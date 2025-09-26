Từ hôm nay tới Bệnh viện Việt Đức khám bệnh sẽ không cần giấy tờ

Với bệnh án điện tử, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Việt Đức sẽ không cần mang theo giấy tờ, chỉ cần định danh bằng vân tay hoặc mã số y tế.

BV Việt Đức triển khai số hoá việc khám, chữa bệnh

Chiều 26/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) công bố chính thức triển khai bệnh án điện tử, đánh dấu bước ngoặt trong quản lý và phục vụ khám, chữa bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Dương Đức Hùng, Giám đốc BV Việt Đức, cho hay hệ thống này không chỉ giúp tăng tốc độ xử lý thông tin mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình quản trị BV hiện đại.

BV Việt Đức đã khởi động quá trình chuyển đổi số từ năm 2019 nhưng do chưa có chủ trương đồng bộ, việc triển khai còn giới hạn ở một số đơn vị. Gần đây, khi định hướng đã rõ ràng, bệnh viện có thêm động lực đẩy nhanh tiến trình.

TS Hùng nhấn mạnh bệnh án điện tử không đơn thuần là quét và lưu trữ hồ sơ giấy, mà đòi hỏi hạ tầng dữ liệu, bảo mật và phần mềm chuẩn hóa. Chi phí triển khai lớn, song BV đã chủ động phân bổ theo từng giai đoạn để tránh áp lực tài chính.

TS Dương Đức Hùng thông báo chính thức triển khai bệnh án điện tử tại BV Việt Đức

Lợi ích cho bệnh nhân và công tác quản lý

Trao đổi với VietTimes bên lề hội nghị, TS Hùng chia sẻ: Với bệnh án điện tử, bệnh nhân đi khám sẽ không cần mang theo giấy tờ, chỉ cần định danh bằng vân tay hoặc mã số y tế. BV Việt Đức đặt mục tiêu trên 95% thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo chuyển đổi số không gây xáo trộn, tuyệt đối không ảnh hưởng tới quyền lợi người bệnh.

Hệ thống bệnh án điện tử còn giúp BV nhận diện mô hình bệnh tật trong từng giai đoạn, từ đó xây dựng chiến lược quản lý và dự báo nhu cầu thuốc, vật tư, nhân lực. TS Hùng cho biết: “Chỉ cần nhìn số liệu 3 tháng gần đây, chúng tôi đã thấy nhu cầu sử dụng một số loại thuốc tăng đột biến, từ đó chủ động bổ sung dự trữ, tránh tình trạng thiếu hụt”.

Dữ liệu cũng cho thấy xu hướng thay đổi từ bệnh nhiễm trùng sang các bệnh mạn tính như ung thư, tim mạch, chuyển hóa. Đây là cơ sở để bệnh viện định hướng chiến lược phát triển chuyên môn, đào tạo nhân lực và phân bổ nguồn lực y tế.

Để tối ưu hiệu quả, Giám đốc BV Việt Đức cho rằng cần có các quy định thống nhất về chuẩn dữ liệu và kết nối liên thông giữa bệnh án điện tử, cơ sở dữ liệu dân cư, bảo hiểm y tế và hệ thống VNeID. Khi đó, thông tin mới thực sự được chia sẻ toàn diện, phục vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nền tảng cho bệnh viện thông minh

Trong triển khai bệnh án điện tử, BV Việt Đức đặc biệt chú trọng đến an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu. Các hoạt động đều tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

BV đã ban hành quy chế, quy định, quy trình cụ thể; xây dựng phương án, kịch bản phòng ngừa và khắc phục sự cố; thiết lập quy trình phản ứng khi xảy ra rủi ro; quy định sao lưu, phục hồi dữ liệu và phương án cảnh báo, chống tấn công mạng có chủ đích.

Hệ thống hạ tầng CNTT được thiết kế nhiều lớp mạng tách biệt, trang bị tường lửa bảo vệ trung tâm dữ liệu và vùng Internet, phần mềm bảo mật Endpoint Kaspersky, cùng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm. Cơ chế sao lưu hai cấp cũng được triển khai: cấp 1 lưu tại chỗ, cấp 2 trên nền tảng cloud trong nước, dữ liệu đều được mã hóa. BV hiện đạt mức cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư để tiến tới mức nâng cao, vận hành hệ thống ổn định, bền vững.

Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội: BV Việt Đức là đơn vị làm tốt nhất, thực chất nhất

Việc áp dụng bệnh án điện tử không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là thay đổi thói quen và lề lối làm việc nhiều năm qua. “Chúng tôi triển khai từng bước chắc chắn, bởi chỉ một sai sót trong hệ thống thanh toán cũng có thể gây hậu quả lớn”, TS Hùng chia sẻ.

BV Việt Đức cũng tính đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tương lai, nhưng chỉ ở mức hỗ trợ, không thay thế vai trò của bác sĩ. Do đó, việc đào tạo và bồi dưỡng nhân lực được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Bà Nguyễn Thị Tám, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội, nhận định thành công của BV Việt Đức trong triển khai bệnh án điện tử là bước tiến đáng ghi nhận, cũng là mong mỏi lâu nay của cơ quan BHXH.

“Tôi đã tham gia nhiều Hội đồng nghiệm thu bệnh án điện tử, nhưng BV Việt Đức là đơn vị làm tốt nhất, thực chất nhất, hồ sơ bám sát các văn bản pháp luật nhất”, bà Tám khẳng định.

Đại diện Trung tâm Thông tin y tế quốc gia (Bộ Y tế) đánh giá việc BV Việt Đức chính thức đưa bệnh án điện tử vào vận hành là dấu mốc quan trọng, nhất là trong bối cảnh nhiều BV gặp khó khăn về kinh phí để triển khai bệnh án điện tử. BV Việt Đức đã chủ động đầu tư và hoàn thành trước thời hạn Chính phủ đề ra, cho thấy quyết tâm và năng lực triển khai của BV.