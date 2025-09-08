Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại gần 96 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 73 tỷ

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị VKSND Tối cao cáo buộc Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, hưởng lợi hơn 73 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng bị truy tố với bà Hằng còn có các cựu cán bộ của SJC gồm: Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc xưởng vàng), Trần Tấn Phát (phó Giám đốc xưởng vàng), Hoàng Lệ Huê (Giám đốc chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng Tân Thuận)...

Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng xác định có 5 người phạm tội Tham ô tài sản, trong đó có: Trần Hiền Phúc (kế toán trưởng SJC), Nguyễn Thị Lộc (kế toán chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương...).

Có 6 người khác bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trong đó có bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc chi nhánh Hải Phòng).

Bà Lê Thúy Hằng. Ảnh: SJC.

Theo cáo trạng, năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng. Tuy nhiên, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống báo cáo, nâng định mức hao hụt và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào sản xuất trái phép.

Bà Hằng còn chỉ đạo để Hoàng Lệ Huê, cựu Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung, lập khống chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ "ảo" nhằm chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của Công ty SJC Chi nhánh miền Trung. Trong đó, bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng 2,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo phó giám đốc xưởng vàng Trần Tấn Phát đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo, sản xuất hơn 6.200 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng và thu lợi 64 tỷ đồng.

Bà Hằng cũng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, mua vàng nguyên liệu bên ngoài đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC, gây thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng kinh doanh vàng) bán ra ngoài một phần vàng thuộc chương trình bình ổn giá.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, các đơn vị này đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho hơn 4.300 khách hàng, gây thiệt hại thêm 5,7 tỷ đồng.

Tổng cộng, hành vi của bà Lê Thúy Hằng bị xác định gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà hưởng lợi bất chính 73,5 tỷ đồng.