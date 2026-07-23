Hành trình từ kỹ sư hóa học đến tổng giám đốc DGC của ông Lưu Bách Đạt

Trước khi bị khởi tố để điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường, ông Lưu Bách Đạt đã có gần hai thập kỷ gắn bó với Hóa chất Đức Giang, kinh qua nhiều vị trí quản lý và được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn từ tháng 3/2025.

Ngày 23/7, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lưu Bách Đạt - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn và ông Phùng Trọng Tú - Phó Tổng giám đốc, để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Cùng vụ án, ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Tổng Giám đốc Lưu Bách Đạt gắn bó gần 2 thập kỷ, gánh vác nhiều trọng trách sau khi cha con chủ tịch bị bắt

Theo báo cáo thường niên năm 2025 của DGC, ông Lưu Bách Đạt xuất phát là kỹ sư hóa, gia nhập hệ sinh thái DGC từ năm 2007 với vị trí kỹ sư kiêm quản đốc phân xưởng Bột giặt tại CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, đảm nhiệm vai trò này đến tháng 3/2010.

Từ tháng 3/2010 đến tháng 12/2012, ông là thành viên HĐQT CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, đồng thời giữ cương vị trưởng Chi nhánh Thái Bình Dương.

Giai đoạn từ tháng 12/2012 đến tháng 4/2015, ông tiếp tục giữ cương vị thành viên HĐQT của công ty. Song song đó, từ tháng 6/2014 đến tháng 10/2017, ông giữ chức giám đốc CTCP Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC). Từ tháng 3/2016 đến tháng 10/2017, ông kiêm nhiệm vị trí ủy viên HĐQT của doanh nghiệp này.

Tổng Giám đốc DGC Lưu Bách Đạt. Ảnh: DGC.

Từ tháng 10/2017 đến tháng 5/2020, ông đảm nhiệm vị trí phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai, trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn từ tháng 5/2020.

Tháng 3/2022, ông Lưu Bách Đạt được bầu làm thành viên HĐQT và giữ chức phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC).

Đến tháng 3/2025, ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT DGC, thay ông Đào Hữu Duy Anh, người rời vị trí này để tập trung đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch thường trực HĐQT, đáp ứng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Ngoài DGC, ông Đạt hiện còn giữ chức giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

Sau khi Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền, cùng con trai và nhiều lãnh đạo khác của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, bộ máy điều hành của nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái này bị ảnh hưởng.

Để kiện toàn lại nhân sự, các doanh nghiệp thuộc Hóa chất Đức Giang lần lượt tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bổ sung dàn lãnh đạo mới.

Trong đó, ông Lưu Bách Đạt được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Phốt pho Apatit (Mã: PAT). Ngoài ra, ông Lưu Bách Đạt còn được bầu làm chủ tịch HĐQT của Ác quy Tia Sáng (Mã: TSB) sau biến cố.

Từ công nhân sửa điện đến thành viên HĐQT DGC

Ông Nguyễn Quốc Trung sinh năm 1988, có chuyên môn là kỹ sư hóa học. Ông Trung bắt đầu công tác tại CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai từ tháng 5/2004 với vị trí công nhân sửa chữa điện, đảm nhiệm đến hết tháng 12/2007.

Từ tháng 1/2008 đến tháng 7/2008, ông được bổ nhiệm làm Phó quản đốc Phân xưởng Chất hoạt động bề mặt (LAS), trước khi trở thành Quản đốc Phân xưởng LAS trong giai đoạn từ tháng 8/2008 đến tháng 5/2010.

Từ tháng 6/2010 đến tháng 3/2011, ông Trung giữ chức phó giám đốc CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

Đến tháng 4/2011, ông Trung được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT kiêm giám đốc CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, đảm nhiệm cương vị điều hành doanh nghiệp đến tháng 5/2015.

Từ tháng 6/2011 đến nay, ông tiếp tục giữ vai trò thành viên HĐQT CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, tham gia hoạch định chiến lược và quản trị doanh nghiệp.

Đáng nói, ông Nguyễn Quốc Trung vừa được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT Hóa chất Đức Giang vào ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 8/5 vừa qua.

Trong khi đó, đối với nhân vật vừa bị khởi tố còn lại, ông Phùng Trọng Tú là một trong hai phó tổng giám đốc cũng vừa được bổ nhiệm vào tháng 6/2026.