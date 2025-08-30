Khám phá công nghệ các UAV tác chiến, tên lửa Scud-B và dàn khí tài khủng của QĐND Việt Nam

Người dân tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước sẽ được ngắm nhìn và sờ tận tay dàn khí tài khủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ tên lửa Scud-B cho đến các tổ hợp tên lửa, pháo phòng không, xe tăng T90s hiện đại nhất.

Dàn khí tài khủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam được trưng bày tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) gồm nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, trong đó có nhiều sản phẩm do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất. Khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng bao gồm tới 96 sản phẩm thuộc 61 chủng loại trang thiết bị như tên lửa đạn đạo Scud-B, tên lửa phòng thủ bờ biển Redut-M, xe tăng T90S, khí tài đặc chủng, pháo mặt đất, pháo tự hành, cùng các loại UAV hiện đại.

Không gian trưng bày được chia thành nhiều khu vực theo từng mảng như hải quân, phòng không - không quân, tác chiến điện tử và thông tin liên lạc, tạo nên một bức tranh sống động về sức mạnh và sự hiện đại của quân đội, góp phần tái hiện hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng hành cùng đất nước.

Một trong những khí tài nổi bật nhất là tên lửa Scud-B. Đây là vũ khí chiến lược chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được đánh giá là loại tên lửa đạn đạo mạnh nhất Đông Nam Á. Tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, có khả năng bắn xa tới 300 km với tốc độ lên đến 1,7 km/giây, và có diện tích sát thương lớn tương đương 8 sân bóng đá. Scud-B được sử dụng để thực hiện các đòn tấn công tầm xa, tiêu diệt sinh lực và công sự địch, làm mềm mục tiêu cho các lực lượng khác, thể hiện sức mạnh răn đe và khả năng tác chiến hiệu quả trên chiến trường hiện đại.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel nghiên cứu và cải tiến từ hệ thống S-125 Pechora-2TM, có nhiều tính năng vượt trội so với phiên bản gốc. S-125-VT có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly lên đến 30 km với tốc độ tên lửa đạt 800 m/s, đồng thời radar có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 90 km. Đặc biệt, tổ hợp này có thể dẫn đồng thời hai tên lửa bắn vào hai mục tiêu khác nhau với tỷ lệ bắn trúng lên đến 90%. Ngoài ra, khối quan sát quang-điện tử giúp phát hiện mục tiêu trong trường hợp radar bị chế áp điện tử.

Hệ thống được đặt trên khung gầm xe tải dã chiến, tăng tính cơ động và chỉ mất khoảng 20 phút để triển khai chiến đấu, giảm đáng kể so với phiên bản trước đây. Đây là thành tựu quan trọng thể hiện khả năng làm chủ công nghệ và hiện đại hóa vũ khí phòng không của Việt Nam.

Xe radar UNK-VT và xe chỉ huy UNK-VT Control Cabin là trái tim của tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT ở trên. Đây là hệ thống điều khiển trung tâm, giúp dẫn đồng thời hai đạn tên lửa vào hai mục tiêu khác nhau với tỷ lệ bắn trúng lên đến 90%. Xe radar UNK-VT được thiết kế trên khung gầm xe tải dã chiến, tăng khả năng cơ động, đồng thời giúp rút ngắn thời gian triển khai đội hình chiến đấu xuống còn khoảng 20 phút. Hệ thống radar của xe có tầm giám sát mục tiêu tối đa khoảng 90 km, có khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường bị chế áp điện tử mạnh, hỗ trợ phát hiện và khóa mục tiêu bay thấp, kể cả khi radar truyền thống bị gây nhiễu hay vô hiệu hóa. Xe do Viettel nghiên cứu phát triển.

Xe chỉ huy UNK-VT Control Cabin

Tổ hợp pháo phòng không tự hành nâng cấp ZSU-23-4HL01 là phiên bản cải tiến của tổ hợp ZSU-23-4 truyền thống do Việt Nam phát triển. ZSU-23-4HL01 không chỉ giữ nguyên sức mạnh của bốn khẩu pháo 23mm với tốc độ bắn cao mà còn được trang bị thêm hệ thống tên lửa phòng không, nâng cao tầm bắn và hiệu quả tiêu diệt mục tiêu bay thấp như trực thăng, UAV. Hệ thống radar và công nghệ điện tử được nâng cấp đáng kể nhằm tăng khả năng phát hiện, khóa mục tiêu và điều khiển hỏa lực chính xác hơn trong môi trường tác chiến hiện đại.

Các loại pháo phòng không với cỡ nòng khác nhau

Xe radar điều khiển hỏa lực băng tần X, cụ thể là đài radar VRSS55X, là hệ thống radar hiện đại do Viettel nghiên cứu và phát triển. Đài radar này sử dụng công nghệ quét búp sóng điện tử chủ động hai chiều, có chức năng phát hiện, bám sát mục tiêu đường không và truyền thông tin mục tiêu tới hệ thống tính toán đạn đạo để điều khiển hỏa lực phòng không tầm gần tiêu diệt mục tiêu. VRSS55X có khả năng bám sát nhiều mục tiêu đồng thời, tự động nhận diện và dự đoán quỹ đạo chuyển động của mục tiêu.

Đài radar ba tọa độ 3D-RV là hệ thống radar tiên tiến do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và chế tạo, với công nghệ hiện đại quét búp sóng điện tử và ăng-ten mạng pha. Đài radar này có khả năng phát hiện, xác định chính xác ba tọa độ của mục tiêu gồm khoảng cách, phương vị và độ cao, giúp giám sát và cảnh giới hiệu quả các mục tiêu bay như máy bay chiến đấu, trực thăng, UAV và tên lửa hành trình. 3D-RV có tầm hoạt động lên đến vài trăm km, hoạt động liên tục 24/7 và được trang bị công nghệ chống trinh sát điện tử hiện đại

Đài radar cảnh giới tầm thấp VRS-2DM là sản phẩm do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, thiết kế và sản xuất. Đây là radar 2D, chủ yếu dùng để phát hiện và cảnh giới các mục tiêu bay thấp và rất thấp với cự ly phát hiện lên đến 300 km.

Đài radar cảnh giới tầm trung 2D dải tần VHF RV-02 là hệ thống radar do Viện Kỹ thuật Quân sự Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam phối hợp với các đơn vị phát triển và sản xuất. RV-02 có dàn anten dài 21,6 mét với 28 chấn tử, sử dụng công nghệ tiên tiến giúp phát hiện mục tiêu ở cự ly hàng trăm km, bao gồm cả các mục tiêu có diện tích phản xạ radar nhỏ hoặc sử dụng công nghệ tàng hình.

UAV tác chiến đa năng, tầm xa VU-MALE do Viettel phát triển, tương đương phân khúc với UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. VU-MALE có khả năng bay ở độ cao trung bình với tầm bay trên 1.000 km và thời gian hoạt động tối đa tới 12 giờ.

VU-MALE được trang bị các cảm biến quang điện tử, radar và hệ thống tác chiến điện tử

VU-MALE có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 1.500 kg và khả năng mang tải vũ khí như tên lửa và bom thông minh.

Các loại xe tác chiến điện tử, trinh sát, gây nhiễu đường không của Cục Tác chiến điện tử.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 là mẫu xe bọc thép bánh xích đầu tiên do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo, ra mắt lần đầu năm 2022. XCB-01 trang bị pháo chính nòng trơn 73 mm HT-73-01, kèm theo tên lửa chống tăng CTVN-18 dẫn đường bằng dây có tầm bắn từ 500 đến 3.000 m. Xe còn có súng máy đồng trục 7,62 mm và súng máy phòng không 12,7 mm NSV gắn trên nóc xe, tạo khả năng phòng không tối thiểu.

Bên trong khoang xe XCB-01 dành để chở chiến sĩ. Xe có khả năng cơ động tốt với tốc độ 65 km/h trên đường bằng và 45 km/h trên địa hình xấu.

XCT-02 là loại xe chiến đấu bộ binh bánh lốp do Việt Nam nghiên cứu và chế tạo, có kích thước và khối lượng tương đồng với các loại xe thiết giáp phổ biến trên thế giới. XCT-02 có cơ động tốt trên nhiều địa hình, bao gồm khả năng vượt dốc và bơi lội trên sông, được thiết kế để phù hợp với môi trường chiến tranh hiện đại và điều kiện tự nhiên của Việt Nam. Xe còn được tích hợp tiện nghi cho kíp lái và bộ binh với khả năng vận chuyển tiểu đội và hỗ trợ chiến đấu trong đội hình tác chiến cơ giới hiện đại.

Xe được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại gồm súng máy tự động, các hệ thống phòng thủ và tác chiến điện tử nhằm nâng cao khả năng bảo vệ và tiêu diệt mục tiêu.

Xe tăng T-90S là phiên bản nâng cấp hiện đại của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 do Nga sản xuất, được Quân đội Nhân dân Việt Nam trang bị từ cuối năm 2018. T-90S nổi bật với hệ thống vũ khí mạnh mẽ gồm pháo chính nòng trơn 125 mm 2A46M5 có thể bắn cả đạn thường lẫn tên lửa chống tăng 9M119M Refleks qua nòng, cùng với súng máy đồng trục 7,62 mm và súng máy phòng không 12,7 mm. Xe tăng này có khả năng cơ động cao với động cơ diesel 1.130 mã lực, tốc độ tối đa 60 km/h và tầm hoạt động 550 km.

Xe tăng T-62 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực có xuất xứ từ Liên Xô, được sản xuất từ đầu những năm 1960 và được Việt Nam sử dụng trong biên chế. Xe trang bị pháo chính nòng trơn 115 mm mẫu 2A20 Rapira (U-5TS) có khả năng bắn tên lửa chống tăng dẫn đường qua nòng, chiều dài pháo 5,7 m. Xe còn có súng máy đồng trục 7,62 mm và súng phòng không 12,7 mm trên nóc tháp pháo. Tốc độ xe đạt 40-50 km/h, tầm hoạt động từ 320 đến 650 km tùy địa hình.

SU-152 là pháo tự hành bánh xích có pháo chính 152 mm ML-20S trên khung gầm xe tăng KV-1S, từng đóng vai trò quan trọng trong Chiến tranh Thế giới II nhờ khả năng tiêu diệt xe tăng hạng nặng và công sự địch với sức sát thương rất lớn từ đạn nổ mạnh (HE) cỡ 45-50 kg. SU-152 có góc xoay pháo 360 độ, góc nâng hạ từ -4 độ đến +60 độ, khả năng vượt địa hình tốt và tầm hoạt động khoảng 300 km. Động cơ diesel 520 mã lực giúp đạt vận tốc 60 km/h.

Pháo tự hành PTH130-K255B là hệ thống pháo tự hành do Việt Nam chế tạo, được phát triển bằng cách tích hợp lựu pháo 130 mm kiểu M46 lên khung gầm xe bánh lốp KrAZ-255B. Đây là phiên bản pháo tự hành kiểu Jupiter-I với mục tiêu tăng cường hỏa lực mặt đất có cơ động cao cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.