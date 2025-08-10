Vì sao người đàn ông thẳng tay đấm đá phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư Hà Nội?

Sau khi video một phụ nữ bị đánh ở sảnh chung cư lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) đã triệu tập người liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Mới đây, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bất ngờ lao tới đấm đá liên tiếp vào một người phụ nữ tại sảnh chờ thang máy chung cư 176 Định Công (Hà Nội).

Hành vi chỉ dừng lại khi bảo vệ tòa nhà kịp thời chạy đến can thiệp. Sự việc diễn ra trước mặt nhiều cháu nhỏ.

Clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ sự phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc.

Người đàn ông hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư. Ảnh: Cắt từ clip.

Chia sẻ với Viettimes, lãnh đạo Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) cho biết đơn vị đã đưa anh Đ.C.T (31 tuổi, ở chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt), người hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy về trụ sở làm việc.

Theo Công an phường Phương Liệt, vào khoảng 0h ngày 10/8, chị N.T. (SN 1997, cư dân chung cư) đã đến trình báo việc bị Đ.C.T (sống cùng tòa nhà) hành hung vào tối 9/8.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai gia đình.

Khi gặp chị N.T tại sảnh, anh Đ.C.T đến nói chuyện, yêu cầu xin lỗi nhưng không được đáp ứng nên đã ra tay đánh người.

Anh T tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã đưa nạn nhân đi khám thương và triệu tập Đ.C.T lên làm việc.

Vụ việc đang được Công an phường Phương Liệt điều tra, xử lý theo quy định.