Vietnam Airlines xác nhận dữ liệu khách hành bị lộ lọt

Sau khi báo chí và mạng xã hội đăng tải thông tin về việc hàng triệu dữ liệu khách hàng của Vietnam Airlines có thể bị lộ lọt trong một vụ xâm nhập của hacker quốc tế, hôm nay Vietnam Airlines đã có phản hồi chính thức.

Ngày 14/10, Vietnam Airlines cho biết hãng đã ghi nhận sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu cung cấp. Theo thông tin từ đối tác, Vietnam Airlines là một trong nhiều doanh nghiệp trên thế giới bị ảnh hưởng, khi một phần dữ liệu khách hàng có thể đã bị truy cập trái phép.

Ngay sau khi nhận được cảnh báo, hãng đã phối hợp với cơ quan chức năng, các chuyên gia an ninh mạng và đối tác công nghệ để điều tra nguyên nhân, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và triển khai biện pháp tăng cường bảo mật.

Vietnam Airlines khẳng định các thông tin nhạy cảm của khách hàng như thẻ tín dụng, dữ liệu thanh toán, mật khẩu, hành trình bay, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles vẫn được bảo vệ an toàn. Các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của hãng không bị xâm nhập.

Hãng cho biết sẽ thông báo và hỗ trợ các khách hàng có thể bị ảnh hưởng qua email, đồng thời khuyến nghị hành khách cảnh giác với các hình thức giả mạo như thư điện tử hoặc cuộc gọi mạo danh Vietnam Airlines. Hãng nhấn mạnh khách hàng không nên chia sẻ thông tin cá nhân, mã OTP hoặc đăng nhập vào các đường dẫn không xác thực.

“Vietnam Airlines chân thành xin lỗi vì sự việc này và những lo ngại có thể gây ra cho khách hàng. Hãng luôn coi việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là ưu tiên hàng đầu” đại diện hãng khẳng định, đồng thời cho biết khách hàng có thể liên hệ Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu của Vietnam Airlines qua email dpo@vietnamairlines.com hoặc đường dây nóng 1900 1100, 1900 1800 (dành cho hội viên Lotusmiles) và +84 24 3832 0320 (gọi từ nước ngoài) để được hỗ trợ.