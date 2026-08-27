Ông Trump ký lệnh khẩn cấp, tiếp tục siết nhập khẩu thiết bị điện Trung Quốc

Ngày 26/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh khẩn cấp, viện dẫn lý do an ninh quốc gia để hạn chế việc nhập khẩu, mua hoặc lắp đặt một số máy biến áp và thiết bị điện quy mô lớn do nước ngoài sản xuất trong hệ thống lưới điện Mỹ.

Một sắc lệnh nhằm vào Trung Quốc

Theo Bloomberg, động thái này diễn ra trong bối cảnh cả hai đảng tại Mỹ ngày càng lo ngại các linh kiện do Trung Quốc sản xuất được sử dụng trong hệ thống điện có thể tạo ra những lỗ hổng an ninh mạng, bị các đối thủ nước ngoài khai thác. Một loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạ tầng nước của Mỹ gần đây càng làm gia tăng cảnh báo về mức độ dễ bị tổn thương của những hệ thống thiết yếu.

Sắc lệnh của ông Trump không chỉ nhắm tới máy biến áp mà còn bao gồm một số thiết bị điện quan trọng và phần mềm liên quan. Nhà Trắng cho rằng những sản phẩm này có thể tạo ra rủi ro đối với an ninh mạng hoặc khả năng vận hành của lưới điện.

Sắc lệnh mới trao cho Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright quyền áp dụng các hạn chế khi cần thiết, đồng thời phải xem xét tác động của chúng đối với độ an toàn, ổn định và tin cậy của hệ thống điện.

Ông Trump cảnh báo rằng “một số thế lực nước ngoài” đang ngày càng tìm cách tạo ra và khai thác các lỗ hổng trong hệ thống điện Mỹ. Ông nhấn mạnh tốc độ phát triển nhanh chóng của sản xuất công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, AI và công nghiệp quốc phòng đang khiến nền kinh tế Mỹ phụ thuộc ngày càng lớn vào nguồn điện dồi dào, ổn định. Vì vậy, hậu quả của một cuộc tấn công thành công hoặc sự gián đoạn nguồn cung thiết bị điện cũng sẽ nghiêm trọng hơn.

Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc hiện chiếm khoảng 80% công suất sản xuất pin và bộ biến tần điện mặt trời toàn cầu.

Một cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ năm 2020 cũng cho thấy trong thập niên trước đó, một lượng lớn máy biến áp điện cỡ lớn của Trung Quốc đã được nhập khẩu vào Mỹ.

Washington hiện lo ngại sự phụ thuộc này có thể trở thành điểm yếu chiến lược khi Mỹ bước vào thời kỳ nhu cầu điện tăng mạnh do AI, trung tâm dữ liệu và quá trình điện khí hóa.

Theo sắc lệnh mới của ông Trump, Bộ Năng lượng Mỹ sẽ có 120 ngày để xây dựng các quy định triển khai dựa trên hai đạo luật liên bang về tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Máy biến áp Trung Quốc là sản phẩm nhập khẩu truyền thống của ngành điện Mỹ. Ảnh: HK01.

Mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ và an ninh Mỹ - Trung?

Tuy nhiên, chính sách này cũng đặt ra một bài toán không nhỏ. Nguồn cung một số thiết bị điện quan trọng tại Mỹ vốn đã căng thẳng, trong khi thời gian chờ mua máy biến áp và các thiết bị chuyên dụng có thể kéo dài. Việc hạn chế thêm nguồn cung nước ngoài vì thế có nguy cơ khiến thời gian chờ đợi tăng lên và gây áp lực lên các công ty điện lực.

Ông Trump đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nghiên cứu và đề xuất các biện pháp cải thiện cách Mỹ ứng phó với những rủi ro liên quan đến thiết bị điện được sử dụng trong hệ thống lưới điện.

Do những lo ngại về an ninh quốc gia và chuỗi cung ứng, Bộ Năng lượng Mỹ cũng đã bắt đầu lấy ý kiến công chúng về các tiêu chuẩn mới đối với máy biến áp.

Đây không phải động thái duy nhất của Washington nhằm hạn chế thiết bị công nghệ nước ngoài. Hồi tháng 7, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cũng siết chặt các hạn chế đối với một số robot và bộ biến tần do nước ngoài sản xuất được sử dụng trong các dự án năng lượng mặt trời.

Nhìn rộng hơn, sắc lệnh mới cho thấy lưới điện đang trở thành một mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ và an ninh Mỹ - Trung. Nếu trước đây Mỹ chủ yếu tập trung vào chip bán dẫn, viễn thông và AI, thì nay phạm vi kiểm soát đang mở rộng sang những thiết bị vật lý nằm ở “hạ tầng xương sống” của nền kinh tế Mỹ.

Theo Creaders