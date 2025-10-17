Trung Quốc trình làng ba mẫu trực thăng quân sự mới nhất

Ngày 16/10, Triển lãm Trực thăng Quốc tế Trung Quốc lần thứ 7 đã khai mạc tại Thiên Tân. Tại đây Trung Quốc lần đầu cho ra mắt ba loại trực thăng mới bao gồm trực thăng tấn công, không người lái đa năng và nền tảng chiến đấu AI “Tử Hỏa”.

Triển lãm trực thăng Thiên Tân là sự kiện triển lãm chuyên ngành cấp quốc gia duy nhất của Trung Quốc lấy máy bay trực thăng làm chủ đề, đồng thời cũng là triển lãm chuyên nghiệp duy nhất trên thế giới có biểu diễn bay trực thăng.

Trực thăng tấn công Z-20T nhìn từ phía trước. Ảnh: BJnews.



Trực thăng tấn công đa năng Z-20T lần đầu tiên ra mắt

Sáng 16/10 tại lễ khai mạc, Đội bay biểu diễn “Phong Lôi” của Lục quân đã có màn trình diễn nhào lộn trên không ấn tượng. Trong đó, mẫu trực thăng tấn công Z-20T hạng trung trọng lượng cất cánh 10 tấn lần đầu tiên xuất hiện gây sự chú ý đặc biệt với các khả năng bay treo, leo cao, bổ nhào và mang nhiều loại vũ khí...

Z-20T bổ nhào tấn công. Ảnh: BJnews.



Chữ “T” trong Z-20T có nghĩa là “Tấn công” (Tuji – Đột Kích). Z-20T so với mẫu trực thăng vận tải Z-20 có thêm cặp cánh ngắn ở hai bên thân, cho phép mang thêm thùng nhiên liệu phụ và nhiều loại vũ khí khác nhau, kết hợp cả khả năng tấn công hỏa lực và vận tải đổ bộ, nên còn được gọi là trực thăng tấn công đa năng.

Z-20T có thể mang nhiều loại vũ khí tấn công mặt đất khác nhau. Ảnh: CCTV.



Theo truyền thông Trung Quốc, cặp cánh ngắn hai bên thân có tổng cộng 4 điểm treo, có thể mang thùng dầu phụ, thùng rocket, tên lửa chống tăng dẫn đường bán chủ động bằng laser AKD-10, tên lửa chống tăng dẫn bằng rada sóng mm, cùng các loại tên lửa chống tăng khác. Ống xả động cơ được chuyển từ xả ra phía sau sang xả lên phía trên, làm giảm đặc tính hồng ngoại của động cơ và ở mức độ nhất định tăng lực nâng.

Mũi máy bay được gắn giá xoay quang-điện tử nhiều kênh có khẩu kính lớn (EO/IR). Thiết bị cảnh báo tên lửa tiếp cận được bố trí tại đầu mút cặp cánh ngắn, nhằm đạt phạm vi cảnh báo tên lửa toàn vùng 360 độ.

Z-20T thả mồi bẫy nhiệt. Ảnh: BJnews.



Trực thăng không người lái AR-600 trình làng



Ngoài ra, máy bay trực thăng không người lái Xuangē-600 (AR-600) cũng lần đầu tiên được giới thiệu. Đây là sản phẩm do Viện Trực thăng thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) tự nghiên cứu chế tạo. Hiện các thông số về AR-600 vẫn được giữ bí mật, truyền thông Trung Quốc chỉ úp mở nó “có khả năng hoạt động thực hiện nhiệm vụ trong nhiều môi trường khác nhau như cao nguyên, miền núi hay trên biển”.

Trực thăng không người lái Xuange AR-600. Ảnh: Sina.



Mô hình chiến đấu cơ AI “Tử Hỏa”



Trong ý tưởng thiết kế, “Tử Hỏa” (Lửa Tím) là nền tảng cất/hạ cánh thẳng đứng đa năng (VTOL), tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo tự chủ (AI), có thể thay đổi hình thái linh hoạt, phù hợp cho các nhiệm vụ cứu hộ, vận chuyển y tế và ứng phó thảm họa.

Nền tảng chiến đấu AI "Tử Hỏa" nhìn từ phía trước. Ảnh: Sina.



“Tử Hỏa” là sản phẩm do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC Industry Corporation), Công ty Trực thăng Trung Quốc (AVIC Helicopter) và AVIC Global cùng thiết kế và chế tạo. Có thể nói, đây là một IP (thương hiệu trí tuệ) rất quan trọng trong “Dự án Nam Thiên Môn”.

Trong bức tranh tương lai “hợp nhất không gian và hàng không” mà “Dự án Nam Thiên Môn” vẽ ra, có một mắt xích then chốt: làm thế nào để chuyển hóa những công nghệ hàng không tiên tiến nhất sang lĩnh vực dân dụng.

"Tử Hỏa" nhìn ngang. Ảnh: Sina.



“Tử Hỏa” — nền tảng cất hạ cánh thẳng đứng đa năng tích hợp sâu công nghệ AI tự chủ, có thể chuyển đổi linh hoạt hình thái, và thực hiện nhiều nhiệm vụ như tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển y tế đường không, ứng phó thiên tai, v.v.

Nền tảng cất/hạ cánh thẳng đứng đa năng (VTOL) "Tử Hỏa" tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo tự chủ có thể sử dụng cho nhiều mục đích. Ảnh: Sina.



Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một sản phẩm tham dự Triển lãm Trực thăng dưới hình thức một “IP khoa học viễn tưởng hàng không”. Thông qua tương tác VR, video kể chuyện và thuyết minh tại chỗ, khán giả không chỉ “xem máy bay”, mà còn có thể được trải nghiệm trực quan, hiểu sâu hơn về công nghệ hàng không, con người hàng không, khoa học hàng không trong thời đại mới; khơi dậy trí tưởng tượng của công chúng về bầu trời và phương tiện bay tương lai.

Theo Sina, Huanqiu