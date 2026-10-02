Yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn

Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn” được bán trên Shopee với nhiều công dụng liên quan phòng ngừa đột quỵ, tai biến, nhưng chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn Hàn quốc chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Chiều 2/10, Cục An toàn thực phẩm có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Công ty TNHH Shopee liên quan sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn Hàn quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột quỵ, tai biến, đang được quảng cáo và kinh doanh trên Shopee tại mục “thực phẩm chức năng”.

Theo ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm An cung trên được quảng cáo với hàng loạt công dụng như hỗ trợ người rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, thiếu máu não, tắc động mạch vành; “phòng” cho người có nguy cơ đột quỵ, cao huyết áp, tai biến, đái tháo đường, tim mạch; phòng ngừa xuất huyết não và hỗ trợ phục hồi hệ thần kinh cho người từng tai biến.

Thế nhưng, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm này.

Theo Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc nhóm phải đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

Vì thế, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee khẩn trương rà soát việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng; chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên hệ thống dữ liệu về an toàn thực phẩm theo quy định.

Riêng sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn Hàn quốc nêu trên, Shopee cần xác minh thông tin và ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin nếu sản phẩm chưa đáp ứng quy định pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Shopee báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện trước ngày 9/10/2026.

Chiều 2/10, trên shopee vẫn rao bán sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn hàn quốc” với giá từ hơn 2,1 triệu đồng đến hơn 2,8 triệu đồng.