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Công an Hà Nội ứng dụng AI hỗ trợ điều tra hiện trường

Quỳnh An
Quỳnh An

Công an TP Hà Nội được vinh danh ở hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026.

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Chiều 14/10, Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards 2026).

Tại giải thưởng năm nay, Công an TP Hà Nội được trao giải ở hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với giải pháp: Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường và Phần mềm trưng cầu giám định số.

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Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội lên nhận giải.

Theo Ban Tổ chức, hai giải pháp ứng dụng AI và số hóa quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tra cứu quy trình làm nhiệm vụ, căn cứ pháp lý và chuẩn hóa hồ sơ.

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Bên trong hội trường lễ trao giải.

Việc ứng dụng công nghệ góp phần chuẩn hóa nghiệp vụ, đẩy nhanh tiến độ điều tra và giảm áp lực cho lực lượng chức năng. Theo số liệu được cung cấp, số hóa giúp rút ngắn đến 80% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm hơn 90% sai sót, tiết kiệm 600 tỷ đồng và 48 triệu giờ công mỗi năm.

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Lãnh đạo, cán bộ Công an thành phố Hà Nội chụp hình lưu niệm trước khi nhận giải.

Chia sẻ với VietTimes khi nhận giải thưởng, thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết việc Công an thành phố được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) mang lại niềm vinh dự, tự hào cho đơn vị, đồng thời là sự ghi nhận đối với những nỗ lực nghiên cứu, phát triển các giải pháp của nhóm tác giả.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Các tổ chức, sản phẩm, giải pháp và cá nhân được tôn vinh ở 5 hạng mục giải thưởng, bao gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.

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