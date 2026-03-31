Tiếp tục gia hạn sử dụng thẻ nhà báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 695 về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.

Theo đó, Bộ quyết định gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến hết ngày 30/6.

Việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại cơ quan tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học. Quy định này cũng áp dụng với tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện.

Trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, các trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo thời hạn 2026-2030 thì sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.

Đây là lần thứ hai thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 được gia hạn. Trước đó, cuối tháng 12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có Quyết định 4794 gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 31/3/2026.