BH Media tăng vốn lên 60 tỷ đồng trước khi CEO Nguyễn Hải Bình bị khởi tố

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự và 7 bị can về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Đáng chú ý trong số này có vụ án xảy ra tại CTCP Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco (BH Media), với bị can Nguyễn Hải Bình (SN 1982, Tổng Giám đốc Công ty BH Media, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam).

Ông Nguyễn Hải Bình.

Theo dữ liệu của VietTimes, BH Media là doanh nghiệp hoạt động khá lâu năm trong lĩnh vực truyền thông, nội dung số tại Việt Nam, có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ truyền thông BIHACO. Doanh nghiệp này thành lập năm 2008, do ông Nguyễn Hải Bình (sinh năm 1982) sáng lập và làm Giám đốc điều hành. Công ty có vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9/2020, BH Media tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Cuối tháng 12/2021, BH Media tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 60 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của BH Media thời điểm cuối năm 2021.

Doanh nghiệp hiện đặt trụ sở tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội, đăng ký quy mô lao động là 8 người.

Trước khi bị khởi tố, BH Media nhiều lần vướng tranh cãi liên quan hoạt động quản lý bản quyền âm nhạc trên nền tảng YouTube. Một số nghệ sĩ, nhà sản xuất nội dung từng phản ánh việc video của họ bị nhận claim bản quyền hoặc bị chia sẻ doanh thu thông qua hệ thống Content ID.

Năm 2021, nhạc sĩ Giáng Son từng lên tiếng sau khi ca khúc “Giấc mơ trưa” do chị sáng tác và phát hành từ năm 2007 bị hệ thống liên quan BH Media thông báo khiếu nại bản quyền.

Sau đó, phía BH Media cho biết đây là cơ chế quét bản quyền tự động do đơn vị đang nắm quyền sở hữu bản hòa tấu đàn nhị “Giấc mơ trưa” do nghệ sĩ Dương Thùy Anh biểu diễn. Theo BH Media, hệ thống sẽ tự động quét và gửi cảnh báo khi phát hiện nội dung âm thanh trùng khớp hoặc tương tự với bản ghi do họ quản lý.

Doanh nghiệp này cũng từng gây chú ý trong vụ việc liên quan “Tiến quân ca” năm 2021, khi ca khúc của cố nhạc sĩ Văn Cao bị xác nhận bản quyền trên nền tảng số, dù gia đình nhạc sĩ trước đó đã hiến tặng tác phẩm cho nhân dân và Tổ quốc.

Trong nhiều năm, Nguyễn Hải Bình xuất hiện với hình ảnh một doanh nhân công nghệ theo đuổi câu chuyện “bảo vệ bản quyền số Việt Nam”. Ông tham gia nhiều tọa đàm về sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số và công nghiệp sáng tạo, đồng thời là gương mặt quen thuộc trong các tranh luận liên quan vấn đề reup nội dung và tranh chấp bản quyền trên YouTube.

Gần đây, ông Bình còn đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam - tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy bảo vệ quyền tác giả và phát triển ngành công nghiệp sáng tạo.

Hiệp hội này ra đời trong bối cảnh tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường internet diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các nền tảng số như YouTube, Facebook và các dịch vụ nhạc trực tuyến. Trong các phát biểu thời điểm thành lập, ban vận động cho rằng việc thực thi quyền tác giả tại Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập dù hệ thống pháp luật đã dần hoàn thiện theo các công ước quốc tế.

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại đại hội, ông Nguyễn Hải Bình tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Đáng chú ý, việc ông Bình bị khởi tố diễn ra chỉ ít ngày sau sự kiện này.