra phần vàng hao hụt dôi dư đưa cho Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng Tân Thuận.

Theo cáo trạng, kết thúc 2 đợt sản xuất, Thanh đã giao cho Phát tổng số 91 lượng vàng. Đến cuối mỗi đợt sản xuất, Phát chuyển số vàng trên cho xưởng sản xuất thành vàng nhẫn SJC loại 5 chỉ, rồi "tuồn" riêng cho tổng giám đốc Lê Thúy Hằng mà không nộp lại cho công ty.

Cụ thể, đợt một, bà Hằng phê duyệt cấp nguyên liệu hao hụt là 66 lượng vàng để gia công hơn 133.000 lượng vàng miếng SJC. Kết thúc đợt gia công, còn thừa 36 lượng vàng được Đoàn Lê Thanh đưa cho Trần Tấn Phát.

Ông Phát đưa ngược số vàng dôi dư này quay lại xưởng tự tổ chức sản xuất thành vàng nhẫn 5 chỉ rồi "tuồn" cho tổng giám đốc SJC thời điểm đó. Bà Hằng giữ lại 28 lượng, đưa lại cho Phát 8 lượng vàng.

"Ông Phát giữ lại 1 lượng vàng, đưa cho người khác 1 lượng, còn 6 lượng bán cho các tiệm vàng lấy tiền chia cho các công nhân làm ngoài giờ sản xuất", cáo trạng nêu.

Đợt hai, xưởng vàng được cấp 100 lượng để bù số hao hụt khi sản xuất và còn thừa 55 lượng. Ông Phát tiếp tục chuyển số này cho công nhân sản xuất thành vàng nhẫn 5 chỉ và giữ lại 5 lượng.

Ngày 29/8/2024, tại phòng làm việc của tổng giám đốc SJC, ông Phát đưa 50 lượng vàng còn lại cho bà Hằng. Cựu tổng giám đốc SJC giữ lại 40 lượng, còn ông Phát xin giữ lại 10 lượng để nộp hao hụt.

Cựu chủ tịch SJC nộp khắc phục 20 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, căn cứ theo giá vàng nhẫn SJC mua vào thấp nhất ngày 31//2024 niêm yết là 77,3 triệu đồng/1 lượng, thì tổng số 91 lượng vàng nhẫn SJC mà bà Hằng chủ mưu chiếm đoạt có trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Sau khi kết thúc 2 đợt gia công vàng miếng trên, xưởng vàng thực hiện quét đãi vàng ở nhà xưởng định kỳ và thu hồi được 4,8 lượng vàng 99,99%.

Theo cáo trạng, ông Trần Tấn Phát đã sử dụng 13 lượng vàng giữ lại trước đó và 4,8 lượng vàng khi quét xưởng, tổng cộng là 17,8 lượng đưa cho Đoàn Lê Thanh nấu thành 3 cục vàng nhỏ.

Sau khi nấu xong, ông Phát không nộp 3 cục vàng trên cho Công ty SJC theo quy định, mà đưa riêng đưa cho bà Lê Thúy Hằng. Cựu tổng giám đốc SJC đã đưa 3 cục vàng này cho nhân viên đem bán cho Phòng kinh doanh nữ trang sỉ của Công ty SJC thu được 1,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định trưng cầu giám định đối với các vật chứng thu giữ của Trần Tấn Phát.

Kết luận giám định cho thấy 24 nhẫn tròn trơn loại 1 chỉ, 15 nhẫn tròn trơn loại 2 chỉ, 20 nhẫn tròn hình rồng loại 5 chỉ, 3 miếng kim loại vàng hình elip... là vàng có hàm lượng từ 99,95% đến 99,97%.

Cơ quan truy tố cáo buộc, với các thủ đoạn trên, cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đã chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng, trị giá 8,4 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, bà Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại 95,8 tỷ đồng, hưởng lợi 73,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, nhà chức trách đã kê biên 8 bất động sản (6 của bà Hằng và 2 chung cư của ông Phát), thu giữ hơn 429 lượng vàng. Đồng thời, các bị can cũng tự nguyện nộp lại hơn 28,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả (bà Hằng nộp 20 tỷ đồng).