Từ flycam gắn trên gậy đến Siêu phim quốc gia A80: Chuyện phía sau những cảnh quay vạn người mê

Một đoạn trailer trong dự án Siêu phim quốc gia A80

"Tình cờ trong một buổi đi quay tổng hợp luyện Nhiệm vụ A80 trên Đại học Quốc gia vào ngày 2/8, tôi ghi lại được nhiều khoảnh khắc rất đẹp và ấn tượng của khối Công an nhân dân. Được chứng kiến trực tiếp cảnh khổ luyện dưới thời tiết khắc nghiệt, có những chiến sĩ phải đưa vào lều y tế để hồi sức… nhưng tất cả vẫn đảm bảo buổi tập luyện nghiêm trang nhất, chỉn chu nhất. Chính vì thế nên tôi thấy mình cần phải góp sức gì đó để ghi dấu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này trong đại lễ lớn của dân tộc", Huy Gulit nói với VietTimes về quyết định thành lập dự án Siêu phim quốc gia để lan tỏa hình ảnh ấn tượng về A80

Làm việc ngày đêm

Huy Gulit nhận thấy nếu chỉ có những thước phim của một mình anh thì sẽ không lột tả được hết những vất vả của các chiến sỹ, cũng như những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng của mọi người hướng tới ngày Đại lễ, nên anh đã nảy ra ý tưởng kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng các nhà làm phim, các nhiếp ảnh gia trên cả nước cùng với nhóm “Nhà làm phim trên trời” để chung tay tạo nên bộ phim ghi dấu ấn của Đại lễ.

Huy Gulit - người sáng lập nhóm "Nhà làm phim trên trời" và dự án Siêu phim quốc gia A80

Dự án khởi động từ ngày 6/8 và chỉ sau một ngày đã thu hút khoảng 200 người tham gia. Đến nay, cộng đồng này đã phát triển lên hơn 800 thành viên, trong đó gần 90 người hoạt động rất tích cực, làm việc ngày đêm để hoàn thành dự án.

Tính chất dự án đòi hỏi sự túc trực liên tục, làm việc khẩn trương, nhanh chóng để kịp tiến độ.

Để hoạt động hiệu quả, dự án chia tổ chức thành nhiều nhóm chuyên biệt, trong đó tổ sản xuất (6 người) chịu trách nhiệm kết nối với các đơn vị chức năng, điều phối các nhóm tiền kỳ. Tổ tiền kỳ gồm 50 người trực tiếp ghi hình các buổi luyện tập, tổng duyệt và ngày 2/9.

Tổ truyền thông với 10 người phụ trách hậu kỳ hình ảnh, lên kế hoạch truyền thông và tổ chức lan tỏa dự án. Tổ hậu kỳ (9 người) làm kịch bản và hậu kỳ phim chính. Tổ đặc nhiệm (10 người) tiếp cận ghi hình những khoảnh khắc đặc biệt, khó tiếp cận.

"Sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ đã giúp dự án đi đúng hướng, dù gặp nhiều thử thách yêu cầu phải sẵn sàng tác nghiệp nhanh, linh hoạt", Huy Gulit cho biết.

Những thành viên đầy nhiệt huyết thực hiện dự án Siêu phim quốc gia A80

Giá trị lan tỏa

Tính đến nay, dự án đã tạo ra gần 10.000 bức ảnh ghi lại khoảnh khắc của các chiến sĩ và lực lượng chức năng, cùng khoảng 7.000 ảnh chụp các khối quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, gần 30 thước phim khác nhau đã được dựng lên từ những cảnh quay từ nhiều góc độ khác nhau.

Tất cả các hình ảnh, tư liệu này được công bố miễn phí trên fanpage chính thức của Siêu phim quốc gia A80, đồng thời được gửi tặng trực tiếp tới các khối chiến sĩ và cộng đồng nhân dân. Ngoài ra, các nguyên liệu phim còn được trao tặng cho các cơ quan công an, cảnh sát và đặc biệt là các đơn vị báo chí truyền thông như VTV3, nhằm lan tỏa những hình ảnh lịch sử ý nghĩa đến rộng rãi công chúng.

Một clip trong dự án Siêu phim quốc gia A80

Kể với VietTimes về kỷ niệm đáng nhớ nhất khi thực hiện dự án, Huy Gulit cho biết đó là hôm xin phép bay flycam tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia 4 - Miếu Môn nhưng không được chấp thuận. Tuy vậy, sự quyết tâm đã khiến nhóm sáng tạo ra cách thức độc đáo khi sử dụng một chiếc gậy cao 6 mét để nâng flycam lên quay các cảnh trên không.

Đoạn video quay theo cách này đã nhanh chóng lan tỏa và thu hút gần 3 triệu lượt xem trên Facebook, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ nhiều cơ quan, góp phần quảng bá dự án rộng rãi hơn.

Huy Gulit cho biết những sản phẩm ấn tượng về A80 là kết quả của sự đoàn kết, tình yêu nước và lòng tận tụy của các chiến sĩ và nhà làm phim trẻ tuổi tham gia dự án. Dự án không chỉ lưu giữ những hình ảnh đẹp mà còn kết nối mạnh mẽ những con người mong muốn cống hiến vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc.mẽ những con người mong muốn cống hiến vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc.

"Siêu phim quốc gia A80 đã trở thành dấu ấn đáng nhớ trong hành trình kỷ niệm 80 năm dân tộc, thể hiện sức mạnh của cộng đồng sáng tạo và niềm tự hào dân tộc qua từng thước phim, từng bức ảnh được ghi lại bằng tâm huyết và công sức của rất nhiều người", Huy Gulit cho biết.

Huy Gulit được biết đến trong lĩnh vực làm phim trên không, là nhà sáng lập nhóm "Nhà làm phim trên trời". Anh là một KOL trong lĩnh vực FPV drone, thường chia sẻ về kiến thức drone và luật bay an toàn. Huy Gulit sở hữu kênh Facebook có 26.000 người theo dõi, YouTube 13.000 người đăng ký, TikTok có 13.000 người theo dõi. Huy Gulit hoạt động trong nghề làm phim chuyên nghiệp khoảng 9 năm với nhiều dự án lớn nhỏ và ở nhiều vai trò khác nhau, tạo dựng được tên tuổi trong ngành làm phim TVC Commercial, MV, Event.



