Cảnh báo khẩn: “Pod Chill” - ma túy trá hình hủy hoại sức khỏe, tương lai giới trẻ

Với thủ đoạn ngụy trang tinh vi, “Pod Chill” đánh lừa phụ huynh, nhà trường và cơ quan chức năng. Loại ma túy trá hình này đang len lỏi trong học đường, gieo rắc hiểm họa cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Thủ đoạn ngụy trang tinh vi

Ngày 24/9, thông tin từ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết: “Pod Chill” được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội như một loại tinh dầu thuốc lá điện tử thông thường, mang hương vị trái cây, có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng, dễ ngủ, thậm chí hỗ trợ tập trung. Để mở rộng mạng lưới tiêu thụ, các đối tượng còn tung chiêu trò cho dùng thử miễn phí, trả hoa hồng khi lôi kéo bạn bè tham gia.

Thực chất, đây là hình thức ma túy “núp bóng” hết sức nguy hiểm. Tinh dầu chứa trong “Pod Chill” không hề vô hại mà là hỗn hợp hóa chất có chứa ma túy, trong đó phổ biến nhất là tinh dầu cần sa hoặc các loại cannabinoid tổng hợp – nhóm chất đã bị cấm tuyệt đối theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi sử dụng, người hút dễ rơi vào trạng thái ảo giác, hưng phấn bất thường, lệ thuộc tâm lý và thể chất.

Chuyên gia an ninh mạng Phí Văn Thanh lo ngại “Pod Chill" dễ dàng qua mặt được mọi người.

Chuyên gia an ninh mạng Phí Văn Thanh lưu ý: Điều đáng lo ngại là với vẻ ngoài như một chiếc pod thông thường, “Pod Chill” dễ dàng qua mặt cơ quan chức năng, lừa được phụ huynh và thầy cô, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn. Đây chính là lý do loại ma túy trá hình này nhanh chóng lan rộng trong giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Tác hại khôn lường cho sức khỏe và tinh thần

Các chuyên gia cảnh báo, việc sử dụng “Pod Chill” có thể gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng:

Rối loạn tâm thần và hành vi : Người dùng trở nên dễ cáu gắt, lo âu, bồn chồn, mất khả năng kiểm soát hành vi, có thể xuất hiện các ảo giác kéo dài.

: Người dùng trở nên dễ cáu gắt, lo âu, bồn chồn, mất khả năng kiểm soát hành vi, có thể xuất hiện các ảo giác kéo dài. Suy nhược cơ thể : Buồn nôn, đau đầu, mất nước, cơ thể mệt mỏi, suy yếu.

: Buồn nôn, đau đầu, mất nước, cơ thể mệt mỏi, suy yếu. Khả năng gây nghiện : Người sử dụng nhanh chóng lệ thuộc, nếu ngừng sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu, dễ tái sử dụng.

: Người sử dụng nhanh chóng lệ thuộc, nếu ngừng sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu, dễ tái sử dụng. Nguy cơ ngộ độc cấp tính: Khi dùng sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, người hút có thể bị tổn thương phổi, gan, thận, dẫn tới suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Không chỉ tàn phá sức khỏe thể chất và tinh thần, “Pod Chill” còn kéo theo hệ lụy xã hội: học tập sa sút, hành vi lệch chuẩn, gia tăng tội phạm vị thành niên. Một phút tò mò thử nghiệm có thể đánh đổi bằng cả tương lai.

Những “Pod Chill" chứa ma tuý

Quyết liệt từ chính sách đến hành động

Trước mối đe dọa ngày càng hiện hữu, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán “Pod Chill” và các loại thuốc lá điện tử chứa ma túy khác.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 173/2024/QH15, cấm hoàn toàn sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, khí, chất gây nghiện. Đây là bước đi mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tương lai thế hệ trẻ.

Chuyên gia Phí Văn Thanh nhấn mạnh: Cùng với nỗ lực của Nhà nước, vai trò của gia đình và nhà trường là vô cùng quan trọng. Phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, giám sát, nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường ở con em mình. Thầy cô cần đẩy mạnh giáo dục, trang bị kiến thức về tác hại của ma túy trá hình, giúp học sinh đủ bản lĩnh để nói “Không” với cám dỗ.

Lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán “Pod Chill”. Ảnh: A05

Lời cảnh tỉnh cho giới trẻ

Điều nguy hiểm nhất ở “Pod Chill” là nó đánh trúng vào sự tò mò, tâm lý muốn thể hiện bản thân và khát khao trải nghiệm cái mới của thanh thiếu niên. Chỉ một lần thử cũng có thể dẫn đến nghiện ngập, sa sút tinh thần, đánh mất tương lai.

Vì vậy, mỗi bạn trẻ cần nhận thức rõ: “Pod Chill” không phải là trò tiêu khiển vô hại, mà là một cái bẫy chết người. Tuyệt đối đừng thử, dù chỉ một lần. Hãy tỉnh táo trước những lời rủ rê, những quảng cáo hoa mỹ trên mạng. Đồng thời, hãy chia sẻ cảnh báo với bạn bè, người thân để cùng nhau phòng tránh.

“Cuộc chiến chống lại “Pod Chill” không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chỉ khi gia đình, nhà trường, cộng đồng và từng cá nhân cùng nâng cao cảnh giác, hiểm họa mang tên “Pod Chill” mới có thể được đẩy lùi” - chuyên gia Phí Văn Thanh nhấn mạnh.