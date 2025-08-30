Khám phá công nghệ các UAV tác chiến, tên lửa Scud-B và dàn khí tài khủng của QĐND Việt Nam

Người dân tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước sẽ được ngắm nhìn và sờ tận tay dàn khí tài khủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ tên lửa Scud-B cho đến các tổ hợp tên lửa, pháo phòng không, xe tăng T90s hiện đại nhất.
Dàn khí tài khủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam được trưng bày tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) gồm nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, trong đó có nhiều sản phẩm do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất. Khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng bao gồm tới 96 sản phẩm thuộc 61 chủng loại trang thiết bị như tên lửa đạn đạo Scud-B, tên lửa phòng thủ bờ biển Redut-M, xe tăng T90S, khí tài đặc chủng, pháo mặt đất, pháo tự hành, cùng các loại UAV hiện đại.
Không gian trưng bày được chia thành nhiều khu vực theo từng mảng như hải quân, phòng không - không quân, tác chiến điện tử và thông tin liên lạc, tạo nên một bức tranh sống động về sức mạnh và sự hiện đại của quân đội, góp phần tái hiện hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng hành cùng đất nước.
Tối 29/8, dù trời có lúc mưa nặng hạt nhưng dòng người tập trung về các tuyến phố trung tâm chờ đợi xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày một dài. Người dân ngồi kín dãy phố Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, Lê Duẩn, Liễu Giai... đợi tới sáng.
Người Việt tham gia thị trường tài sản mã hoá khá sớm. Để thành công, cần sớm có chính sách rõ ràng để các startup sản xuất ra những tài sản mã hoá và xuất khẩu đi thế giới - ông Mai Huy Tuần, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI nói.
Thủ tướng vừa ký Công điện số 149, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức tặng quà 100.000 đồng cho toàn dân, hoàn thành trước ngày 2/9, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Tổ công tác số 2 Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.
Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 trưng bày các hình ảnh, hiện vật, sản phẩm công nghệ cao và các thành tựu nổi bật trong kinh tế, văn hóa, KHCN, quốc phòng, khắc họa rõ nét hành trình xây dựng, phát triển đất nước.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về tuyển chọn Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng quốc gia, những chức danh lần đầu tiên được thiết lập, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển đất nước.
Trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, sẽ có một tiết mục đặc sắc, 800 chú bồ câu đua tung cánh trên quảng trường Ba Đình, do một người con phương Nam tự nguyện mang ra Hà Nội, góp phần vào "ngày hội non sông".
Trong dòng người đứng chật kín hai bên phố Hùng Vương theo dõi buổi tập luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cựu chiến binh Trần Đức Hậu không giấu nổi xúc động, nghẹn ngào nhớ về những đồng đội đã ngã xuống.
"Các ký kết hợp tác được thực hiện mở ra hành lang mới cho du lịch Đà Nẵng, thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng thị trường và nâng tầm vị thế điểm đến trên bản đồ quốc tế”, Chủ tịch HorecFex 2025 nhấn mạnh.