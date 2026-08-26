Rộ tin Meta và các bang Mỹ tính dàn xếp vụ Facebook, Instagram “gây nghiện” cho giới trẻ

Meta Platforms được cho là đang thảo luận khả năng dàn xếp giữa phiên tòa liên bang tại Mỹ, nơi công ty bị 29 bang cáo buộc thiết kế Facebook và Instagram khiến người trẻ dễ lệ thuộc.

Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook và Instagram, cùng các tổng chưởng lý bang Mỹ được cho là đang thảo luận về khả năng dàn xếp vụ kiện ngay giữa phiên tòa. Vụ kiện cáo buộc Meta cố tình thiết kế các nền tảng mạng xã hội của mình theo cách khiến người dùng trẻ dễ bị lệ thuộc.

Theo Bloomberg News, dẫn nguồn những người nắm rõ vấn đề, các cuộc trao đổi về một thỏa thuận tiềm năng diễn ra trong lúc phiên xét xử liên bang đang được tiến hành tại California.

Vụ kiện là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất tại Mỹ xoay quanh cáo buộc các công ty mạng xã hội gây tổn hại cho người dùng trẻ. Tổng cộng 29 bang tham gia vụ kiện.

Chỉ vài ngày trước khi quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu hôm 12/8, một tòa phúc thẩm liên bang đã từ chối yêu cầu đình chỉ phiên xét xử.

Meta cùng văn phòng tổng chưởng lý các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc thông thường.

Cuối ngày 25/8, một số tổng chưởng lý bang cũng ra thông báo cho truyền thông về kế hoạch tổ chức họp báo. Văn phòng Tổng chưởng lý Nevada Aaron Ford cho biết ông dự kiến công bố “một thỏa thuận bảo vệ người tiêu dùng lớn liên quan đến một công ty công nghệ hàng đầu”.

Vụ kiện nằm trong làn sóng tố tụng rộng hơn do các bang, chính quyền địa phương, học khu và cá nhân khởi xướng. Các nguyên đơn cáo buộc Meta cùng nhiều công ty mạng xã hội khác góp phần làm trầm trọng cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần ở thanh thiếu niên trên toàn nước Mỹ.

Phiên tòa liên bang hiện tập trung vào cáo buộc của tổng chưởng lý Colorado, California, Kentucky và New Jersey rằng Meta đã vi phạm các luật bảo vệ người tiêu dùng của những bang này.

Theo Reuters