Vietnam Airlines tổ chức thành công Ngày hội việc làm 2025 lần đầu tiên
Yến Linh
Ngày hội việc làm lần đầu tiên do Vietnam Airlines tổ chức đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút sự tham gia của hơn 1.600 sinh viên và người trẻ yêu thích lĩnh vực hàng không.
Ngày 16/11/2025 tại Hà Nội, Ngày hội việc làm lần đầu tiên do Vietnam Airlines tổ chức đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút sự tham gia của hơn 1.600 sinh viên và người trẻ yêu thích lĩnh vực hàng không. Thông qua ngày hội, các bạn sinh viên và người lao động trẻ đã được tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại của Vietnam Airlines, đồng thời khám phá những cơ hội nghề nghiệp rộng mở tại Hãng.
Ngày 13/11, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức đoàn công tác tới thăm hỏi, chia sẻ, trao hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị và TP Huế để góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.
Chỉ sau 3 ngày kể từ khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền Việt Nam, tính đến ngày 09/11/2025, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ghi nhận hơn 120 vụ tổn thất bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính vượt 60 tỷ đồng.
Trên hành trình phát triển bền vững và đóng góp cho mục tiêu chung về giảm phát thải carbon, SeABank đẩy mạnh “xanh hóa” vận hành và tối ưu quy trình, kết hợp triển khai các hoạt động xanh nhằm lan tỏa tinh thần vì môi trường.
Trong bối cảnh thị trường địa ốc chú trọng ngày càng nhiều đến uy tín và năng lực triển khai, trên vai trò nhà phát triển dự án, Phát Đạt đang thể hiện cam kết mạnh mẽ thông qua tốc độ thi công tại dự án La Pura phía Đông TP.HCM.
Ngày 12/11/2025, Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025. Tập đoàn Hòa Phát được vinh danh DN tư nhân lớn thứ 2 và top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Tại Hội nghị Nhà đầu tư quý 3/2025 tổ chức ngày 10/11/2025, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã HDB) duy trì quan điểm tự tin về khả năng tăng tốc trong quý 4, hướng tới hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.
Đứng trước ẩn số của những ca bệnh hiếm, không phải bác sĩ nào cũng đủ kiên trì đi đến tận cùng cơ chế bệnh sinh. BS Phan Trúc đã dũng cảm dấn thân vào con đường đầy gian nan ấy để mang lại hy vọng mới cho những ca bệnh còn bỏ ngỏ nguyên nhân.
Với thiết kế 7 chỗ rộng rãi, động cơ mạnh mẽ, vận hành linh hoạt, nhiều chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi miễn phí sạc điện, VinFast Limo Green đang trở thành “ngôi sao mới” trong giới tài xế công nghệ chuyển sang xe điện.
Đón mùa lễ hội cuối năm, sẵn sàng chào đón khai trương đường bay đầu tiên của hãng đến Philippines, Vietjet dành tặng người dân và du khách 7 ngày vàng khuyến mại trên đường bay kết nối TP. Hồ Chí Minh với Manila, Philippines.