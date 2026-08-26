Mỹ thử vũ khí điện từ mới, khai hỏa đạn siêu thanh để đối phó drone giá rẻ

Mỹ vừa thử nghiệm Hermes, vũ khí điện từ có thể phóng đạn vượt Mach 1 để chống drone. Hệ thống hướng tới giảm chi phí đánh chặn và tăng khả năng phòng thủ trước UAV.

Một hệ thống phòng không mới của Mỹ đang được thử nghiệm với mục tiêu giải quyết một bài toán ngày càng nghiêm trọng trên chiến trường: dùng tên lửa hoặc đạn đánh chặn đắt tiền để hạ những chiếc drone giá rẻ.

Ngày 25/8, Auriga Space cho biết đã hoàn tất lần thử nghiệm thực địa đầu tiên đối với Hermes, hệ thống phóng điện từ được thiết kế để tiêu diệt máy bay không người lái bằng các loại đạn giá rẻ mà không cần thuốc phóng hóa học.

Điểm đáng chú ý của Hermes nằm ở chính cách nó tạo ra lực phóng. Thay vì sử dụng thuốc phóng truyền thống, hệ thống dùng điện để gia tốc đạn lên tốc độ vượt Mach 1.

Trong cuộc thử nghiệm tại sa mạc Mojave, Hermes đã phóng đạn hơn một chục lần. Hệ thống được đặt trong một container vận chuyển tiêu chuẩn dài khoảng 3 m, cho phép triển khai tương đối nhanh tại những khu vực không có sẵn cơ sở hạ tầng.

Hermes nhắm vào điểm yếu lớn của phòng không chống drone

Sự xuất hiện của hàng loạt drone giá rẻ đã tạo ra một bài toán kinh tế khó đối với lực lượng phòng không.

Một chiếc UAV có thể chỉ tốn hàng nghìn hoặc thậm chí vài trăm USD, trong khi tên lửa đánh chặn dùng để tiêu diệt nó có thể đắt hơn rất nhiều. Nếu phải liên tục sử dụng các loại đạn đánh chặn đắt tiền, chi phí bảo vệ mục tiêu sẽ nhanh chóng tăng cao.

Hermes được phát triển để thu hẹp khoảng cách này.

Hệ thống sử dụng công nghệ phóng điện từ của Auriga Space để đẩy các loại đạn bằng năng lượng điện. Theo công ty, phương thức này cho phép Hermes liên tục khai hỏa mà không phải phụ thuộc vào nguồn thuốc phóng hóa học cho từng lần bắn.

Đây là yếu tố có thể mang lại lợi thế đáng kể trong các tình huống phải đối phó với đàn drone hoặc các đợt tấn công UAV kéo dài.

Ngoài đạn không dẫn đường, Hermes cũng được thiết kế để có thể sử dụng đạn dẫn đường, mở rộng khả năng ứng dụng của hệ thống.

Có thể hoạt động ở nơi không có hạ tầng

Một trong những điểm đáng chú ý khác của Hermes là khả năng hoạt động độc lập.

Trong cuộc thử nghiệm ở Mojave, hệ thống sử dụng pin bên trong để cung cấp năng lượng, trong khi các tấm pin mặt trời trên hệ thống được dùng để sạc lại.

Auriga cho biết cấu hình này có thể hỗ trợ hàng trăm lần phóng sau mỗi lần sạc, dù hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành và cấu hình đạn.

Thiết kế dạng container cũng giúp Hermes dễ vận chuyển và triển khai hơn so với những hệ thống phòng không cồng kềnh.

CEO Auriga Space Winnie Lai cho biết đây là lần đầu Hermes được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm để hoạt động trong điều kiện thực tế, trên địa hình và thời tiết thật.

Nếu công nghệ tiếp tục được hoàn thiện, Hermes có thể được triển khai như một lớp phòng thủ cơ động trước UAV, đặc biệt tại các căn cứ, kho hậu cần hoặc những khu vực cần bảo vệ khỏi các cuộc tập kích bằng drone.

Mỹ sẽ tiếp tục thử nghiệm Hermes

Auriga Space dự kiến tiến hành lần thử nghiệm thực địa thứ hai vào mùa thu năm 2026.

Các kỹ sư sẽ sử dụng dữ liệu từ cuộc thử nghiệm tại Mojave để tăng độ bền của Hermes khi hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, đồng thời cải thiện tốc độ ngắm và nạp lại giữa các lần phóng.

Công ty đang phát triển Hermes như một giải pháp chống UAV cho khách hàng quân sự Mỹ, với trọng tâm là giảm chi phí hậu cần và tăng khả năng khai hỏa nhiều lần.

Auriga hiện có các hợp đồng liên quan đến công nghệ quốc phòng với Không quân Mỹ, Lực lượng Vũ trụ Mỹ và Cơ quan Phòng thủ Tên lửa.

Nếu Hermes chứng minh được khả năng hoạt động ổn định trong những thử nghiệm tiếp theo, điểm đáng chú ý nhất của hệ thống không chỉ nằm ở việc nó có thể bắn hạ drone, mà là khả năng tạo ra một phương án đánh chặn có chi phí thấp hơn cho cuộc chiến đang ngày càng bị chi phối bởi UAV giá rẻ.

Theo Defense News, IE