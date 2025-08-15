Tin nóng công nghệ 15/8: Áo mùa đông tự điều chỉnh nhiệt độ; Chatbot Meta bị tố "ve vãn" trẻ em

Một loại áo khoác mùa đông có thể điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với cơ thể người mặc; Chatbot AI của Meta bị tố trò chuyện gợi cảm với trẻ em; Google Photos thêm tính năng mới... là tin KHCN nổi bật ngày 15/8.

1. Meta bị tố để chatbot AI trò chuyện gợi cảm với trẻ em và cung cấp thông tin sai lệch

CEO Meta, Mark Zuckerberg nói rằng Meta đang đầu tư hàng trăm tỷ USD vào AI và coi chatbot là chìa khóa để thu hút người dùng. Ảnh: Reuters

Một cuộc điều tra độc quyền của Reuters tiết lộ Meta Platforms từng duy trì tài liệu chính sách nội bộ mang tên “GenAI: Content Risk Standards” cho phép chatbot AI trên Facebook, Instagram và WhatsApp tham gia các cuộc trò chuyện “lãng mạn hoặc gợi cảm” với trẻ em, đưa ra thông tin y tế không chính xác, thậm chí hỗ trợ lập luận phân biệt chủng tộc.

Sau khi bị báo chí chất vấn, Meta xác nhận tài liệu này có thật nhưng khẳng định đã gỡ bỏ những nội dung không phù hợp vì mâu thuẫn với chính sách công ty. Thông tin này đã làm dấy lên phản ứng dữ dội từ công chúng và các nhà lập pháp Mỹ, với nhiều Thượng nghị sĩ cả hai đảng kêu gọi quốc hội điều tra Meta và siết chặt quy định bảo vệ trẻ em khỏi rủi ro AI.

Reuters cũng nêu một vụ việc riêng biệt, khi một cụ ông 76 tuổi tử vong sau khi tin tưởng giao tiếp tình cảm với chatbot của Meta và gặp nạn trên đường tới New York để gặp “người” mà ông nghĩ đang trò chuyện. Sự việc đã làm gia tăng lo ngại về trách nhiệm của các công ty công nghệ trong việc kiểm soát nội dung và hành vi của AI.

2. Google Photos thêm tính năng phát hiện ảnh AI

Google Photos đang phát triển một tính năng mới có tên "How Was This Made" dự kiến xuất hiện trong phiên bản ứng dụng sắp tới. Khi người dùng vuốt lên để xem chi tiết hình ảnh hoặc video, phần thông tin sẽ hiển thị nguồn gốc nội dung như: “Tạo bằng AI”, “Chỉnh sửa bằng công cụ AI”, “Chỉnh sửa bằng nhiều công cụ AI”, “Chỉnh sửa bằng công cụ không thuộc AI” hoặc “Chụp bằng camera”, tùy theo trạng thái thực tế của file.

Tính năng này dựa trên hệ thống Content Credentials, cho phép đính kèm lịch sử chỉnh sửa vào metadata của file, giúp thông tin theo file ngay cả khi chia sẻ. Nếu metadata bị thay đổi hoặc không có, Google Photos sẽ hiển thị thông báo lỗi để cảnh báo người dùng. Đây là một bước tiến trong nỗ lực tăng tính minh bạch và giúp người dùng dễ dàng nhận biết nội dung có thể là deepfake hoặc đã qua thao tác AI.

3. Hé lộ thời lượng pin dòng điện thoại Pixel 10

Ảnh dựng Pixel 10. Ảnh: 9to5google

Thông tin từ các nhãn quy định (EU) vừa bị rò rỉ xác nhận dung lượng pin và thời lượng sử dụng ước tính của dòng Pixel 10. Pixel 10 tiêu chuẩn được ghi dung lượng định mức khoảng 4.835 mAh, tăng từ mức 4.558 mAh của Pixel 9 và tương ứng thời lượng sử dụng được cải thiện nhẹ từ 49 phút 12 giây lên 49 phút 23 giây. Pixel 10 Pro đạt mức pin 4.707 mAh, tăng từ 4.558 mAh, và thời lượng sử dụng tăng từ 50 phút 44 giây lên 51 phút 09 giây. Trong khi đó, Pixel 10 Pro XL có pin 5.078 mAh (tăng từ 4.942 mAh) nhưng thời lượng thực tế lại giảm nhẹ từ 49 phút 30 giây xuống 48 phút 38 giây.

Ngoài ra, nhãn còn đánh giá khả năng sửa chữa và độ bền: Pixel 10 Pro đạt xếp hạng "A", các phiên bản khác như Pixel 10 và 10 Pro XL được phân loại là "B". Dù pin có tăng, sự cải thiện về thời lượng sử dụng không thực sự đáng kể, đặc biệt là với bản Pro XL.

4. Chính quyền Trump cân nhắc mua cổ phần Intel

Ảnh minh họa: Reuters

Chính quyền Trump đang đàm phán với Intel về khả năng chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần trong tập đoàn sản xuất chip này, theo Bloomberg News. Thông tin xuất hiện sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và CEO Lip-Bu Tan, trong bối cảnh Intel chịu áp lực do đầu tư vào các công ty công nghệ Trung Quốc có liên hệ với quân đội. Intel từ chối bình luận chi tiết nhưng khẳng định cam kết đóng góp vào chiến lược củng cố năng lực công nghệ quốc gia. Ngay sau tin tức, cổ phiếu Intel tăng hơn 7% và tiếp tục tăng sau giờ giao dịch.

Động thái này được xem là bước can thiệp mạnh của chính phủ nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn nội địa, khi Intel đang tụt lại so với NVIDIA trong lĩnh vực chip AI và chậm tiến độ dự án nhà máy 28 tỷ USD tại Ohio. Giới phân tích cho rằng nếu khoản đầu tư kèm ưu đãi thuế được triển khai, Intel có thể thu hút các hãng như NVIDIA, AMD và Apple sản xuất tại nhà máy của mình, qua đó củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng chip chiến lược.

5. Áo khoác mùa đông kích hoạt bằng mồ hôi giúp tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể

Áo khoác mùa đông. Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học tại Đại học Hàng không và Vũ trụ Nanjing (Trung Quốc) đã sử dụng màng cellulose vi khuẩn làm vật liệu cách nhiệt bên trong áo khoác, với đặc tính thay đổi độ dày tùy theo độ ẩm. Trong điều kiện khô lạnh, màng giữ dày khoảng 13 mm để giữ ấm; khi cơ thể ra mồ hôi và độ ẩm tăng, màng co lại chỉ còn khoảng 2 mm, giúp thoáng khí và làm mát người mặc. Trong các thử nghiệm, vật liệu này cải thiện khả năng điều tiết nhiệt lên tới 82,8 % so với vải truyền thống và kéo dài vùng “không bị stress nhiệt” trung bình thêm 7,5 giờ tại 20 thành phố thử nghiệm.

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra trong phòng thí nghiệm mô phỏng da người và thực tế bằng cách tích hợp vào áo khoác lông, cho tình nguyện viên đeo khi đi bộ hoặc đạp xe ngoài trời. Kết quả cho thấy người mặc duy trì sự thoải mái, không cần cởi lớp áo khi hoạt động nhẹ. Mặc dù rất hứa hẹn, công nghệ này vẫn chưa sẵn sàng thương mại hóa, cần thêm nghiên cứu về độ bền theo thời gian, khả năng chịu được điều kiện cực lạnh và ẩm ướt cũng như hiệu năng sau nhiều lần giặt.

Theo Reuters, Bloomberg, Phone Arena, 9to5google, Interesting Engineering