VNeID 2.1.18 thêm tính năng: Chuyển quyền sở hữu xe, xác nhận hôn nhân

Theo thông báo trên ứng dụng VNeID, phiên bản 2.1.18 đã được bổ sung thêm 6 tính năng mới, bao gồm:

1. Đăng ký chứng thư số, ký số qua Cổng ký số tập trung.

2. Xác nhận thủ tục chuyển quyền sở hữu xe.

3. Điều chỉnh giao diện thông tin lịch sử các lần cấp thẻ Căn cước.

4. Gửi phản ánh kiến nghị tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

5. Xác nhận tình trạng hôn nhân qua VNeID.

6. Bổ sung thông tin số điện thoại đường dây nóng khi công dân thực hiện các phản ánh kiến nghị.

VNeID (Vietnam Electronic Identification) là ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an phát triển, giúp công dân xác thực danh tính và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Ứng dụng này tích hợp thông tin cá nhân từ căn cước công dân gắn chip, hỗ trợ đăng nhập vào các dịch vụ công, thay thế giấy tờ tùy thân và đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch điện tử.

Phiên bản 2.1.18 cập nhật trên App Store. Ảnh chụp màn hình.

Theo Điều 9 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử có 2 mức độ:

Tài khoản định danh điện tử mức độ 01 của công dân Việt Nam, người nước ngoài được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng thông tin về danh tính điện tử và một số tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 02 của công dân Việt Nam được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng căn cước điện tử, thông tin khác ngoài thông tin đã tích hợp vào căn cước điện tử được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và toàn bộ tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật.