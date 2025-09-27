Vietnam Airlines nhận giải thưởng “Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất”

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Vietnam Airlines vinh dự đón nhận giải thưởng “Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất” tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025.

Đây là giải thưởng danh giá bậc nhất do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, ghi nhận và tôn vinh những thương hiệu có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Giải thưởng “Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất” một lần nữa khẳng định vai trò và vị thế của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Đồng thời, giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Hãng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng ngành du lịch đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.

Với mạng bay rộng lớn gồm hơn 110 đường bay nội địa và quốc tế, Vietnam Airlines hiện là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và các trung tâm du lịch hàng đầu toàn cầu, phục vụ hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm và góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước ra bạn bè quốc tế.

Trong 30 năm cất cánh cùng non sông, Hãng đã phục vụ hơn 350 triệu lượt khách, khẳng định vai trò tiên phong và dấu ấn trong sự phát triển của ngành hàng không và du lịch Việt Nam.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh: “Giải thưởng lần này là niềm tự hào lớn của tập thể Vietnam Airlines, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng mạng bay, đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó khẳng định vai trò tiên phong của Hãng hàng không Quốc gia trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới”.

Vietnam Airlines tự hào sở hữu đội bay hiện đại bậc nhất khu vực châu Á với các dòng tàu bay thân thiện môi trường như Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350, A321 và A320neo.

Hãng cũng là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam đạt chuẩn 4 sao Skytrax, minh chứng cho chất lượng dịch vụ đồng bộ từ mặt đất đến trên không, từ tiện nghi trong hành trình bay đến ẩm thực phong phú chuẩn quốc tế. Hãng luôn đặt an toàn tuyệt đối làm ưu tiên hàng đầu và duy trì chỉ số đúng giờ ở mức cao trong ngành hàng không, giúp hành khách yên tâm và hài lòng trên mọi hành trình.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc duy trì và nâng tầm dịch vụ, Vietnam Airlines đã trở thành lựa chọn tin cậy, được khách hàng trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Song song với việc nâng cao trải nghiệm hành khách, Vietnam Airlines còn tiên phong trong các hoạt động phát triển bền vững, bao gồm tối ưu hóa tiêu thụ nhiên liệu, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ xanh và chuyển đổi số trong vận hành. Đây chính là những giá trị tạo nên hình ảnh một hãng hàng không thân thiện với môi trường, đóng góp tích cực cho sự phát triển lâu dài của ngành hàng không và du lịch Việt Nam.

Việc được vinh danh là “Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất” không chỉ là niềm tự hào của tập thể Vietnam Airlines mà còn là minh chứng cho vị thế dẫn đầu của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam trong ngành hàng không. Thành tích này là động lực mạnh mẽ để Vietnam Airlines tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng du khách trên mọi hành trình, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.