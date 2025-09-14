Từ 1/12, hành khách làm thủ tục lên máy bay bằng VNeID và nhận diện sinh trắc học

Từ ngày 1/12/2025, các cảng hàng không chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Hành khách không thuộc diện trên thực hiện thủ tục thông qua công nghệ sinh trắc học, xác thực điện tử VNeID.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025, về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Ứng dụng sinh trắc học trong quy trình thủ tục giao thông còn chậm

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó xác định mục tiêu đột phá đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, lấy kinh tế số làm trụ cột cho tăng trưởng và phát triển bền vững, thời gian qua, các giải pháp công nghệ số trong nhiều lĩnh vực: giáo dục, giao thông, hành chính công… đã được triển khai.

Nổi bật là ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID trong quy trình thủ tục hàng không, từng bước mở rộng triển khai tại các tuyến đường sắt, đường sắt đô thị; nền tảng "Bình dân học vụ số"... Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đang gặp một số rào cản, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ triển khai ứng dụng các giải pháp.

Việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình thủ tục giao thông đang thiếu hành lang pháp lý quy định việc tham gia thực hiện thủ tục toàn trình thông qua giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học khi lên tàu bay; tiến độ đầu tư còn chậm dẫn tới thiếu hạ tầng, thiết bị cần thiết trong triển khai; chưa có tiêu chuẩn về công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID.

Việc triển khai tích hợp giấy tờ trên Ứng dụng định danh quốc gia (VneID), có tình trạng nhiều đơn vị vẫn yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trong khi dữ liệu công dân và giấy tờ điện tử đã được tích hợp trên VNeID.

Ứng dụng sinh trắc học, VNeID tại 100% các cảng hàng không

Để việc triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp có ý nghĩa, hiệu quả và thúc đẩy chuyển đổi số trong ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

-Đối với việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình thủ tục giao thông:

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại 100% các cảng hàng không trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 10/2025; tại nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ phương tiện trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM, hoàn thành trong năm 2025.

Chủ trì xây dựng các tiện ích giao thông trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID theo hướng kết nối các ứng dụng giao thông hiện có, khắc phục tình trạng phân mảnh trong hạ tầng số ngành giao thông, bảo đảm thuận tiện, an toàn cho người dân sử dụng dịch vụ toàn trình, hoàn thành trong tháng 10 năm 2025.

Khu vực kiểm tra an ninh tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất bố trí các thiết bị nhận diện khuôn mặt kết hợp quét thẻ CCCD để qua cửa tự động. Ảnh: Hà An.

Chủ trì hướng dẫn triển khai tích hợp công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phòng chống giả mạo, gian lận, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành trong tháng 10 năm 2025.

Bộ Tài chính thực hiện đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID vào các hệ thống nghiệp vụ liên quan đến giao thông trước ngày 15/9/2025.

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam:

Khẩn trương hoàn tất thủ tục mua sắm, đầu tư hạ tầng và trang thiết bị cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID phục vụ thủ tục hàng không, hoàn thành theo lộ trình Kế hoạch số 380/KHPH-BCA-BXD-BTC ngày 24/6/2025 giữa Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay, hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Từ ngày 15/9/2025, phối hợp với các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet…) hướng dẫn tất cả hành khách sử dụng Căn cước, Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay phù hợp với quy trình kiểm soát an ninh hàng không đối với hành khách qua cửa kiểm soát an ninh tự động và cửa lên tàu bay tự động để đi tàu bay nội địa, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác.

Quầy làm tự làm thủ tục trực tuyến cho khách đi máy bay tại ga T3. Ảnh: Hà An.

Từ ngày 15/9 đến 30/11/2025, phối hợp với các hãng hàng không chủ động nghiên cứu triển khai các chính sách ưu đãi thiết thực để khuyến khích hành khách mua vé và sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không.

Từ ngày 1/12/2025, chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống Kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam:

Từ ngày 15/9/2025, hướng dẫn toàn bộ hành khách sử dụng Căn cước, Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác.

+ Từ ngày 15/9 đến 30/11, phối hợp với các hãng hàng không khác chủ động nghiên cứu triển khai các chính sách ưu đãi thiết thực để khuyến khích hành khách mua vé và sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không; đồng thời tổ chức chiến dịch truyền thông rộng rãi, hướng dẫn, hỗ trợ, dẫn dắt, hình thành thói quen cho người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ, phù hợp với chính sách thương mại của các hãng hàng không.

Khu vực kiểm tra an ninh bố trí các thiết bị nhận diện khuôn mặt kết hợp quét thẻ CCCD để qua cửa tự động tại ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hà An.

Bộ Xây dựng chủ trì rà soát, sửa đổi, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc ứng dụng sinh trắc học qua hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID khi tham gia giao thông, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Bộ Công an thực hiện triển khai kết nối các hệ thống thông tin trong lĩnh vực giao thông đang quản lý với các tiện ích giao thông và ứng dụng công nghệ sinh trắc học cung cấp trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, hoàn thành trong tháng 12 năm 2025.

TP Hà Nội và TP.HCM chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng bố trí ngân sách bảo đảm hạ tầng, thiết bị cần thiết để triển khai các tiện ích giao thông và ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID tại các tuyến nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và bãi đỗ phương tiện trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong tháng 12 năm 2025.