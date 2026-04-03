Đàn ông Trung Quốc đồng loạt “buông xuôi”, đến lượt phụ nữ lớn tuổi chưa kết hôn lo ế

Nhiều phụ nữ Trung Quốc thành đạt, độc lập, vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ý trung nhân do tiêu chuẩn cao và lệch pha trong thị trường hôn nhân.

“Tôi thế hệ 9X, năm nay 35 tuổi, tiến sĩ, chưa kết hôn sinh con. Từng làm tiếp viên hàng không, giảng viên đại học. Qua năm là 36 tuổi, tính tuổi mụ là 37, lặng lẽ tiến gần đến 40 rồi.

Các bạn không kết hôn, không có con có lo lắng không? Có sợ hãi, hoang mang, buồn bã không? Tôi thì có. Bây giờ thật sự có kiểu như… đêm nằm trằn trọc không ngủ được.

Lúc còn trẻ, tôi bị tiêm nhiễm đủ loại lời lẽ trên mạng: nào là ‘phụ nữ độc lập về kinh tế là chìa khóa của sự tự tin’, ‘không kết hôn và không có con là đỉnh cao của sự khôn ngoan’. Vì vậy, tôi đã theo trào lưu và gia nhập hàng ngũ những người chọn không kết hôn. Tôi thừa nhận rằng độc lập về kinh tế là một thế mạnh của phụ nữ; nhưng giờ đây, ở tuổi 35 mà vẫn chưa kết hôn, tôi thực sự hối hận”.

Đó là đoạn tâm sự của Tiểu Lan, một phụ nữ thành đạt đang khuấy động mạng xã hội.

Đã qua rồi thời kỳ “nam thừa nữ thiếu”, thị trường mai mối ở các thành phố Trung Quốc dường như đang dần bước vào “mô hình vương quốc phụ nữ”.

Biểu đồ số cặp kết hôn các năm (đơn vị tính triệu cặp, trái), số phụ nữ độ tuổi 20-34 kết hôn (triệu người, phải). Đồ thị màu đen chỉ số người kết hôn, màu xanh chỉ số phụ nữ 20-34 tuổi kết hôn. Ảnh: Toutiao.

Năm 2025, số phụ nữ trên 30 tuổi chưa kết hôn ở Trung Quốc đã vượt 42 triệu người. Ở các thành phố lớn, phụ nữ độc thân có trình độ đại học trở lên chiếm tới 72%, hơn 60% có thu nhập trên 8.000 NDT/tháng (30 triệu đồng). Tuy nhiên, tỷ lệ đàn ông “chất lượng cao” có thể tương xứng chỉ khoảng 38%. Cấu trúc này dần tạo ra hiện tượng “nam thiếu nữ thừa” trên thị trường hôn nhân.

Nghịch lý: Hẹn hò, “nam miễn phí, nữ trả tiền”

Riêng thành phố Hàng Châu có khoảng 1,3 triệu phụ nữ độc thân lớn tuổi. Hầu hết trong số họ đều độc lập về kinh tế và không còn coi hôn nhân là một lựa chọn cần thiết trong cuộc sống, mà coi trọng sự tương đồng về giá trị và lối sống. Để thu hút nam giới, nhiều công ty mai mối áp dụng mô hình “nam miễn phí, nữ chi trả”, tức phía phụ nữ phải trả chi phí địa điểm, tiền đồ uống và cả phí tổ chức gặp mặt.

Nghịch lý ở Trung Quốc hiện nay: hẹn hò xem mắt, phía nữ phải chi tiền. Ảnh: VCG.

Tuy nhiên, miễn phí cũng không khiến cánh đàn ông đăng ký tham gia nhiều hơn. Nhiều sự kiện hẹn hò, số nữ đăng ký đông gấp 2–3 lần nam, thậm chí có cảnh “một bàn toàn phụ nữ, chỉ có một hai nam giới”.

“Bây giờ nhiều người nói phụ nữ lớn tuổi không được ai muốn. Nhưng nói thật, dù lớn tuổi hay trẻ, chỉ cần thật sự muốn kết hôn thì kết hôn rất nhanh. Không phải họ không ai muốn, mà là chưa gặp đúng người mà thôi”, một người kể lại. “Phụ nữ lớn tuổi trông có vẻ không vội, vì họ rất tự tin. Nhưng từ tự tin đến sụp đổ chỉ cách một khoảnh khắc”.

Có người kể, một phụ nữ 35 tuổi trong buổi mai mối cuối cùng cũng gặp được người tưởng có thể gắn bó cả đời, nhưng người kia bất ngờ “quay xe” chọn một cô gái trẻ hơn. Đêm đó cô ấy về nằm khóc suốt.

Vì sao Thượng Hải có nhiều phụ nữ lớn tuổi độc thân?

Một phần là do “hiệu ứng xe sang”. Có nhiều người đóng giả đại gia giàu có, thuê xe sang để tán tỉnh phụ nữ, nhưng không thực sự có ý định kết hôn, chỉ muốn vui vẻ, chơi bời. Sau khi đã trải qua mối quan hệ như vậy, tiêu chuẩn của phụ nữ hẹn hò tăng lên, khó quay trở lại thực tế.

Các phụ nữ đứng tuổi chờ đợi để đối tượng xem mắt. Ảnh: Sohu.

Nhiều người nghĩ phụ nữ càng giỏi càng dễ kết hôn, nhưng thực tế lại ngược lại. Nguyên nhân do phụ nữ Trung Quốc thường có xu hướng “kết hôn hướng lên”, mong tìm người bạn đời giỏi hơn mình, có tiềm lực tài chính vượt trội và tầm nhìn rộng hơn, nhưng đàn ông ưu tú lại rất ít, không đủ để “chia”.

Ngoài ra, nhiều đàn ông Trung Quốc thực sự thành đạt lại không quá coi trọng học vấn hay thu nhập của phụ nữ, mà chú trọng tuổi tác, ngoại hình và tính cách. Vì vậy, những phụ nữ giỏi thường không muốn “kết hôn cho có”, thà độc thân còn hơn.

“Bây giờ nhà nào có con gái là lo”

Một người mẹ nói bà rất đau khổ vì hai cô con gái 31 và 34 tuổi, một người đã tự kinh doanh, người kia làm việc cho một công ty thuộc Fortune 500, và tất cả họ đều sở hữu nhà và xe hơi nhưng vẫn độc thân. Không phải không có người giới thiệu, mà hoặc con gái bà chê đối tượng kém cỏi, hoặc các đối tượng chê con bà nhiều tuổi hơn.

Bà kể, vài năm trước, mọi người đều khen ngợi bà nuôi dạy được hai cô con gái tốt, người nào cũng xuất sắc, và bà rất tự hào. Nhưng giờ đây, bà nói rằng mình không thể cười nổi – cả hai cô con gái vẫn còn độc thân. Người thân và bạn bè đã giới thiệu đối tượng cho họ, nhưng hoặc là các cô con gái cho rằng điều kiện của những người đàn ông đó bình thường, hoặc là những người đàn ông đó lại chê họ quá già.

Thượng Hải hiện có hơn 1 triệu phụ nữ lớn tuổi chưa kết hôn, trong đó khoảng 400.000 người trên 35 tuổi. Một bộ phận có khả năng sẽ sống độc thân lâu dài vì không phải người bản địa, thu nhập chỉ đủ sống, không mua nổi nhà, từng tiếp xúc với đàn ông “chất lượng cao”, đặt tiêu chuẩn quá cao. Đàn ông tốt không chọn họ, đàn ông bình thường thì họ không chọn.

Dịch vụ mai mối đang là nghề kinh doanh phát đạt ở các đô thị Trung Quốc, Ảnh: Creaders.

“Không hiểu tại sao không lấy được chồng”

Nhiều phụ nữ độc thân lớn tuổi làm việc chăm chỉ và đạt được một số thành công ở độ tuổi ba mươi, nhưng nhìn lại, họ thấy mình vô tình trở thành 'phụ nữ ế'. Họ chỉ muốn tìm một người đàn ông chu đáo và đối xử tốt với họ. Tuy nhiên, thực tế thường không diễn ra như kế hoạch, và sau nhiều lần thất bại, họ chỉ có thể bất lực chấp nhận hoàn cảnh của mình.

"Tôi sinh năm 1992, năm nay 34 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Tôi thực sự không hiểu nổi. Tôi nghĩ nếu là con trai, chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức để cưới một cô gái như mình. Nhưng tôi không hiểu tại sao chẳng có chàng trai nào chịu lấy tôi cả.

Nhược điểm lớn nhất của tôi là tuổi tác, tôi 34 tuổi và hơi thừa cân. Ngoài ra, tôi nghĩ mình là một người bạn đời lý tưởng cho hầu hết các chàng trai bình thường", một phụ nữ kể.

Người viết đoạn blog trên cho biết cô có thể kiếm tiền và nấu ăn. Cô không có nhu cầu vật chất cao; không đòi khoản tiền sính lễ lớn và không bao giờ mua đồ xa xỉ. Trong cuộc sống hàng ngày, cô tiết kiệm đúng lúc và chi tiêu đúng chỗ, vì vậy cô có tiền gửi ngân hàng.

Mặc dù điều kiện khá tốt, cô vẫn lo lắng về hôn nhân. Cô ấy cảm thấy ở tuổi 34, cô ấy vẫn còn cơ hội, nhưng nếu chờ thêm vài năm nữa, có thể sẽ khó khăn hơn. Cô ấy muốn nghe lời khuyên từ cư dân mạng, hy vọng sớm tìm được bạn đời.

Nhiều người khuyên những chàng trai còn độc thân nên tìm vợ là phụ nữ Thượng Hải, vì: thứ nhất, các gia đình Thượng Hải có cách tiếp cận hôn nhân rất trong sáng và thẳng thắn. Các cô gái Thượng Hải không đòi hỏi tiền sính lễ; họ hầu hết là con một, là niềm tự hào của cha mẹ. Họ không chỉ không đòi tiền chú rể, mà cha mẹ thường hỗ trợ tài chính cho cặp đôi mới cưới.

Không giống như một số nơi mà tiền sính lễ có thể dễ dàng lên tới sáu con số, khiến hôn nhân giống như một vụ giao dịch, hôn nhân ở Thượng Hải là cặp đôi sống tốt đẹp bên nhau.

Thứ hai, phụ nữ Thượng Hải đặc biệt giỏi quản lý gia đình. Trước khi lấy chồng, họ có thể phung phí, mua túi xách và đồ xa xỉ, như một cách để chọn người đàn ông thực sự chân thành. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, họ cân nhắc tính hiệu quả về chi phí khi mua nhà hoặc xe, và rất quan tâm đến việc học hành của con cái.

Thứ ba, các bậc cha mẹ ở Thượng Hải thường có ranh giới rõ ràng. Sau khi con cái kết hôn, họ thường không can thiệp vào cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ. Nhưng nếu con cần giúp đỡ, chẳng hạn như chăm sóc con cái, họ chắc chắn sẽ giúp – họ sẽ không làm phiền bạn trừ khi thực sự cần thiết.

Cũng có một quan điểm gây tranh cãi: “Đàn ông nên tránh phụ nữ lớn tuổi chưa kết hôn. Không phải kỳ thị, mà là thực tế. Vì họ thường đã lệch khỏi ‘quỹ đạo đúng’ trong lựa chọn bạn đời – muốn người hoàn hảo, nhưng người như vậy không tồn tại, nên cứ trì hoãn đến khi quá tuổi”.

Phụ nữ lớn tuổi chưa kết hôn ở Trung Quốc ngày càng nhiều không phải vì “không ai muốn”, mà là do sự lệch pha giữa kỳ vọng và thực tế, thay đổi giá trị sống, và cấu trúc thị trường hôn nhân.

Theo Creaders