Video 3 phút trên truyền hình Iran khiến Sở Mật vụ Mỹ phải chú ý đến con trai ông Trump

Sở Mật vụ Mỹ xác nhận đã biết về video trên truyền hình Iran đề cập khả năng ám sát Barron Trump, con trai út của Tổng thống Donald Trump.

Sở Mật vụ Mỹ cho biết đã nắm được một video do truyền hình nhà nước Iran phát sóng, trong đó đề cập đến một kịch bản ám sát Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn Sở Mật vụ Mỹ Nate Herring cho biết cơ quan này đang xem xét video và mọi nội dung có thể được coi là mối đe dọa đối với những người thuộc diện được bảo vệ. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thêm thông tin vì lý do an ninh.

Video dài khoảng 3 phút được phát trên truyền hình nhà nước Iran đề cập đến Barron Trump, 20 tuổi, đồng thời đưa ra tuyên bố rằng anh đang bị theo dõi và có khoản tiền thưởng 10 triệu USD dành cho người sát hại anh. Hiện chưa có bằng chứng độc lập xác nhận Iran thực sự treo khoản tiền thưởng này.

Động thái trên xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng sau gần 6 tháng chiến sự, với hai bên duy trì những tuyên bố ngày càng gay gắt.

Video gây chú ý giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Theo các nguồn tin quốc tế, đoạn video của truyền hình Iran không chỉ đề cập đến Barron Trump mà còn mô tả những địa điểm và hoạt động được cho là có liên quan tới con trai út của Tổng thống Mỹ. Một số báo cáo cho biết nội dung này được thực hiện theo dạng video đồ họa, tạo cảm giác như đang mô phỏng hoạt động theo dõi.

Reuters dẫn lời Sở Mật vụ Mỹ cho biết cơ quan này “nhận thức được” video và tiến hành điều tra bất kỳ nội dung nào có thể được xem là mối đe dọa đối với những người được bảo vệ. Cơ quan này không cho biết liệu video có phản ánh một âm mưu thực tế hay chỉ là nội dung tuyên truyền.

Việc Barron Trump trở thành mục tiêu được nhắc đến công khai trên truyền thông nhà nước Iran đánh dấu một diễn biến đáng chú ý trong cuộc chiến thông tin giữa Tehran và Washington. Trước đó, các nội dung đe dọa từ phía Iran chủ yếu tập trung vào Tổng thống Donald Trump và một số quan chức Mỹ.

Mỹ từng nhận cảnh báo về nguy cơ nhằm vào ông Trump

Vụ việc mới nhất cũng diễn ra sau khi Reuters hồi đầu tháng cho biết Mỹ đã nhận được nhiều cảnh báo từ Israel trong năm qua về khả năng Iran tìm cách ám sát Tổng thống Trump.

Theo các quan chức được Reuters dẫn lời, những cảnh báo này xuất hiện trước cả một chuyến bay bí mật của Trump tới Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh Washington lo ngại về nguy cơ an ninh.

Ông Trump từng công khai nói rằng ông coi mình là “người đứng đầu danh sách ám sát” của Iran.

Những cáo buộc này phải được nhìn trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran vốn đã tồn tại nhiều lớp xung đột và thù địch. Washington từ lâu cáo buộc Tehran tìm cách trả đũa các hành động của Mỹ nhằm vào các quan chức và lực lượng Iran.

Video liên quan Barron không phải trường hợp duy nhất truyền thông thân Iran đưa ra nội dung đe dọa nhằm vào gia đình Tổng thống Mỹ.

Một số nguồn tin cho biết trước đó các kênh truyền thông liên quan Iran từng phát nội dung nhắm tới Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa công khai kết luận rằng những video này đồng nghĩa với một âm mưu ám sát đã được tổ chức hoặc đang được triển khai.

Đây là điểm quan trọng trong việc đánh giá vụ việc. Việc một cơ quan truyền thông nhà nước phát nội dung đe dọa không tự động chứng minh tồn tại một kế hoạch hành động thực tế. Sở Mật vụ hiện chỉ xác nhận họ biết về video và đang xử lý nó như một nội dung có khả năng đe dọa người thuộc diện bảo vệ.

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục kéo dài

Vụ việc xảy ra khi Washington và Tehran vẫn chưa tìm được lối thoát ngoại giao rõ ràng cho cuộc xung đột.

Trong những ngày gần đây, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Washington công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nhiều cá nhân, thực thể và tàu thuyền liên quan đến các hoạt động kinh tế của Tehran, trong khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả.

Cùng lúc, các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì. Iran và Oman gần đây thảo luận về khả năng thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời qua eo biển Hormuz, tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, video nhắm vào Barron Trump càng làm nổi bật mức độ căng thẳng của cuộc đối đầu Mỹ - Iran, khi cuộc chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường và mặt trận kinh tế mà còn lan sang lĩnh vực tuyên truyền, thông tin và các mối đe dọa nhằm vào giới lãnh đạo hai nước.

Theo Reuters, People