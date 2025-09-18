Việt Nam sau gần 30 năm gia nhập Internet toàn cầu: Từ tốc độ khiêm tốn đến top đầu thế giới

Sau ba thập kỷ hòa mạng Internet, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong hạ tầng và tốc độ kết nối, trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực với mạng di động và cố định đạt top cao trên thế giới.

Việt Nam chính thức gia nhập mạng Internet toàn cầu vào ngày 19 tháng 11 năm 1997. Đây là ngày đánh dấu Việt Nam được hòa mạng Internet toàn cầu, mở cánh cửa truy cập Internet chính thức cho người dân và các tổ chức trong nước sau nhiều năm thử nghiệm.

Trước đó, từ đầu những năm 1990, các tổ chức và nhóm nghiên cứu tại Việt Nam đã bắt đầu thử nghiệm kết nối Internet qua đường điện thoại với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, tuy nhiên tốc độ truy cập Internet của Việt Nam cho tới những 2010 vẫn còn rất hạn chế.

Vào năm 2015, tốc độ mạng Internet tại Việt Nam còn rất khiêm tốn với trung bình chỉ 3,8 Mb/giây, theo thống kê của Vietnamnet. Với tốc độ đó, Việt Nam xếp hạng thứ 95 trên 100 quốc gia có kết nối Internet. Tuy nhiên, tình hình đã có sự thay đổi rõ nét qua các năm với nỗ lực đầu tư mạnh mẽ từ các nhà mạng và chính phủ trong việc nâng cấp hệ thống viễn thông, thúc đẩy phổ cập Internet trên toàn quốc.

Bước sang năm 2025, số liệu từ Speedtest – trang đánh giá tốc độ mạng uy tín toàn cầu – cho thấy mạng di động của Viettel đã vươn lên đứng thứ 3 thế giới về tốc độ (Speedtest Awards 2025). Trong khi đó, Vinaphone cũng lọt vào top 2 thế giới về tốc độ mạng 5G, khẳng định vị trí của Việt Nam trong bản đồ công nghệ di động thế hệ mới (Speedtest 5G Mobile Report 2025). Cùng với đó, theo bảng xếp hạng tốc độ Internet cố định và di động toàn cầu do Speedtest Global Index công bố, Việt Nam đứng thứ 16 về tốc độ di động, tăng 2 bậc so với các năm trước, và lọt vào top 10 quốc gia có tốc độ mạng cố định nhanh nhất thế giới, tăng 3 bậc.

Ngoài ra, các số liệu tại từng tỉnh, thành phố cũng cho thấy sự đồng đều trong cải thiện tốc độ mạng, góp phần thu hẹp khoảng cách số trong việc tiếp cận Internet và xây dựng xã hội số.

Điều đáng chú ý là sự tham gia của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới không chỉ dừng lại ở việc sử dụng. Viettel High-Tech đã phát triển thành công thiết bị 5G “Make in Vietnam” và chính thức tiến hành thử nghiệm tại Trung Đông cùng đối tác viễn thông hàng đầu khu vực. Đây là minh chứng hùng hồn cho năng lực sản xuất công nghệ cao của Việt Nam, mở ra cơ hội xuất khẩu công nghệ viễn thông ra thị trường quốc tế, đồng thời củng cố vị trí của Việt Nam trên bản đồ chuyển đổi số toàn cầu.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tỷ lệ thuê bao Internet tiếp tục tăng trưởng mạnh, khẳng định nhu cầu ngày càng lớn của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ số. Việc đẩy mạnh phát triển mạng tốc độ cao không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và xây dựng quốc gia số.