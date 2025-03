Dự án Vingroup rục rịch triển khai, đất làng Đan Phượng vọt lên 200-300 triệu đồng/m2

Trước thông tin dự án Vinhomes Wonder City sắp tung ra thị trường đã kích thích mặt bằng giá đất nền Đan Phượng tăng theo. Đặc biệt, giá đất trục đường tiếp giáp dự án hiện dao động từ 200-300 triệu đồng/m2.

Giá đất Đan Phượng "ăn theo" dự án và hạ tầng

Kể từ sau Tết Nguyên đán 2025, thị trường bất động sản Đan Phượng (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp sau thông tin Vingroup sắp khởi động dự án Vinhomes Wonder City. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 18.400 tỷ đồng nằm trên địa bàn 2 xã Tân Hội và Liên Trung với tổng diện tích 133 ha, dự kiến cung ứng ra thị trường trên 2.300 căn thấp tầng.

Thông tin về dự án Vinhomes Wonder City đã được nhà đầu tư chờ đợi suốt nhiều năm qua. Vào thời điểm năm 2017, dự án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup. Trước động thái này, một lượng lớn nhà đầu tư đã đổ về khu vực Đan Phượng đón sóng.

Đến thời điểm năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, đất nền tại huyện Đan Phượng cũng gây sóng khi bắt đầu có đồn đoán về dự án trên. Song, phải đến thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản Hà Nội mới chính thức đón dự án Vinhomes Wonder City. Siêu dự án này cùng với các con đường huyết mạch đang kích mặt bằng giá mới tại khu vực này.

Toàn cảnh dự án Vinhomes Wonder City nhìn từ trên cao. Ảnh: Lệ Chi

Thực tế cho thấy bất kỳ dự án nào của Vingroup cũng có yếu tố hạ tầng chạy theo, như ở Đan Phượng là mở rộng các tuyến đường vào dự án Vinhomes Wonder City, thông tuyến đường Tây Thăng Long về mốc giới Tây Hồ Tây, đón đầu Vành đai 4…

Theo khảo sát của VietTimes tại xã Tân Hội, nơi dự án của Vingroup sắp khởi động ghi nhận mức giá tăng mạnh nhất. Giá nhà đất trục đường tiếp giáp dự án, nhất là đoạn 2 cổng lối ra vào gây "choáng" với mức 300 triệu đồng/m2, trong khi cách đây vài tháng chỉ 150-200 triệu đồng/m2.

Đối với khu đất đấu giá xã Tân Hội, nằm sát dự án của Vingroup có giá 160-220 triệu đồng/m2. Còn đất trong ngõ tại 4 thôn thuộc xã Tân Hội gồm: Thuý Hội, Thượng Hội, Phan Long, Vĩnh Kỳ cũng ghi nhận tăng mạnh dao động trong khoảng 70-90 triệu đồng/m2.

Không chỉ giá bán tăng mạnh mà giá thuê trục đường chính Tân Hội, ngay đối diện cổng dự án cũng tăng gấp 8 lần chỉ trong vòng khoảng nửa năm gần đây. Trước đó, một căn nhà 4-5 tầng có giá thuê 5-10 triệu đồng/tháng, nhưng hiện tại giá thuê tăng lên 40 triệu đồng/tháng thậm chí 30-40 triệu đồng/tháng chỉ thuê được 1-2 tầng.

Nhiều căn nhà cho thuê với mức giá 25-30 triệu đồng/tháng tại khu tái định cư sát dự án của Vingroup nhưng khó cho thuê vì dân cư chưa đông. Ảnh: Lệ Chi

Tại xã Liên Trung - nơi có một phần dự án của Vingroup, dù vị trí không đẹp như khu vực Tân Hội cũng ghi nhận mức tăng giá. Những lô vị trí kinh doanh gần đại dự án có giá 60-70 triệu đồng/m2, cá biệt những lô vị trí đắc địa có giá chào bán 110 triệu đồng/m2. Đất thổ cư trong các ngõ ở Liên Trung cũng có mức 35-45 triệu đồng/m2.

Ngoài giá đất xung quanh dự án Vinhomes Wonder City tăng, tại các xã Hồng Hà, Liên Hồng, Hạ Mỗ và thị trấn Phùng - địa bàn có dự án Vành đai 4 đi qua - cũng ghi nhận mức giá khá cao.

Ghi nhận thực tế của Viettimes cho thấy đất nền tại thị trấn Phùng dao động từ 80-100 triệu đồng/m2. Đơn cử, một lô đất thổ cư có diện tích 70 m2 ở đường Tây Sơn (thị trấn Phùng) đang được rao giá 5,8 tỷ đồng, tương đương 83 triệu đồng/m2. Đất tại khu đấu giá Đồng Súc (thị trấn Phùng) với diện tích 74 m2 đang được rao bán với giá 92 triệu đồng/m2.

Tại các xã Hồng Hà, giá đất đang được rao bán từ 44-50 triệu đồng/m2 hay Liên Hồng có mức giá 45-52 triệu đồng/m2, đất đấu giá đường N1 xã Hạ Mỗ dao động từ 80-90 triệu đồng/m2…

Người dân trong làng không thể mua nổi

Anh Nguyễn Văn Linh - một người dân tại làng Thượng Hội, xã Tân Hội cho biết căn nhà mặt tiền anh đang ở có diện tích 60 m2 nằm trong khu tái định cư, sát vách dự án Vingroup. Lô đất này được bố mẹ anh bốc thăm trúng vào khoảng hơn 15 năm trước, với mức giá 10 triệu đồng/m2.

"Thời điểm đó, tôi đi xuất khẩu lao động và gửi tiền về nhờ bố mẹ mua giúp", anh Linh nói và nhấn mạnh "thật may mắn vì lúc đó lựa chọn mua đất". Vào giai đoạn sốt đất 2009-2010, giá khu vực này tăng lên hơn 25 triệu đồng/m2, sau đó giảm xuống 11-12 triệu đồng/m2 vào những năm 2013-2014.

Nhiều lô đất tại khu tái định cư Tân Hội, ngay sát vách dự án của Vingroup đang được rao bán 160-220 triệu đồng/m2. Ảnh: Lệ Chi

Đầu tháng 2/2024, một lô đất 60 m2 ngay sát nhà anh Linh được giao dịch với giá 90 triệu đồng/m2, một mức giá mà mọi người cho rằng đã quá cao. Thế nhưng chỉ một năm sau, khi dự án của Vingroup rục rịch triển khai, lô đất này đã được sang tay 12 tỷ đồng (200 triệu đồng/m2).

"Hiện tại, có người trả giá 220 triệu đồng/m2 nhưng chủ nhà không bán", anh Linh cho biết thêm.

Theo lời anh Linh, Tân Hội được biết đến là "làng xuất ngoại". Từ những năm 2000, phong trào xuất khẩu lao động tràn về vùng quê, cứ người đi trước kéo người đi sau. Ngay tại gia đình anh, hầu hết mọi người đều đi nước ngoài làm ăn. Cũng chính vì vậy mà khu vực này có mặt bằng giá đất cao.

Cũng theo người dân này, trước đây mức thu nhập khi đi nước ngoài khoảng 1.000-2.000 USD/tháng là dễ dàng mua được đất, nhưng thời điểm hiện tại rất khó, một lô đất cũng phải hàng chục tỷ đồng. Không chỉ đất mặt tiền khó mua thậm chí đất trong làng cũng rất cao, đất ngõ nhỏ tại xã Tân Hội đã có giá lên tới 70 triệu đồng/m2.

"Ngay cả giá nhà thuê cũng tăng, ngôi nhà trước mặt tôi đang rao 20-25 triệu đồng/tháng, trong khi vài tháng trước chỉ 5-6 triệu/tháng. Kể từ khi dự án Vingroup triển khai, mặt bằng giá thuê lại tăng nhưng rất khó để cho thuê vì dân cư ở đây chưa đông. Hiện chỉ có trục đường chính Tân Hội mới nhộn nhịp và dễ dàng cho thuê", anh Linh nói với VietTimes.

Ông Chiến (55 tuổi) - một người dân sống tại khu tái định cư Tân Hội. Ảnh: Lệ Chi

Ông Chiến (55 tuổi) - một người dân sống cùng khu tái định cư với anh Linh chia sẻ thêm - thời điểm ông mua lô đất mặt trong cũng chỉ 10 triệu đồng/m2. Còn những người thân của ông mua vào năm 2016 với mức giá 17 triệu đồng/m2, giá tùy vào thời điểm thị trường.

Theo ông Chiến, khu tái định cư này xét về hạ tầng và nước sinh hoạt chưa được thuận tiện cho người dân. Khi thấy hàng xóm bán được giá, ông cũng dự tính bán căn nhà hiện tại với giá khoảng 160-170 triệu đồng/m2 và thêm tiền mua căn liền kề diện tích 88 m2 trong dự án của Vingroup để hưởng các tiện ích.

Chị Oanh - môi giới tại dự án Vinhomes Wonder City nhìn nhận tệp khách mua dự án của Vingroup cũng chắc hơn, kỹ hơn và nhu cầu tính toán để ở và đầu tư lâu dài hơn. Mức giá tham khảo tại dự án từ 250-300 triệu đồng/m2, hầu hết các căn đều có mặt tiền từ 8m trở lên.

Anh Trung - môi giới bất động sản tại huyện Đan Phượng cho rằng hầu hết giới đầu tư sành sỏi đã tìm mua đất từ mấy năm trước và bây giờ họ chỉ đợi thời điểm để bán ra. Do đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ, chưa có kinh nghiệm nên cẩn trọng nếu đầu tư.

Khoảng trên 20 sàn nằm ở mặt tiền đã lên biển hiệu chuẩn bị cho cuộc mở bán dự án Vinhomes Wonder City. Ảnh: Lệ Chi

Môi giới cho hay mặt bằng giá tại Đan Phượng đã được đẩy lên khá cao, trung bình từ 50-100 triệu đồng/m2, tùy theo khu vực. Chưa kể, mức giá trên 200 triệu đồng/m2 cho đất dịch vụ tại khu vực này cũng là khá cao so với hạ tầng, tiện ích nơi đây.

"Mức giá thấp nhất hiện nay chỉ có tại xã Trung Châu giáp huyện Phúc Thọ, với tài chính khoảng 1 tỷ đồng có thể mua được lô 50 m2", anh Trung cho biết.

Môi giới này cũng thông tin thêm cách dự án Vinhomes Wonder City khoảng 10 phút di chuyển có dự án The Phoenix Đan Phượng đang có mức giá khá mềm khoảng 80 triệu đồng/m2 (năm 2024 giá chỉ 46-50 triệu đồng/m2). Tuy nhiên, một số khách hàng gửi bán nhưng rất khó bán, do pháp lý dự án chưa hoàn thiện, mua bán vi bằng với một căn liền kề hàng chục tỷ đồng cũng khiến nhà đầu tư cân nhắc.