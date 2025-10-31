VNVC tăng cường hợp tác GSK sớm đưa thuốc ung thư, kháng sinh và vắc xin thế hệ mới về Việt Nam

Ngày 30/10, tại London, Công ty Vắc xin Việt Nam VNVC và Công ty dược phẩm GSK Việt Nam đã trao văn kiện nâng tầm hợp tác chiến lược về thúc đẩy tiếp cận các loại thuốc, vắc xin mới, nghiên cứu khoa học và trao đổi về sản xuất vắc xin.

Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ngài Matt Western - Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm và nâng cấp quan hệ Việt - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh Matt Western chứng kiến ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam VNVC và bà Kaja Natland, Phó Chủ tịch cấp cao GSK vùng châu Á - Thái Bình Dương, khu vực quốc tế trao văn kiện hợp tác. Ảnh: HTN

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác nhằm thúc đẩy nhanh chóng việc tiếp cận thuốc và vắc xin tiên tiến do GSK phát triển, đặc biệt là đưa sớm những loại thuốc đặc trị mới sản xuất tại các nhà máy hiện đại, chiến lược toàn cầu của GSK ở Worthing và Barnard Castle (Anh) về Việt Nam.

Phía VNVC Việt Nam chú trọng quan tâm hàng đầu đến việc tiếp cận các vắc xin mới, thuốc kháng sinh và thuốc ung thư thế hệ mới. Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu lâm sàng, tiến tới tìm hiểu cơ hội trao đổi về kinh nghiệm trong sản xuất vắc xin để VNVC có thể tự chủ sản xuất và cung ứng tại chỗ các vắc xin quan trọng trong tương lai tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC.

Biên bản ghi nhớ này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác trị giá ước tính 500 triệu bảng Anh (ước tính gần 17.000 tỷ đồng) trong 5 năm tới.

Thỏa thuận hợp tác giữa VNVC và GSK tập trung vào việc tăng cường sớm tiếp cận thuốc, vắc xin mới cho người dân Việt Nam, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học và trao đổi về sản xuất vắc xin. Ảnh: Hà Ngân

Tại buổi trao văn kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ba trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, trọng tâm đầu tiên là thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) giữa các trường đại học và viện nghiên cứu của doanh nghiệp hai nước chuyên về nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, năng lượng thông minh, y tế, kỹ thuật hóa học và các công nghệ chiến lược mang tính chuyển đổi.

Thứ hai là tăng cường đầu tư và trao đổi chuyên gia cao cấp, thúc đẩy phát triển ứng dụng AI và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, chia sẻ dữ liệu và triển khai các chương trình hợp tác công nghệ toàn diện.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy của Vương quốc Anh trong phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực cho người dân hai nước và đóng góp tích cực cho khu vực và thế giới. Chính phủ hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp, khuyến khích các hình thức hợp tác, nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có quy mô ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, được đầu tư theo các công nghệ hiện đại của thế giới, khởi công vào tháng 5/2025. Ảnh: VNVC

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam VNVC và Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC cho biết, VNVC và GSK đã có quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện và phối hợp đưa về Việt Nam nhiều loại vắc xin thế hệ mới.

Tính riêng 5 năm gần đây, hệ sinh thái y tế VNVC - Tâm Anh đã có hợp tác thương mại, đào tạo nâng cao năng lực nhân sự y tế và các hoạt động khác với GSK lên tới gần 400 triệu bảng Anh (ước tính gần 13.000 tỷ đồng) và tiếp tục tăng trưởng mỗi năm. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Hệ thống Tiêm chủng VNVC, các vắc xin của GSK đã phổ biến và chiếm thị phần lớn hàng đầu trong số các hãng dược phẩm có mặt tại thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam.

Người lớn tiêm vắc xin phòng Zona thần kinh (GSK) tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Khánh Hòa

“Với nền tảng hợp tác tốt đẹp đó, thêm đồng hành với sự phát triển nâng cấp quan hệ ngoại giao đặc biệt giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh, ngày 30/10/2025, GSK và VNVC tiếp tục nâng cấp hợp tác trong những lĩnh vực mới đặc biệt quan trọng. Thỏa thuận này không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận thuốc và vắc xin thế hệ mới cho người dân Việt Nam, mà còn là những bước tiến quan trọng hướng tới tăng cường năng lực sản xuất dược phẩm sinh học hiện đại, tự chủ y tế quốc gia”, ông Ngô Chí Dũng cho biết.

Trước đó, vào tháng 10/2025, với sự chứng kiến của Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM William Lawrenson, Công ty Vắc xin Việt Nam VNVC, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Công ty dược phẩm GSK Việt Nam đã có chương trình làm việc đoàn cấp cao và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về tiếp cận thuốc và vắc xin mới, thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng cũng như trao đổi kiến thức trong sản xuất vắc xin.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa VNVC - Tâm Anh - GSK diễn ra dưới sự chứng kiến của Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM William Lawrenson, tháng 10/2025. Ảnh: Thanh Luận

Bà Kaja Natland, Phó Chủ tịch cấp cao GSK vùng châu Á Thái Bình Dương, khu vực Quốc tế, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của GSK, giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực vắc xin và thuốc điều trị nhiễm khuẩn hô hấp tại cộng đồng trong khu vực. GSK tự hào vì được cùng với các cơ quan y tế, các hiệp hội y khoa, nhân viên y tế và đặc biệt là sự hợp tác trong suốt 6 năm qua với VNVC, để cứ mỗi 2 trẻ em thì có một trẻ được bảo vệ bởi vắc xin của GSK khỏi một số bệnh truyền nhiễm.

“Hợp tác chiến lược với VNVC trong những năm tiếp theo đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến của thế giới như thuốc đặc trị, thuốc ung thư, đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình tiêm chủng suốt đời, và thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng. Với nền tảng hợp tác vững chắc này, GSK hướng tới cùng VNVC thực hiện mục tiêu chung đó là tạo ra tác động tích cực đến sức khỏe hơn một phần ba dân số Việt Nam trong 5 năm tới, phù hợp với sứ mệnh hợp nhất khoa học, công nghệ và tài năng để cùng nhau chiến thắng bệnh tật của GSK”, bà Kaja nhấn mạnh.