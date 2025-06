Không còn là khuyến nghị: Bảo hiểm cháy nổ đã là bắt buộc từ 1/7

Quy định này, đánh dấu bước chuyển mới trong công tác phòng cháy chữa cháy, đặt ra trách nhiệm rõ ràng cho các chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà và cư dân trong việc bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng.

Cháy nổ luôn là một trong những rủi ro nghiêm trọng, có thể gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhất là trong các khu dân cư đông đúc như chung cư, nhà tập thể… Việc mua bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt không chỉ là nghĩa vụ pháp lý theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP mà còn là biện pháp phòng ngừa tài chính hiệu quả, giúp hạn chế tổn thất kinh tế khi sự cố không may xảy ra.

Cháy nổ là một trong những rủi ro nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. (Ảnh: Sưu tầm)

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Bảo hiểm PVI đã phát triển sản phẩm trọng tâm dành cho các nhóm đối tượng chung cư và nhà tư nhân là “Bảo hiểm mọi rủi ro căn hộ chung cư” với nhiều ưu điểm nổi bật dưới đây.

Phí bảo hiểm hợp lý, linh hoạt: Cả hai sản phẩm đều được thiết kế với mức phí bảo hiểm cạnh tranh, phù hợp với nhiều quy mô công trình và mức độ rủi ro khác nhau. Bảo hiểm PVI áp dụng chính sách phí minh bạch, giúp người dân và chủ đầu tư dễ dàng tiếp cận mà không gây áp lực tài chính lớn, đồng thời đảm bảo quyền lợi bảo vệ toàn diện.

Quyền lợi bồi thường đầy đủ và nhanh chóng: Khi xảy ra cháy, nổ, hoặc các rủi ro đặc biệt, sản phẩm của Bảo hiểm PVI cam kết bồi thường kịp thời và công bằng, giúp khách hàng nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Quy trình xử lý yêu cầu bồi thường được đơn giản hóa và hỗ trợ tối đa nhằm tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng.

Thủ tục đăng ký và bồi thường thuận tiện: Bảo hiểm PVI chú trọng xây dựng hệ thống dịch vụ thân thiện, cho phép khách hàng đăng ký mua bảo hiểm và thực hiện các thủ tục bồi thường dễ dàng qua nhiều kênh như trực tiếp tại văn phòng đại diện, qua hotline hoặc các nền tảng trực tuyến hiện đại. Điều này đặc biệt thuận lợi cho cư dân chung cư và hộ gia đình trong thời đại số hóa.

Chung cư và nhà tư nhân là không gian sinh sống quen thuộc của hàng triệu người dân, do đó, bảo vệ an toàn cháy nổ tại đây là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa lớn đối với sự bình an của từng gia đình và cộng đồng. Việc trang bị bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt của Bảo hiểm PVI sẽ là lớp lá chắn tài chính vững chắc, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại không lường trước.

Sản phẩm Bảo hiểm Mọi rủi ro căn hộ chung cư – Bình yên từ điều nhỏ nhất

Với kinh nghiệm uy tín cùng sản phẩm được thiết kế chuyên biệt cho chung cư và nhà tư nhân, Bảo hiểm PVI cam kết mang đến giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất, đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoàn cảnh.