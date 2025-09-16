Vietnam Airlines được vinh danh “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Ngày 16/9 tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực sáng tạo của Hãng hàng không quốc gia khi mang đến cho công chúng hành trình khám phá giàu trải nghiệm và cảm xúc.

Đến với Triển lãm Thành tựu đất nước diễn ra từ ngày 28/8 đến 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Vietnam Airlines mang tới không gian trưng bày “Khát vọng bầu trời” có tổng diện tích lên đến hơn 1.500 m². Với thông điệp “Cùng non sông cất cánh”, Vietnam Airlines thiết kế các hạng mục giúp khách tham quan có thể trải nghiệm trọn vẹn một hành trình bay hoàn chỉnh.

Đồng thời, Vietnam Airlines cũng tái hiện 30 năm hình thành và phát triển của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam trong hành trình phát triển chung của đất nước, thu hút đông đảo khách tham quan và trải nghiệm. Tính đến hết ngày 15/9, không gian trưng bày của Hãng đón hơn 900.000 lượt khách, từ các đoàn đại biểu cấp cao đến đông đảo người dân.

Không gian trưng bày được thiết kế theo chuỗi 5 hành trình cảm xúc. “Khởi nguồn năng lượng” giới thiệu lịch sử và khát vọng chinh phục bầu trời. “Hành trình cảm xúc” khắc họa hệ sinh thái dịch vụ mặt đất và những nỗ lực phát triển xanh. “Thăng hoa cùng yêu thương” tôn vinh dịch vụ trên không và sự tận tâm của đội ngũ phi công, tiếp viên. “Kỷ nguyên vươn mình” giới thiệu tầm nhìn tương lai với đội tàu bay hiện đại, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng và thực tế ảo, biểu tượng cho khát vọng hội nhập và phát triển của đất nước. Và “Kỷ nguyên phát triển” thể hiện mạng bay toàn cầu với nhiều giải thưởng quốc tế, khẳng định vị thế và chất lượng dịch vụ của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam.

Qua chuỗi hành trình này, Vietnam Airlines không chỉ chuyên chở hành khách, mà còn chuyên chở khát vọng, tình yêu thương và niềm tự hào dân tộc trên mỗi chuyến bay.

Đặc biệt hơn, hàng nghìn khách tham quan thực sự ấn tượng khi tham gia trải nghiệm cảm giác cất cánh, hạ cánh trong buồng lái mô phỏng Airbus A320/321 hoặc khám phá khoang khách mô phỏng máy bay thân rộng với dịch vụ Internet trên không và hệ thống giải trí hiện đại của Vietnam Airlines.

Giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho vai trò tiên phong của Vietnam Airlines trong việc đồng hành cùng các sự kiện trọng đại của đất nước. Thông qua Triển lãm Thành tựu đất nước, Vietnam Airlines khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, cam kết phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, đồng thời tiếp tục mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới mẻ, hiện đại và giàu cảm hứng.