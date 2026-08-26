Mỹ bất ngờ hủy lịch phỏng vấn visa định cư trên toàn cầu, người chờ sang Mỹ thấp thỏm

Các cơ quan lãnh sự Mỹ trên toàn cầu bắt đầu hủy hoặc điều chỉnh lịch phỏng vấn visa định cư, khiến những người đã chờ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, rơi vào cảnh bất định.

Nhiều người Trung Quốc bày tỏ sự thất vọng và hoang mang sau khi các cơ quan lãnh sự Mỹ trên khắp thế giới bắt đầu hủy lịch phỏng vấn visa định cư, tạo thêm một trở ngại cho những người đã hoàn tất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm thủ tục để được nhập cảnh Mỹ hợp pháp.

Một đại lý di trú tại Trung Quốc đăng trên nền tảng mạng xã hội RedNote cho biết Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Quảng Châu bất ngờ hủy toàn bộ lịch phỏng vấn visa định cư vào hôm thứ Ba.

Theo đại lý này, người không được phép phát ngôn với truyền thông nên đề nghị giấu tên, nhiều khách hàng có lịch phỏng vấn trong những ngày cuối tuần này đã nhận email thông báo cuộc hẹn bị hủy và sẽ được sắp xếp lại vào một thời điểm khác.

Những lịch hẹn vào cuối tháng 9 hiện chưa bị ảnh hưởng, song các ứng viên được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra email để cập nhật thay đổi.

“Không chỉ Quảng Châu. Những tình huống tương tự cũng được ghi nhận tại các cơ quan lãnh sự khác trên thế giới”, đại lý này cho biết.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ trải nghiệm của mình. Một người cho biết thông báo hủy lịch được gửi tới khi anh đã có mặt tại lãnh sự quán. Một người khác nói đã bay tới Quảng Châu nhưng mới phát hiện cuộc phỏng vấn của mình bị hủy.

Những gián đoạn trong một ngày đôi khi vẫn xảy ra vào các dịp lễ lớn như Giáng sinh. Tuy nhiên, theo đại lý trên, việc hủy lịch trên diện rộng kéo dài nhiều tuần ở quy mô như hiện nay là điều chưa từng xảy ra.

Tờ Financial Times trước đó đưa tin những người đã có lịch phỏng vấn, trong đó một số phải chờ nhiều tháng hoặc nhiều năm để hoàn tất hồ sơ, đóng lệ phí, khám sức khỏe và lên kế hoạch di chuyển, đã nhận email thông báo lịch hẹn bị hủy hoặc hoãn. Họ được cho biết sẽ nhận lịch mới nhưng không được cung cấp thời điểm cụ thể.

Reuters sau đó dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận cơ quan này đã triển khai một “chương trình đào tạo trên toàn cầu” tại tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, lịch phỏng vấn visa sẽ được “điều chỉnh” trong thời gian các nhân viên lãnh sự tham gia đào tạo nhằm sàng lọc những ứng viên có nguy cơ trở thành “gánh nặng xã hội”, tức những người mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng có khả năng phải phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi công cộng.

Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt biện pháp siết chặt nhập cư hợp pháp dưới nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Donald Trump.

Chính quyền Mỹ hồi tháng 1 đã đình chỉ việc cấp visa định cư cho công dân 75 quốc gia, với lý do lo ngại những người này có thể trở thành “gánh nặng xã hội”.

Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang Mỹ hồi tuần trước đã bác bỏ chính sách này, cho rằng nó vượt quá thẩm quyền của Ngoại trưởng Marco Rubio. Chỉ vài ngày sau, lịch phỏng vấn visa định cư bắt đầu biến mất khỏi lịch làm việc của các cơ quan lãnh sự Mỹ trên toàn cầu. Lần này, động thái không được thực hiện dưới hình thức lệnh cấm riêng đối với từng quốc gia mà được giải thích là phục vụ “đào tạo”.

Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết một số người xin visa định cư có thể phải nộp tiền bảo đảm chống trở thành gánh nặng xã hội. Nếu chính phủ Mỹ cho rằng một ứng viên có khả năng phải phụ thuộc vào các chương trình trợ cấp, người này có thể bị yêu cầu nộp một khoản tiền mặt làm bảo đảm.

Kể từ tháng 1, các tài khoản chính thức của chính quyền Trump liên tục quảng bá những biện pháp như thu hồi hàng loạt visa, trấn áp tình trạng “du lịch sinh con” và nhấn mạnh thông điệp rằng visa là một đặc quyền chứ không phải quyền đương nhiên.

Visa định cư dành cho những trường hợp xin thường trú tại Mỹ từ nước ngoài, bao gồm các hồ sơ thẻ xanh theo diện gia đình và việc làm. Với nhiều ứng viên, cuộc phỏng vấn tại lãnh sự quán là bước cuối cùng trước khi họ có thể sang Mỹ đoàn tụ với vợ, chồng, cha mẹ hoặc bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động bảo lãnh.

Visa du lịch, visa du học và visa lao động tạm thời được xử lý theo những quy trình riêng. Tuy nhiên, các nhóm này cũng đang phải đối mặt với mức độ kiểm tra hồ sơ cao hơn, nhiều trường hợp bị từ chối và thời gian xử lý kéo dài.

Tỷ lệ bị từ chối visa Mỹ tăng mạnh

Mức độ siết chặt thể hiện rõ qua các số liệu chính thức.

Theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, tỷ lệ từ chối visa B dành cho công dân Ấn Độ tăng từ 16% năm 2024 lên 22% năm 2025. Đây là loại visa dành cho những chuyến đi ngắn hạn tới Mỹ vì mục đích du lịch hoặc công tác.

Tỷ lệ bị từ chối còn cao hơn đối với các ứng viên đến từ Nigeria, Bangladesh và Pakistan.

Phân tích dữ liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ do công ty dịch vụ giáo dục Shorelight thực hiện cho thấy tỷ lệ từ chối visa F-1 dành cho sinh viên quốc tế đã tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ, khoảng 35% trong năm ngoái. Đối với ứng viên Ấn Độ, tỷ lệ này lên tới 61%.

Trong khi đó, tỷ lệ từ chối hồ sơ lao động tay nghề cao H-1B vẫn tương đối thấp, khoảng 2%. Dù vậy, người xin visa H-1B cũng phải đối mặt với tình trạng xử lý tem visa vật lý tại các cơ quan lãnh sự Mỹ chậm hơn do các bước kiểm tra bổ sung và việc hủy lịch phỏng vấn.

Đối với những người đã hoàn tất phần lớn thủ tục định cư, việc bị hủy phỏng vấn vào phút chót có thể khiến toàn bộ kế hoạch đoàn tụ gia đình, học tập hoặc đi làm tại Mỹ tiếp tục bị kéo dài mà chưa rõ thời điểm có thể hoàn tất.

Theo Reuters, FT, SCMP