Truy tố Đoàn Bảo Châu về tội tuyên truyền nhằm chống Nhà nước

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Bảo Châu (58 tuổi, ở Hà Nội) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo cáo trạng, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận nguồn tin tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến. Nguồn tin xác định Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên tài khoản Facebook "Chau Doan" và trả lời phỏng vấn trên kênh YouTube BBC Tiếng Việt với nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và tuyên truyền chiến tranh tâm lý.

Ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án. Đến ngày 30/6/2025, cơ quan điều tra khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và bắt tạm giam Đoàn Bảo Châu. Tuy nhiên, do bị can bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Theo kết quả điều tra, Đoàn Bảo Châu tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook "Chau Doan" từ khoảng năm 2007. Trong giai đoạn 2016-2021, bị can đã phát trực tiếp 5 video trên tài khoản này. Ngoài ra, một video phỏng vấn Đoàn Bảo Châu với tiêu đề "Lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, xã hội dân sự vào cuộc", được ghi hình ngày 20/10/2016, cũng được đăng tải trên kênh YouTube BBC Tiếng Việt.

Bị can Đoàn Bảo Châu. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa đối với 6 video nêu trên; giọng nói và hình ảnh xuất hiện trong các video đều là của Đoàn Bảo Châu.



Trong khi đó, kết luận giám định chuyên môn xác định các video có nội dung bị cho là "tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân" và "xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân".

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Đoàn Bảo Châu thừa nhận giọng nói và hình ảnh trong 6 video là của mình, nhưng không thừa nhận mục đích phát trực tiếp và trả lời phỏng vấn nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau đó, bị can bỏ trốn. Cơ quan điều tra cho biết đã áp dụng nhiều biện pháp xác minh, truy bắt nhưng chưa có kết quả; đồng thời niêm yết các văn bản tố tụng tại UBND phường Giảng Võ, gửi thư kêu gọi đầu thú thông qua vợ bị can và đăng thông tin truy nã trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

VKSND TP Hà Nội cho rằng có đủ căn cứ xác định Đoàn Bảo Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook "Chau Doan", đồng thời phát trực tiếp các video có nội dung bị cáo buộc tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.