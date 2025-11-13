Jack Ma chính thức trở lại mạnh mẽ: Bức tranh tài sản toàn cầu của gia tộc Mã được hé lộ

Với việc tăng tốc trên đường đua trí tuệ nhân tạo (AI), giá trị thị trường của Alibaba trở lại mốc 3 nghìn tỷ HKD (380 tỷ USD), đế chế tài sản toàn cầu của gia tộc Jack Ma (Mã Vân), người sáng lập tập đoàn cũng tiếp tục mở rộng.

Gần đây, thông tin vợ Jack Ma, bà Trương Anh (Zhang Ying), đã mua một căn biệt thự sang trọng ở khu Belgravia (London) với giá 19,5 triệu bảng Anh (khoảng 180 triệu NDT) vào mùa thu năm ngoái, lại một lần nữa thu hút sự chú ý.

Những năm gần đây, gia tộc Jack Ma liên tục đầu tư vào bất động sản, năm ngoái họ cũng gây xôn xao khi chi hơn 200 triệu NDT mua một tòa nhà ở Singapore.

Sự mở rộng tài sản của gia tộc Jack Ma diễn ra song hành với những thăng trầm của chính ông. Tháng 9/2019, ông tuyên bố nghỉ hưu, rời chức Chủ tịch Tập đoàn Alibaba. Một năm sau, ông tiếp tục rút khỏi Hội đồng quản trị, gần như biến mất khỏi công chúng. Tuy nhiên, đến năm 2023, Jack Ma trở về Trung Quốc sau thời gian ở châu Âu, và Alibaba bắt đầu bước vào cuộc đại cải tổ lịch sử.

Bà Trương Anh, phu nhân Jack Ma tích cực mua sắm bất động sản ở nước ngoài.

﻿Ảnh: Toutiao.



Jack Ma trở lại mạnh mẽ

Từ vị thế huy hoàng, Alibaba đã lao dốc kể từ năm 2020, khi đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của chính quyền, đại dịch COVID-19 và suy giảm tiêu dùng. Đặc biệt, mảng thương mại điện tử cốt lõi bị đối thủ Pinduoduo tấn công mạnh mẽ, khiến tăng trưởng chững lại.

Giữa thời điểm Alibaba khó khăn, Jack Ma quay trở lại: Vào tháng 3/2023, ông quay về Trung Quốc, khởi động kế hoạch “Một chia sáu” (One Company, Six Units) – chia nhỏ Alibaba thành sáu đơn vị độc lập, hướng tới niêm yết riêng. Cùng lúc đó, các “nguyên lão” như Thái Sùng Tín (Joe Tsai) cũng trở lại nắm quyền; Jack Ma cũng kêu gọi “quay về với Taobao, quay về với người dùng”, xây dựng lại mối quan hệ với các tiểu thương.

Dù kế hoạch “Một chia sáu” nay đã khép lại, nhưng ở thời điểm đó thể hiện rõ quyết tâm đổi mới của Alibaba.

Đến cuối năm 2023, Pinduoduo bất ngờ vượt Alibaba về giá trị vốn hóa, trở thành công ty Trung Quốc có giá trị lớn nhất trên sàn chứng khoán Mỹ — một “cú sốc” với toàn bộ nhân viên Alibaba.

Jack Ma khi ấy hiếm hoi lên tiếng: “Hãy chúc mừng Pinduoduo vì những quyết sách, sự thực thi và nỗ lực trong những năm qua. Ai cũng từng huy hoàng, nhưng chỉ những tổ chức dám cải cách, sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để mạnh mẽ hơn cho ngày mai mới thật sự đáng kính trọng”.

Lời ông thể hiện rõ quyết tâm tiếp tục cải cách, khuyến khích nhân viên đưa ra ý tưởng mới, đặc biệt là trong lĩnh vực AI. Jack Ma nói: “Mọi công ty vĩ đại đều được sinh ra trong mùa đông. Kỷ nguyên thương mại điện tử AI chỉ mới bắt đầu — đó là cơ hội và cũng là thử thách cho tất cả”.

Để chứng minh niềm tin, ông tăng mạnh mua cổ phiếu Alibaba, thể hiện sự tự tin với triển vọng của tập đoàn.

Ngày 17/2/2025, Jack Ma (thứ hai, trái sang) được mời tham dự cuộc gặp của ông Tập Cận Bình với các chủ doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu. Ảnh: CCTV.



Tháng 2 năm nay, Jack Ma được mời tham dự cuộc gặp của Chủ tịch Tập Cận Bình với các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu quốc gia cùng với Nhậm Chính Phi (Huawei), Mã Hóa Đằng (Tencent), Lôi Quân (Xiaomi) và Lương Văn Phong (DeepSeek)... cho thấy vị thế của ông vẫn còn sức ảnh hưởng ở cấp cao nhất.

Thông tin công khai cho thấy, Jack Ma đã quay lại trụ sở Alibaba thường xuyên nhất trong 5 năm qua, trực tiếp can dự vào các quyết sách chiến lược, đặc biệt chú trọng lĩnh vực AI.

Ngày 10/4/2025, ông tham dự lễ khai mạc năm tài chính mới của Alibaba Cloud và có bài phát biểu.

Ngày 9/5/2025, tại lễ kỷ niệm 26 năm thành lập Alibaba, Jack Ma đến “Ngôi nhà nhỏ ven hồ” được dựng mô phỏng lại căn hộ khởi nghiệp đầu tiên để khích lệ nhân viên “giữ vững tinh thần khởi nghiệp và đổi mới”.

Đến tối 16/9, Jack Ma bất ngờ xuất hiện tại quán bar HHB (Happy Honey Badger) ở Khu sáng tạo số Alibaba do chính ông sáng lập năm 2019. Thật trùng hợp, ngay trong đêm đó, con chip AI tự nghiên cứu “PPU” của Alibaba ra mắt trên bản tin Thời sự của CCTV, với cấu hình gần ngang NVIDIA H20 — dấu hiệu cho thấy Alibaba đang ở tuyến đầu của cuộc đua AI toàn cầu.

Giá trị vốn hóa trở lại 3 nghìn tỷ HKD

Sự trở lại của Jack Ma đồng thời khôi phục niềm tin của thị trường vốn. Từ đầu năm 2025 đến nay, cổ phiếu Alibaba tại Hong Kong tăng hơn 90%, đưa tổng giá trị công ty lên gần 3 nghìn tỷ HKD, vượt xa Pinduoduo.

Đằng sau cú tăng ngoạn mục này là kết quả cải tổ thành công. Tháng 11 năm ngoái, Alibaba sáp nhập toàn bộ các mảng thương mại điện tử (Taotian, 1688, Xianyu, nhóm quốc tế) thành Khối kinh doanh thương mại điện tử Alibaba, do Tưởng Phàm (Jiang Fan) lãnh đạo – đánh dấu bước thống nhất trọng yếu trong chiến lược “đại tiêu dùng”.

Alibaba chọn bán lẻ tức thời (instant retail) làm mảng đột phá. Tháng 4, dịch vụ “Xiaoshidao” được nâng cấp thành “Taobao Flash Sale”, đối đầu trực diện với JD.com và Meituan. Các nền tảng Feizhu (du lịch), Ele.me (giao đồ ăn), Hema (siêu thị) được tích hợp vào hệ sinh thái Taobao.

Đến tháng 8, Alibaba đã tung ra gói “thành viên lớn” kết nối các nền tảng tiêu dùng nội bộ – tạo thành “siêu nền tảng tiêu dùng”.

Động thái này đã gây kết quả rất khả quan: Đơn hàng Taobao Flash Sale đạt đỉnh 1,2 tỷ đơn/ngày; người mua hàng tháng 8 đạt 300 triệu, tăng 200% so với tháng 4; người dùng hoạt động hàng tháng của app Taobao tăng 25% chỉ trong ba tuần đầu tháng 8.

Theo dự báo của Tưởng Phàm, trong ba năm tới, Flash Sale và bán lẻ tức thời có thể mang lại 1 nghìn tỷ NDT doanh thu mới cho nền tảng.

Jack Ma xuất hiện ngày càng nhiều và cải tổ mạnh mẽ Alibaba, quyết tâm “Make Alibaba Great Again”. Ảnh: Sohu.



AI – “canh bạc” thứ hai của Jack Ma

Cùng với “đại tiêu dùng”, Alibaba đặt “AI + điện toán đám mây (cloud)” làm trụ cột chiến lược song hành. Hiện Alibaba đã hình thành chuỗi công nghệ toàn diện – từ hạ tầng AI, nền tảng đám mây, mô hình AI, ứng dụng đến hệ sinh thái mã nguồn mở – và giành được hợp đồng từ Apple, BMW cùng nhiều tập đoàn quốc tế.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu Alibaba Cloud quý I năm tài chính 2026 tăng 26% so với cùng kỳ, mức tăng mạnh nhất trong ba năm; sản phẩm liên quan AI tăng trưởng ba con số suốt 8 quý liên tiếp.

Tại Hội nghị Yunqi Cloud (Vân Thê) họp từ 17-20/9/2025, CEO Ngô Dĩnh Minh (Wu Yongming) tuyên bố Alibaba sẽ tăng mạnh đầu tư AI, vượt mức 380 tỷ NDT của trong 3 năm trước đó. Ông cũng cho biết đến năm 2032, quy mô năng lượng trung tâm dữ liệu của Alibaba sẽ tăng gấp 10 lần so với 2022.

Thị trường phản ứng tức thì, sau khi kế hoạch được công bố ngày 18/9 giá cổ phiếu Alibaba tăng hơn 9% trong ngày, đạt đỉnh kể từ tháng 10/2021.

Goldman Sachs dự báo chi tiêu vốn giai đoạn 2026–2028 của Alibaba có thể đạt 460 tỷ NDT, cao hơn đáng kể so với kế hoạch cũ.

Báo cáo của Chứng khoán Trường Giang (Changjiang Securities) cho rằng cốt lõi của điện toán đám mây nằm ở chi phí và giá trị gia tăng. Trong kỷ nguyên AI, Alibaba, sở hữu các mô hình và đội ngũ hàng đầu về chip như Tongyi Model và Pingtouge, có sự cải thiện toàn diện về khả năng cạnh tranh so với trước đây. Lợi nhuận của Alibaba Cloud trong kỷ nguyên AI có thể sẽ tạo sự thúc đẩy mang tính hệ thống, thúc đẩy việc đánh giá lại giá trị lần thứ hai.

26 năm trước, Alibaba ra đời trong thời kỳ bùng nổ Internet Trung Quốc, và trở thành biểu tượng công nghệ. Giờ đây, khi kỷ nguyên AI trỗi dậy, Jack Ma – với “toa thuốc mới” – đang nỗ lực đưa Alibaba trở lại thời kỳ hoàng kim.

Cả giới công nghệ Trung Quốc đang chờ đợi Alibaba có thể “Make Alibaba Great Again” – như niềm tin mà Jack Ma đang khơi dậy nơi đội ngũ của ông.

Theo Sohu