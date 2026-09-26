Đã có vắc xin tay chân miệng, tiêm đầu tiên tại 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc

Vắc xin phòng tay chân miệng đang được triển khai tiêm tại gần 300 trung tâm của Hệ thống Tiêm chủng VNVC từ ngày 25/9, đánh dấu bước tiến mới trong việc phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm ở trẻ em, gây áp lực nhiều năm cho hệ thống điều trị.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vắc xin tay chân miệng được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, với lịch tiêm từ 2 đến 3 mũi tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm.

Vắc xin được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên 3.000 trẻ với sự tham gia của 82,9% trẻ em tại Việt Nam cho thấy hiệu quả bảo vệ đến gần 97%, đặc biệt phòng chủng virus EV71 gây bệnh tay chân miệng nặng và liên quan hầu hết ca nhập viện, tử vong.

Sáng 25/9 Hệ thống Tiêm chủng VNVC chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng tay chân miệng cho trẻ từ 2 tháng tại gần 300 trung tâm trên toàn quốc. Ảnh: Nhân Lê.

Ngay trong ngày đầu Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai tiêm vắc xin tay chân miệng tại Việt Nam, nhiều gia đình tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và các địa phương đã đưa trẻ đến tiêm chủng.

Trong ngày đầu tiên VNVC triển khai tiêm vắc xin phòng tay chân miệng, VNVC ghi nhận hàng chục nghìn lượt đăng ký và đến tiêm phòng bệnh. Ảnh: Anh Tuấn.

Tại Vĩnh Long, chị Hòa Bình (47 tuổi, phường Duyên Hải) đưa con gái 24 tháng tuổi đến VNVC Duyên Hải tiêm vắc xin ngay trong ngày đầu triển khai. Chị cho biết bé từng mắc tay chân miệng, sốt và loét miệng không ăn uống được. Những ngày con bệnh, cả gia đình nhiều đêm thấp thỏm vì lo bệnh diễn tiến nặng vì lúc đó chưa có vắc xin để phòng bệnh.

“Tôi tìm hiểu tay chân miệng có thể tái nhiễm nhiều lần, nếu nhiễm chủng EV71 có thể mắc bệnh rất nặng. Vì vậy, khi biết nay VNVC đã có vắc xin và con đang đúng độ tuổi được tiêm, tôi tranh thủ đưa con đi tiêm để được bảo vệ sớm”, chị Bình chia sẻ.

VNVC đã chuẩn bị đầy đủ và đồng bộ các điều kiện về nhân lực, chuyên môn, quy trình tiêm chủng, bảo quản và vận chuyển vắc xin để triển khai vắc xin tay chân miệng tại Việt Nam. Ảnh: Mộc Thảo.

Để vắc xin sớm đến với trẻ em Việt Nam, BS.CKI Bạch Thị Chính cho biết VNVC đã làm việc từ vài năm trước với đối tác để “giành quyền” đưa vắc xin này sớm về Việt Nam. VNVC cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cung ứng, bảo quản vắc xin, đào tạo chuyên môn và nhanh chóng phân phối tới gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc để kịp thời triển khai tiêm chủng, bảo vệ trẻ em trước mùa cao điểm của căn bệnh này.

Bé Minh Đức, 23 tháng tuổi được bác sĩ khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vắc xin tay chân miệng tại VNVC sáng 25/9. Ảnh: Nhân Lê.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm và thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi, từng bùng phát thành các đợt dịch lớn tại Việt Nam. Trong đó, EV71 là tác nhân gây bệnh nặng, biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch, thậm chí tử vong. Riêng năm 2023, Việt Nam ghi nhận hơn 181.000 ca mắc, 31 ca tử vong; chủng EV71 chiếm 82% trường hợp nhập viện và 90,4% ca bệnh nặng.

BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, chuyên gia đầu ngành về bệnh truyền nhiễm trẻ em, người từng tham gia biên soạn phác đồ điều trị tay chân miệng cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết vắc xin tay chân miệng, đặc biệt phòng chủng EV71 là giải pháp được giới nhi khoa mong đợi nhiều năm, sau nhiều đợt dịch khiến trẻ nhập viện, chuyển nặng và gặp biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, người có hàng chục năm gắn bó với công tác điều trị các ca tay chân miệng nặng tại Việt Nam vui mừng khi chứng kiến em bé đầu tiên được tiêm vắc xin phòng EV71 tại VNVC. Ảnh: Nhân Lê.

“Nhiều năm qua, rất nhiều phụ huynh hỏi tôi khi nào mới có vắc xin tay chân miệng. Mỗi mùa bệnh, phụ huynh lo, bác sĩ cũng áp lực vì có những trẻ ban đầu vẫn tỉnh táo nhưng chỉ vài giờ sau đã chuyển nặng, cần nhiều nhân lực, thuốc men và thiết bị hồi sức. Khi dịch lớn, số trẻ nhập viện tăng nhanh càng gây áp lực lên hệ thống điều trị. Vì vậy, khi Việt Nam có vắc xin phòng bệnh cho trẻ, tôi rất mừng”, bác sĩ Khanh chia sẻ.