Loạt sản phẩm công nghệ cao tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 trưng bày các hình ảnh, hiện vật, sản phẩm công nghệ cao và các thành tựu nổi bật trong kinh tế, văn hóa, KHCN, quốc phòng, khắc họa rõ nét hành trình xây dựng, phát triển đất nước.

Sáng 28/8, Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Triển lãm trưng bày các hình ảnh, hiện vật, công nghệ và các thành tựu nổi bật trong kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quốc phòng và các lĩnh vực xã hội khác, khắc họa rõ nét hành trình xây dựng và phát triển đất nước từ những ngày đầu giành độc lập đến thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đây không chỉ là dịp để nhân dân cả nước cùng nhìn lại quá trình đổi mới và phát triển, mà còn là niềm tự hào, động lực thúc đẩy tinh thần yêu nước, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và hiện đại.

Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tới tham dự triển lãm

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã bấm nút khai mạc Triển lãm 80 năm "Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Triển lãm có hơn 230 gian hàng trưng bày cả trong nhà và ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, với tổng diện tích lên đến gần 260.000 mét vuông. Khu vực trong nhà bao gồm Nhà triển lãm Kim Quy, còn khu vực ngoài trời trải rộng trên bốn sân Đông, Tây, Nam, Bắc, tạo nên một không gian triển lãm rộng lớn, đa dạng và hấp dẫn.

Triển lãm thu hút sự tham gia của 28 bộ, ngành trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn lớn, giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những gian hàng ấn tượng nhất là của Bộ Công an.

Gian hàng thu hút sự chú ý của khách tham quan bởi các sản phẩm, thiết bị hiện đại như UAV, xe tự hành, chó robot, trang phục và súng nghiệp vụ của lực lượng đặc nhiệm

Hình ảnh bên dưới là trang phục của các lực lượng người nhái, phòng hóa, cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát cơ động.

Ấn tượng không kém là gian hàng của Bộ quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Viettel. Tại đây cũng trưng bày các loại vũ khí, trang phục cũng như mô hình các thiết bị, khí tài quân sự hiện đại.

Mô hình UAV do Viettel sản xuất

Mô hình khí tài do Viettel nghiên cứu chế tạo

Khách tham quan triển lãm cũng bị thu hút bởi trải nghiệm mô phỏng bắn súng thật tại gian triển lãm của Bộ Quốc phòng.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thăm và nghe giới thiệu về các sản phẩm được trưng bày tại gian hàng triển lãm của Bộ.

Gian hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được trình bày ấn tượng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước thăm các gian hàng của Ngân hàng VIB, MSB.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ngân hàng MSB

Tới triển lãm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm gian triển lãm của Bộ Y tế. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chăm chú đọc một cuốn sách y khoa cổ

Gian hàng của Bộ Y tế có khu tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân. Nhiều cô bác cao tuổi đã tới gian hàng để được khám sức khỏe tổng quát.

Tới triển lãm hai em bé thích thú ngắm nhìn robot được trưng bày tại gian hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Anh Trịnh Bá Tuyến, bố của 2 em bé cho biết mình rất bất ngờ trước quy mô hoành tráng của triển lãm. Anh mới biết đến thông tin về triển lãm ngày hôm trước, và ngày hôm nay anh đã đưa gia đình tới tham quan.

Gian hàng của Bộ Dân tộc và Tôn giáo thu hút nhiều khách tham quan.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nghe các nghệ sĩ dân tộc trình diễn tại gian hàng của Bộ.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giới thiệu với các quan khách tham dự về mạng lưới truyền tải điện của EVN



Tại gian hàng của Thanh tra Chính phủ, cơ quan này đặt mô hình Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa (còn gọi là lán Nà Lừa).

Tại đây lán Nà Nưa vào ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh 64/SL thành lập "Ban Thanh tra đặc biệt".

Gian hàng của Tổng công ty Lương thực miền Nam trưng bày nhiều sản phẩm lương thực.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2025 diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 28/8 đến ngày 5/9/2025. Triển lãm mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 9h đến 22h các ngày.