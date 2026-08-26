Trung Quốc bất ngờ công khai mở đợt tố giác tham nhũng của lực lượng tên lửa PLA

Trong một động thái hiếm thấy, Trung Quốc bất ngờ công khai kêu gọi công chúng tố giác sai phạm trong hoạt động mua sắm của Lực lượng Tên lửa, cho thấy chiến dịch chống tham nhũng trong lực lượng chiến lược này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Điều tra từ khâu đấu thầu đến thực hiện hợp đồng

Theo trang tin Guancha (Nhà quan sát) ngày 24/8, trang web Mua sắm Quân đội Trung Quốc bất ngờ đăng thông báo kêu gọi xã hội cung cấp thông tin về các sai phạm trong hoạt động mua sắm của Lực lượng Tên lửa Trung Quốc (PLARF).

Nguyên văn thông báo như sau:

“Thông báo về việc tiếp nhận thông tin sai phạm trong hoạt động mua sắm của các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa.

Nhằm tập trung chấn chỉnh các vấn đề trong lĩnh vực mua sắm của Lực lượng Tên lửa Trung Quốc, đồng thời tiếp nhận rộng rãi sự giám sát của xã hội, cơ quan chức năng nay công khai kêu gọi các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin liên quan đến những sai phạm trong hoạt động mua sắm.

1. Phạm vi tiếp nhận

Chủ yếu tiếp nhận thông tin về các sai phạm liên quan đến hoạt động mua sắm vật tư, dịch vụ, công trình, thực phẩm và các loại thuốc, vật tư tiêu hao do các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa tổ chức thực hiện, bao gồm cả những dự án do các cơ quan đại diện đấu thầu tổ chức.

Các nội dung được tiếp nhận bao gồm nhưng không giới hạn ở lập nhu cầu mua sắm, đánh giá hồ sơ mua sắm, thực hiện hợp đồng và mua sắm trực tuyến.

2. Hình thức tiếp nhận

Các nhà cung cấp, chuyên gia đánh giá, cơ quan đại diện đấu thầu, đại diện nhà thầu từng tham gia các hoạt động mua sắm của Lực lượng Tên lửa, cũng như cán bộ trong quân đội có liên quan đến các dự án, có thể gọi đến đường dây tố giác: 010-66335967.

Địa chỉ gửi các tài liệu, chứng cứ liên quan sẽ được thông báo riêng.

3. Các vấn đề khác

Thông tin phản ánh phải khách quan, chân thực, sự việc rõ ràng và diễn đạt chính xác. Nội dung tố giác phải kèm theo các tài liệu, bằng chứng liên quan; nguồn tài liệu phải hợp pháp, đúng quy định và có tính xác thực. Những trường hợp không đáp ứng các yêu cầu trên sẽ không được tiếp nhận.

Thời hạn tiếp nhận: đến ngày 30/11/2026”.

Thông báo đăng tải trên trang web mua sắm của quân đội Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình.

Theo phân tích của giới truyền thông, động thái này cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục siết chặt điều tra và xử lý các vấn đề tham nhũng trong lực lượng được xem là nắm giữ kho tên lửa chiến lược của quân đội Trung Quốc (PLA).

Thông báo nêu rõ, nhằm “tập trung chấn chỉnh các vấn đề trong lĩnh vực mua sắm của Lực lượng Tên lửa”, cơ quan hữu quan quân đội Trung Quốc sẽ tiếp nhận thông tin tố giác từ xã hội.

Phạm vi tiếp nhận tố giác khá rộng, bao gồm các hoạt động mua sắm vật tư, dịch vụ, công trình, thực phẩm, thuốc men và vật tư tiêu hao do các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa tổ chức.

Những sai phạm được yêu cầu cung cấp thông tin bao gồm cả các dự án do các cơ quan trung gian đấu thầu tổ chức, từ lập nhu cầu, đánh giá hồ sơ mua sắm, thực hiện hợp đồng cho tới mua sắm trực tuyến.

Đáng chú ý, không chỉ nhà cung cấp hay các tổ chức đấu thầu được khuyến khích tố giác. Các chuyên gia đánh giá hồ sơ, đại diện nhà thầu và cả những người trong quân đội có liên quan đến các dự án cũng có thể cung cấp thông tin theo đường dây nóng tiếp nhận tố giác, trong khi địa chỉ gửi tài liệu chứng minh sẽ được thông báo riêng.

Tên lửa liên lục địa DF-41 uy lực mạnh nhất của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

“Vết thương” kéo dài từ “Đại án tên lửa năm 2023”

Việc Trung Quốc công khai kêu gọi tố giác sai phạm trong Lực lượng Tên lửa được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc thanh lọc tham nhũng trong lực lượng này vẫn chưa kết thúc.

Từ giữa năm 2023, hàng loạt quan chức cấp cao trong quân đội và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã lần lượt bị điều tra, cách chức hoặc khai trừ Đảng. Vụ việc nhanh chóng phát triển thành một trong những đại án tham nhũng nghiêm trọng nhất trong quân đội Trung Quốc những năm gần đây.

Các cuộc điều tra không chỉ liên quan đến Lực lượng Tên lửa mà còn lan sang Bộ Phát triển Trang bị của Quân ủy Trung ương, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và một số trường đại học, cơ sở nghiên cứu tham gia lĩnh vực quân sự.

Đáng chú ý, những người bị cuốn vào vụ án bao gồm nhiều nhân vật cấp cao, trong đó có Lý Thượng Phúc, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, cùng cả ba đời Tư lệnh Lực lượng Tên lửa là Lý Ngọc Siêu, Chu Á Ninh và Ngụy Phượng Hòa – người sau đó giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Đây được xem là vụ bê bối tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng bởi nó chạm tới tầng lãnh đạo cao nhất của quân đội Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược.

Hai cựu tư lệnh quân chủng tên lửa Chu Á Ninh và Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: HK01.

Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng nhận án tử hình treo

Mức độ nghiêm trọng của vụ án càng được thể hiện rõ khi Trung Quốc công khai kết quả xét xử đối với hai ông Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa.

Vào tháng 5/2026, tòa án quân sự Trung Quốc lần lượt tuyên án tử hình nhưng cho hoãn thi hành án đối với Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc. Hai người đồng thời bị tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Đặc biệt, các bản án nói rõ: sau khi thời hạn hoãn thi hành án tử hình (có thể hiểu là án tử treo) được chuyển thành án tù chung thân, họ sẽ tiếp tục bị giam giữ suốt đời mà không được giảm án hoặc phóng thích.

Với việc Trung Quốc lần này mở rộng kênh tiếp nhận tố giác tới tận các hoạt động mua sắm của Lực lượng Tên lửa, có thể thấy vấn đề tham nhũng trong hệ thống quân đội và công nghiệp quốc phòng Trung Quốc vẫn đang được xử lý ở quy mô rất lớn.

Giới quan sát lưu ý, đây là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm bởi các hợp đồng mua sắm quân sự liên quan trực tiếp đến tên lửa, thiết bị dẫn đường, linh kiện, vật tư và công nghệ quốc phòng có giá trị rất lớn.

Theo Creaders, Guancha