Trung Quốc thử tên lửa hành trình chống hạm mới có lớp phủ hấp thụ radar

Trung Quốc được cho là đã thử nghiệm một biến thể mới của tên lửa hành trình chống hạm YJ-18A với lớp phủ màu đen có khả năng hấp thụ sóng radar. Các chuyên gia nhận định thiết kế này có thể giúp tên lửa khó bị phát hiện hơn và tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương.

Trong một cuộc thử nghiệm tại vùng biển chưa được tiết lộ, tên lửa được phóng từ hệ thống phóng thẳng đứng trên một tàu chiến Trung Quốc để thực hiện bài kiểm tra hiệu năng cao. Đoạn video do đài truyền hình nhà nước CCTV công bố hôm thứ Bảy đặc biệt nhấn mạnh lớp phủ màu đen bên ngoài tên lửa.

Phần lớn tên lửa triển khai trên tàu chiến Trung Quốc hiện nay sử dụng các màu sáng như xám hoặc trắng.

Các chuyên gia xác định vũ khí xuất hiện trong video là một biến thể của YJ-18A (Yingji, nghĩa là ưng kích), dòng tên lửa chống hạm có khả năng bay hành trình ở tốc độ cận âm trước khi tăng tốc lên siêu âm trong giai đoạn cuối để lao vào mục tiêu.

YJ-18A hiện được trang bị trên nhiều tàu chiến chủ lực của Trung Quốc, trong đó có các tàu khu trục Type 052D lượng giãn nước khoảng 7.500 tấn và Type 055 khoảng 12.000 tấn.

“Bất chấp điều kiện biển phức tạp và khắc nghiệt, nhóm thử nghiệm vẫn ghi nhận chính xác các thông số bay của tên lửa”, CCTV cho biết.

Đoạn video thực tế từng được phát sóng hồi đầu tháng 7, nhưng phải đến chương trình mới nhất, lớp phủ màu đen trên thân tên lửa mới được chú ý.

Theo CCTV, lượng dữ liệu thu được trong quá trình thử nghiệm cao gấp nhiều lần kế hoạch ban đầu, cung cấp cơ sở dữ liệu chi tiết để tiếp tục cải tiến hệ thống vũ khí.

Lớp phủ đen giúp tên lửa khó bị phát hiện hơn

Song Zhongping, chuyên gia quân sự Trung Quốc và từng là giảng viên của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cho rằng lớp phủ màu đen nhiều khả năng là vật liệu tàng hình có khả năng hấp thụ mạnh sóng radar.

Về nguyên lý, lớp phủ này có thể hấp thụ một phần năng lượng sóng radar chiếu tới thay vì phản xạ phần lớn năng lượng trở lại hệ thống radar đối phương. Điều đó làm giảm tín hiệu phản xạ của tên lửa và khiến việc phát hiện, theo dõi mục tiêu trở nên khó khăn hơn.

Nhưng theo ông Song, màu đen còn có một tác dụng khác.

“Đừng nghĩ biển lúc nào cũng xanh. Trên thực tế, màu nước ở vùng biển sâu có thể rất tối, thậm chí gần với màu đen. Vì vậy, lớp phủ này vừa giúp tên lửa giảm khả năng bị radar phát hiện, vừa tạo hiệu ứng ngụy trang bằng mắt thường khi bay trên biển”, ông nói.

Thiết kế này đặc biệt đáng chú ý đối với tên lửa chống hạm bởi chúng thường phải bay ở độ cao rất thấp trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu. Khi đó, việc giảm khả năng bị phát hiện bằng cả radar và quan sát trực quan có thể giúp kéo dài thời gian tên lửa nằm ngoài tầm phản ứng của hệ thống phòng thủ.

Theo ông Song, đoạn video cho thấy tên lửa sau khi rời bệ phóng đã nhanh chóng thực hiện các động tác đổi hướng bằng cách điều khiển vector lực đẩy, sau đó chuyển sang chế độ bay bám mặt biển.

Bay càng thấp, tên lửa càng khó bị radar đối phương phát hiện từ xa do ảnh hưởng của đường chân trời và địa hình mặt biển.

Điều khiển vector lực đẩy cho phép tên lửa thay đổi hướng bay nhanh chóng ngay sau khi phóng, giúp rút ngắn thời gian chuyển sang quỹ đạo tiếp cận mục tiêu ở độ cao thấp.

“Điều quan trọng nhất đối với một tên lửa chống hạm là khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương”, ông Song nói.

Theo chuyên gia này, có hai cách chính để tăng khả năng sống sót của tên lửa khi tiếp cận tàu chiến: tàng hình và tốc độ cao. YJ-18A được cho là kết hợp cả hai phương thức.

Trong giai đoạn cuối, tên lửa có thể tăng tốc lên vận tốc siêu âm trong khi tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm khả năng bị phát hiện.

“Duy trì khả năng tàng hình trong suốt hành trình có thể tiếp tục cải thiện khả năng xuyên thủng phòng thủ, đặc biệt khi tấn công các tàu mặt nước cỡ lớn”, ông Song nhận định.

Đây là điểm đáng chú ý bởi các tàu chiến hiện đại thường được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng thủ, từ radar cảnh giới, tên lửa đánh chặn đến pháo phòng không và hệ thống tác chiến điện tử. Một tên lửa có tốc độ cao nhưng bị phát hiện sớm vẫn có thể tạo đủ thời gian để đối phương phản ứng.

Ngược lại, việc kết hợp tốc độ siêu âm ở giai đoạn cuối với tín hiệu radar thấp có thể thu hẹp đáng kể khoảng thời gian dành cho quá trình phát hiện, phân loại, theo dõi và đánh chặn.

Trung Quốc tiếp tục nâng cấp dòng YJ-18

CCTV cho biết Hải quân PLA đang đạt được những bước tiến đáng kể về vũ khí và trang bị, trong đó nhiều mẫu tên lửa mới đang được đưa tới các khu vực thử nghiệm trên biển.

Dòng YJ-18 ban đầu được phát triển dựa trên hệ thống tên lửa chống hạm phóng từ tàu ngầm 3M-54E của Nga. Theo China Daily, phiên bản YJ-18 có tầm bắn khoảng 540 km, tốc độ hành trình khoảng 966 km/giờ và có thể tăng tốc lên Mach 3 khi tiến vào giai đoạn tấn công mục tiêu.

YJ-18A lần đầu xuất hiện công khai vào năm 2019. Đến năm ngoái, Trung Quốc tiếp tục giới thiệu biến thể YJ-18C dành cho nhiệm vụ tấn công mục tiêu trên đất liền trong cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ngày 3/9.

YJ-18C được cho là áp dụng thiết kế tàng hình với nhiều bề mặt góc cạnh nhằm giảm diện tích phản xạ radar xuống khoảng 0,005 m², tương đương tín hiệu phản xạ của một loài chim biển.

Việc liên tục phát triển các biến thể mới cho thấy Trung Quốc không chỉ tập trung vào việc tăng tầm bắn hoặc tốc độ của tên lửa, mà còn chú trọng khả năng sống sót trước mạng lưới phòng thủ ngày càng dày đặc trên các chiến hạm hiện đại.

Đáng chú ý, Trung Quốc không phải nước duy nhất quan tâm đến lớp phủ tối màu cho tên lửa. Hồi tháng 3, một tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ với lớp phủ màu đen lần đầu được nhìn thấy trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran, theo The War Zone (TWZ).

TWZ cho rằng lớp phủ tối màu có thể giúp tên lửa khó bị quan sát hơn khi bay thấp trên mặt nước.

Với YJ-18A, việc Trung Quốc công khai lớp phủ mới trong một cuộc thử nghiệm có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng giảm tín hiệu radar và tăng khả năng xuyên thủng phòng thủ đang trở thành một trong những hướng nâng cấp quan trọng của tên lửa chống hạm Trung Quốc.

Theo China Daily, SCMP