Bộ Y tế cảnh báo cúm mùa đang gia tăng, người dân cần chủ động phòng dịch

Bộ Y tế cho biết số ca mắc cúm mùa đang có xu hướng gia tăng trong những tuần qua. Dù chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về ca nặng và tử vong, người dân, đặc biệt nhóm nguy cơ cao, cần chủ động phòng bệnh.

Sáng 1/10, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết số trường hợp mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng trong những tuần qua và khuyến cáo người dân không nên chủ quan, nhất là trong thời điểm thời tiết thay đổi thất thường.

Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do vi rút cúm gây ra, lây truyền chủ yếu qua các giọt bắn hô hấp hoặc khi tiếp xúc với bề mặt có vi rút. Bệnh có thể xuất hiện quanh năm nhưng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa, khi thời tiết nóng lạnh xen kẽ.

Phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng, gây biến chứng ở một số đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.



Tiêm vaccine là biện pháp phòng cúm hiệu quả. Ảnh: Thanh Hằng.

Nhóm nào cần đặc biệt cảnh giác với cúm?

Theo Cục Phòng bệnh, người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ, hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần là những nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm.

Người mắc các bệnh nền như bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường và người suy giảm miễn dịch cũng cần được theo dõi sát hơn khi xuất hiện triệu chứng cúm.

Khi có sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc các biểu hiện viêm đường hô hấp, những người thuộc nhóm nguy cơ nên liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi không phải trường hợp cúm nào cũng diễn biến giống nhau. Một đợt bệnh nhẹ ở người khỏe mạnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn ở người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người đang có bệnh nền.

Phòng cúm từ những việc đơn giản

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém.

Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác, đồng thời hạn chế tiếp xúc gần để giảm nguy cơ lây bệnh.

Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng và mũi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo. Khăn giấy đã sử dụng cần bỏ đúng nơi quy định và rửa tay ngay sau đó.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay cũng là biện pháp quan trọng. Người dân nên hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng; thường xuyên vệ sinh các bề mặt hay tiếp xúc và bảo đảm nơi ở, nơi làm việc, lớp học được thông thoáng.

Khi có người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp, cần hạn chế tiếp xúc gần. Người đang sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe.

Bên cạnh đó, duy trì chế độ ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền giúp cơ thể duy trì sức khỏe.

Không tự ý dùng kháng sinh, thuốc kháng virus

Một điểm được Bộ Y tế lưu ý là người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng vi rút hoặc thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Cúm mùa do vi rút gây ra nên kháng sinh không phải thuốc điều trị vi rút cúm. Việc tự mua và sử dụng thuốc có thể không mang lại lợi ích, trong khi vẫn tiềm ẩn nguy cơ tác dụng phụ và những hệ lụy khác.

Với người thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc khi bệnh có dấu hiệu diễn biến nặng, thay vì tự điều trị kéo dài tại nhà, cần liên hệ cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí phù hợp.

Trong bối cảnh số ca cúm mùa đang có xu hướng tăng, việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và đặc biệt bảo vệ những người có nguy cơ cao vẫn là cách thiết thực nhất để hạn chế biến chứng do cúm mùa.