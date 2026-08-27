Ukraine hé lộ khả năng nối lại đàm phán với Nga trong tháng 9, Mỹ có thể trở lại

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết đàm phán Ukraine - Nga có thể được nối lại trong tháng 9, với khả năng Mỹ tham gia.

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Nga có thể được nối lại trong tháng 9 và có sự tham gia của các đại diện Mỹ, ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết ngày 27/8.

Ông Budanov cho biết Ukraine đang tìm cách khôi phục tiến trình đàm phán và những diễn biến mới có thể xuất hiện ngay trong tháng tới. Các cuộc hòa đàm do Mỹ dẫn dắt đã đình trệ trong năm nay, trong bối cảnh Ukraine từ chối yêu cầu của Nga về việc nhượng thêm lãnh thổ, trong khi Washington ngày càng phải tập trung vào cuộc xung đột với Iran.

Khi được hỏi liệu điều này có đồng nghĩa với việc các nhà đàm phán Ukraine và Nga sẽ trực tiếp ngồi vào bàn hay không, ông Budanov trả lời truyền thông Ukraine Novyny Live: “Tôi hy vọng là vậy, và tất nhiên là có cả phía Mỹ. Chúng tôi không thể thiếu họ”.

Tuyên bố của ông Budanov được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev nhìn thấy một “cửa sổ cơ hội” để Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian cho tới cuối mùa hè năm 2027.

Theo ông Zelensky, Ukraine đã cùng các quan chức Mỹ và châu Âu xây dựng một bản đề xuất dài một trang, dự kiến trình lên Moscow nhằm tìm kiếm cơ sở cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Vòng đàm phán ba bên gần đây nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ diễn ra vào tháng 2. Kể từ đó, các đại diện Ukraine và Nga mới chỉ tiến hành những cuộc trao đổi riêng với phía Mỹ, thay vì cùng ngồi vào một bàn đàm phán ba bên.

Việc Kiev nhắc tới khả năng nối lại đàm phán trong tháng 9 diễn ra trong bối cảnh triển vọng hòa bình vẫn rất mong manh. Hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về vấn đề lãnh thổ và các điều kiện để chấm dứt chiến sự, trong khi vai trò trung gian của Washington được xem là yếu tố quan trọng nếu tiến trình ngoại giao được khởi động trở lại.

Theo Reuters